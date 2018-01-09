В предыдущем номере газеты «СЕГОДНЯ» мы, рассказывая о начинающейся зимней сессии парламента, упомянули один из законопроектов, который годами пылится в комиссии сейма. А именно: законопроект, предусматривающий принудительный выкуп земли у третьих лиц.

Речь идет о застарелой проблеме многоквартирных домов, расположенных на денационализированной земле. Законопроект, разработанный минюстом, предполагал выкуп земли собственниками квартир по безумной схеме: кадастровая стоимость плюс 18 процентов. Понятно, что принимать такой законопроект не имело никакого смысла — он бы все равно на практике не работал. В итоге парламентарии решили сами подправить корявый законопроект. Работа над ошибками затянулась на два года.

И вот коллеги из программы De facto сообщили, что вроде появился свет в конце тоннеля. Рабочая группа при комиссии по госуправлению и делам самоуправлений подготовила компромиссный вариант по выкупу земли. Выкуп земли у третьих лиц будет происходить с помощью госзайма. Государство выделяет беспроцентный кредит жильцам многоквартирных домов, расположенных на хозяйской земле, и затем жильцы в течение определенного времени выплачивают этот кредит, зато земля переходит в их собственность. При этом ежемесячные выплаты по госзайму будут наполовину меньше тех платежей, которые сегодня жильцы вносят землевладельцу за аренду земли.

Остается надеяться, что данный законопроект будет принят еще нынешним сеймом. И тогда, как предполагается, закон начнет действовать с 2020 года.

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.