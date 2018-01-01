Жертвы пиротехники на Новый год: ампутация, ожоги и травмы(2)

Лента новостей
Лидеры мира демонстрируют щедрость Назван самый богатый человек планеты НАТО вводит в заблуждение Откажитесь от водки! Пьянство ведет к гомофобии Американские ракеты угрожают Польше Великобритания отворачивается от газа России Евро ждет катастрофический обвал Самые ожидаемые фильмы 2018 года Девушка вышла замуж и умерла
Eще в разделе
В Рижском роддоме в этом году первой родилась девочка Новый год в центре Риги встретили 100 000 человек С 2018 года приемным семьям станут платить больше Во вторую неделю января в Латвию может прийти зима Ампутированые пальцы и ожоги: медики напоминают об ужасах Нового года
Владимир Бучельников
11:28 01.01.2018
Наша Латвия / Происшествия

В новогоднюю ночь в больницы доставлены 12 человек, которые пострадали от пиротехники, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Инга Витола.

В Латгале 10-летний мальчик зажег петарду в комнате, в результате чего получил травму ладони и пальцев. В свою очередь мужчина, который неосторожно обращался с пиротехникой в помещении, получил ампутацию кончиков пальцев руки.

 

В Земгале у 28-летней женщины петарда взорвалась в руках, в результате чего она получил ожог глаза, а также медики подозревают у нее перелом лобной кости.

 

Другие пострадавшие также получили травмы лица, глаз, кистей рук и различные ожоги.

 

По словам представителя СНМП, новогодняя ночь для медиков скорой помощи была относительно напряженной — количество травм было в три раза больше, чем обычно. Во время встречи 2017 года в результате использования пиротехники серьезные травмы получили четыре человека.

 

В целом медики за прошедшие сутки получили 1208 вызовов, в том числе 301 был связан с различными травмами.

LETA / Фото
Комментарии (2)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Всё правильно 12:59 01:01:2018

Категорически не рекомендуется давать пиротехнику, в руки хуторских недоумков.

« ответить
Profile_default
Всё правильно 12:59 01:01:2018

Категорически не рекомендуется давать пиротехнику, в руки хуторских недоумков.

« ответить

Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (11)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV