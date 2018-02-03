Женщины потребовали отставки президента Академии звукозаписи США. Он предложил певицам «поднапрячься»(1)

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Владимир Бучельников
20:10 02.02.2018
Lifenews / Шоу бизнес

Представительницы музыкальной индустрии США потребовали отставки Нила Портнова — президента Академии звукозаписи, вручающей премию «Грэмми». Открытое письмо, подписанное 21 женщиной, опубликовало издание The Huffington Post, передает Meduza.io.

Поводом для письма, среди авторов которого есть музыкальные агенты, менеджеры, промоутеры и представительницы звукозаписывающих лейблов, стал комментарий Портнова о том, почему на прошедшей 60-й церемонии вручения «Грэмми» было так мало женских выступлений, а награды получали в основном мужчины. В интервью Variety он заявил, что женщинам стоит «поднапрячься», чтобы достичь побед в индустрии.

 

В письме приводится статистика, что за последние шесть лет среди номинантов «Грэмми» было всего 9,3% женщин. На последней церемонии 29 января лишь одна награда досталась женщине — 21-летняя канадская исполнительница Алессия Кара победила в номинации «Дебют года».

 

«Мы трудимся изо дня в день и делаем это в течение длительного времени. То, что вы не понимаете этого, означает, что вам пора уйти в отставку… Мы здесь не для того, чтобы объявить вам выговор, а чтобы напомнить вам о проблемах, с которыми сталкиваются женщины в нашей стране и, в частности, в музыкальной индустрии. Ваши комментарии — это очередная пощечина всем женщинам, и неважно, намеренная ли она или вырванная из контекста», — говорится в письме.

 

Нил Портнов возглавляет Национальную академию искусства и науки звукозаписи США с 2002 года.

 

На реплику Портнова о необходимости «поднапрячься» резко отреагировали многие популярные певицы, в том числе Пинк, Игги Азалия и Кэти Перри. Глава Академии звукозаписи уже извинился за свои слова, подчеркнув, что они были вырваны из контекста.

 

В то же время на самой церемонии «Грэмми» прозвучало немало выступлений в поддержку равноправия и против насилия в отношении женщин.

Meduza.io / Фото
Комментарии (1)
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На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 20:44 02:02:2018

Портнов говорите..?

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Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (4)

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