Так, некая женщина по имени Ирина пишет на портале «sudzibas.lv»:
“Живу в однокомнатной квартире, в 2016 года за электричество платила 29.28 €, в марте 2017 года мне сообщили, что столько электричества я не потратила – счета снизили до 17.92 €. В январе же 2018 года я получила счет, гласящий, что за 2017 год у меня накопился долг в 877.90 €. Как?!
У меня на электричестве работает холодильник, бойлер и по вечерам телевизор со светом. За эти годы из техники ничего не поменялось. Только счет.
Последний счет тоже состоит из космических цифр – электроэнергия 31,82 €, услуги сообщений 28.66€, закупочный компонент 10.10 €, PVN 14.82 €. Финальный результат — 85.40€”, — пишет возмущенная женщина.
v briva latvija mozesh svobodno shoditj i kupitj svecki. ili v dolj dorog hvorost i s nego delatj lucini i podzigatj.« ответить
kstat a zacem ei elektricestvo? televizor smotretj Putina? holodilnik? mnogo deneg na produkti? makaroni ne nado derzatj v holodilnike.
svet? zacem? dnem solnce svetit a nocju spatj nado.
эти уроды хотят еще взвалить на нас перестройку всей энергосистемы- которая стоти пару миллиардов евро.« ответить
Заметила одну интересную вещь. Как только перерасчет,латэнерго присылает значительно меньший счет,хотя я потратила больше электроэнергии. Почему? А чтоб потом было труднее разобаться когда они выставят долг. В газе все более менее прозрачнее и понятнее.« ответить
Сдается мне, что это наш чудный Электрум. А тетя лохушка, ибо в нашем чудном государстве нельзя верить наслово и соглашаться на выровненный платеж . Знаю, что говорю , т.к. перед тем, как покинуть этого поставщика , нас они тоже поимели в извращенной форме.« ответить
К сожалению, в заметке не указано изменились ли показания счетчика.« ответить
Если изменились, да к тому же значительно, то посоветовал бы женщине проверить бойлер. Скорее всего износился анод, что увеличивает потребление эл-ва в разы !