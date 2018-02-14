Женщина в отчаянии: счет за электричество вдруг стал образовывать космические суммы(10)

Лента новостей
СМИ: Россия возрождает советскую «красную машину» МОК ошибочно не пригласил двух российских спортсменов на ОИ-2018 В Латвии сыграли в «голый хоккей». Есть победители! Нарушители прячутся от фоторадаров Почему не надо бояться критики Чиновников замучил бумажный зуд НАТО поддерживает наращивание войск США в Европе Латвийские саночники заняли 6-е и 14-е место в Пхенчхане Рост цен спрятался за статистику
Eще в разделе
Сотрудницы Гайльэзерс посмеялись над пациентом, теряющим сознание от инфаркта Суд постановил освободить Спрудса под залог в размере 500 000 евро Полиция ищет странного вида человека, изуродовавшего 33 машины в Елгаве «Айнажи» в ближайшее время могут присоединить к другому учреждению Умерла за день: в Центре инфектологии пациентке не смогли поставить правильный диагноз
Виталий Вавилкин
10:45 14.02.2018
Наша Латвия / Социум

Пожалуй, ни для кого не секрет, что постоянно увеличивающиеся счета являются неотъемлемой частью современных латвийских реалий. Однако, порой, подобные повышения переходят всяческие границы.

Так, некая женщина по имени Ирина пишет на портале «sudzibas.lv»:

 

“Живу в однокомнатной квартире, в 2016 года за электричество платила 29.28 €, в марте 2017 года мне сообщили, что столько электричества я не потратила – счета снизили до 17.92 €. В январе же 2018 года я получила счет, гласящий, что за 2017 год у меня накопился долг в 877.90 €. Как?!

 

У меня на электричестве работает холодильник, бойлер и по вечерам телевизор со светом. За эти годы из техники ничего не поменялось. Только счет.

 

Последний счет тоже состоит из космических цифр – электроэнергия 31,82 €, услуги сообщений 28.66€, закупочный компонент 10.10 €, PVN 14.82 €. Финальный результат — 85.40€”, — пишет возмущенная женщина.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (10)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Janka 10:50 14:02:2018

v briva latvija mozesh svobodno shoditj i kupitj svecki. ili v dolj dorog hvorost i s nego delatj lucini i podzigatj.
kstat a zacem ei elektricestvo? televizor smotretj Putina? holodilnik? mnogo deneg na produkti? makaroni ne nado derzatj v holodilnike.
svet? zacem? dnem solnce svetit a nocju spatj nado.

« ответить
Profile_default
красиво 10:56 14:02:2018

эти уроды хотят еще взвалить на нас перестройку всей энергосистемы- которая стоти пару миллиардов евро.

« ответить
Profile_default
бабушка 11:16 14:02:2018

Заметила одну интересную вещь. Как только перерасчет,латэнерго присылает значительно меньший счет,хотя я потратила больше электроэнергии. Почему? А чтоб потом было труднее разобаться когда они выставят долг. В газе все более менее прозрачнее и понятнее.

« ответить
Profile_default
Почему не указан поставщик электрибы? 11:21 14:02:2018

Сдается мне, что это наш чудный Электрум. А тетя лохушка, ибо в нашем чудном государстве нельзя верить наслово и соглашаться на выровненный платеж . Знаю, что говорю , т.к. перед тем, как покинуть этого поставщика , нас они тоже поимели в извращенной форме.

« ответить
Profile_default
vk 11:22 14:02:2018

К сожалению, в заметке не указано изменились ли показания счетчика.
Если изменились, да к тому же значительно, то посоветовал бы женщине проверить бойлер. Скорее всего износился анод, что увеличивает потребление эл-ва в разы !

« ответить
12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (14)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV