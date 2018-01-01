В Латгале 10-летний мальчик зажег петарду в комнате, в результате чего получил травму ладони и пальцев. В свою очередь мужчина, который неосторожно обращался с пиротехникой в помещении, получил ампутацию кончиков пальцев руки.
В Земгале у 28-летней женщины петарда взорвалась в руках, в результате чего она получил ожог глаза, а также медики подозревают у нее перелом лобной кости.
Другие пострадавшие также получили травмы лица, глаз, кистей рук и различные ожоги.
По словам представителя СНМП, новогодняя ночь для медиков скорой помощи была относительно напряженной — количество травм было в три раза больше, чем обычно. Во время встречи 2017 года в результате использования пиротехники серьезные травмы получили четыре человека.
В целом медики за прошедшие сутки получили 1208 вызовов, в том числе 301 был связан с различными травмами.
Категорически не рекомендуется давать пиротехнику, в руки хуторских недоумков.« ответить
Категорически не рекомендуется давать пиротехнику, в руки хуторских недоумков.« ответить