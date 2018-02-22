Женщина в Курземе выколола ножом собственный глаз

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Виталий Вавилкин
14:30 22.02.2018
Наша Латвия / Происшествия

Вчера во время работы с ножом некая 64-летняя женщина в Курземе получила серьезную травму глаза, передает представитель Службы неотложной медицинской помощи Инга Витола.

По словам самой женщины, она чистила нож, который сорвался и попал ей в глаз. Женщина была срочно доставлена к рижским специалистам.

 

В свою очередь, во время ремонта автомобиля некий 56-летний мужчина травмировал ножом себе руку, повредив артерию. К счастью, рядом находилась поликлиника, где мужчине оказали помощь. Врач пытался жгутом остановить кровотечение, после чего мужчину доставили в больницу.

 

В общей сложности за прошедшие сутки медики получили 1213 вызовов, 159 из которых связаны с различными травмами.

 

Vesti.lv / Фото
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