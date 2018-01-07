Как отмечает портал, женщина ходила по салону во время руления самолета и не подчинялась требованиям экипажа. По другой версии, она пыталась поменять подгузник 10-месячной дочери, за что и была снята с рейса.
Полицейские не стали задерживать нарушительницу порядка. С ней провели воспитательную беседу и отпустили. Супруга Аршавина с двумя дочерьми отправилась в Алма-Ату другим рейсом.
Аршавин женился на Алисе Казьминой в 2016 году. У пары есть общая дочь, у Алисы еще двое детей от первого брака.
В ноябре 2017-го сообщалось, что брак Аршавина распался. Как признался сам футболист, он изменил жене, и она ушла от него. После этого появилась информация, что супруга его простила, и пара помирилась.
По морде лица видно что она ссучка!« ответить