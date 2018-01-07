Жену Аршавина сняли с авиарейса за скандальное поведение(1)

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Владимир Бучельников
15:49 07.01.2018
Спорт / Футбол

Алиса Аршавина, жена футболиста «Кайрата» Андрея Аршавина, задержала вылет самолета, следовавшего из Москвы в Алма-Ату, почти на два часа и была снята с рейса.

Как отмечает портал, женщина ходила по салону во время руления самолета и не подчинялась требованиям экипажа. По другой версии, она пыталась поменять подгузник 10-месячной дочери, за что и была снята с рейса.

 

Полицейские не стали задерживать нарушительницу порядка. С ней провели воспитательную беседу и отпустили. Супруга Аршавина с двумя дочерьми отправилась в Алма-Ату другим рейсом.

 

Аршавин женился на Алисе Казьминой в 2016 году. У пары есть общая дочь, у Алисы еще двое детей от первого брака.

 

В ноябре 2017-го сообщалось, что брак Аршавина распался. Как признался сам футболист, он изменил жене, и она ушла от него. После этого появилась информация, что супруга его простила, и пара помирилась.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (1)
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СССР 17:14 07:01:2018

По морде лица видно что она ссучка!

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04.01.2018

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