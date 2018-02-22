Женщина в Курземе выколола ножом собственный глаз

По словам самой женщины, она чистила нож, который сорвался и попал ей в глаз. Женщина была срочно доставлена к рижским специалистам.
В свою очередь, во время ремонта автомобиля некий 56-летний мужчина травмировал ножом себе руку, повредив артерию. К счастью, рядом находилась поликлиника, где мужчине оказали помощь. Врач пытался жгутом остановить кровотечение, после чего мужчину доставили в больницу.
В общей сложности за прошедшие сутки медики получили 1213 вызовов, 159 из которых связаны с различными травмами.
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