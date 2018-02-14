Пожалуй, ни для кого не секрет, что постоянно увеличивающиеся счета являются неотъемлемой частью современных латвийских реалий. Однако, порой, подобные повышения переходят всяческие границы.

Так, некая женщина по имени Ирина пишет на портале «sudzibas.lv»:

“Живу в однокомнатной квартире, в 2016 года за электричество платила 29.28 €, в марте 2017 года мне сообщили, что столько электричества я не потратила – счета снизили до 17.92 €. В январе же 2018 года я получила счет, гласящий, что за 2017 год у меня накопился долг в 877.90 €. Как?!

У меня на электричестве работает холодильник, бойлер и по вечерам телевизор со светом. За эти годы из техники ничего не поменялось. Только счет.

Последний счет тоже состоит из космических цифр – электроэнергия 31,82 €, услуги сообщений 28.66€, закупочный компонент 10.10 €, PVN 14.82 €. Финальный результат — 85.40€”, — пишет возмущенная женщина.