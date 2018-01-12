Женщины живут дольше. Почему?

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Анатолий Тарасов
10:00 12.01.2018
Lifenews / Интересно

Группа исследователей из Германии и Дании нашла указания на то, что женщины живут дольше мужчин благодаря биологическим особенностям. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые проанализировали показатели продолжительности жизни в период работорговли на острове Тринидад (1498-1807 годы), во время эпидемии кори в Исландии и голода в Ирландии, Швеции и на Украине. Выяснилось, что везде, кроме Тринидада, женщины жили дольше — мужчин на острове, вероятнее всего, «берегли» для тяжелого физического труда.

 

Также отмечается, что в период голода в Ирландии (1845-1849) средняя продолжительность жизни мужчины составляла 18,17 года, а женщины — 22,4 года. До эпидемии представители обоих полов жили примерно до 38 лет.

 

Исследователи объясняют это явление биологическими причинами, однако в чем же конкретно преимущество женщин, пока неясно. При этом специалисты замечают, что жизнь мужчины может сокращать высокая выработка тестостерона, который способен нарушить работу иммунной системы, тогда как «женский гормон» эстроген, напротив, обладает противовоспалительным эффектом.

РИА Новости / Фото
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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (5)

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