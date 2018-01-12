Внешняя политика — залог успеха государства. Россия должна проводить жесткую политику. Это не значит воевать или проявлять агрессию. Но это значит быть готовыми стукнуть кулаком по столу, чтобы враги затрепетали, считает кандидат в президенты РФ, лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский.

— На прошлой неделе президент Литвы Даля Грибаускайте раскритиковала предложение премьер-министра по возобновлению работы двусторонней Литовско-российской межправкомиссии. Хотя в конце декабря она сама говорила, что с Россией лучше дружить. Как Вы считаете, господин Жириновский, с чем связаны такие резкие перемены в риторике литовского лидера? Есть ли шансы у Литвы восстановить нормальные отношения с Россией?

— Всё зависит от того, как они будут действовать. Пока что все их действия только ухудшают положение Литвы и ее граждан.

Если во времена Советского Союза Литовская ССР была богатейшей республикой, там была построена современная промышленность, все у них покупали, это была витрина страны, то теперь Литва — это одна из беднейших стран ЕС, ее граждане пытаются найти работу в западных странах Европы, но им там предлагают только работу обслуги.

Пусть власти Прибалтийских стран сами взвесят все «за» и «против». Зачем они полезли в НАТО? Зачем несут чушь про то, что им кто-то угрожает в России? Это их главная ошибка, которая может нанести вред в первую очередь им самим.

Они должны понимать, что в случае военного конфликта удары будут наноситься по местам дислокации ракет или систем, которые угрожают России.

Прямая война между Россией и США исключена, потому что она может привести к уничтожению планеты, а вот какой-то локальный конфликт в Европе вполне возможен, и театр военных действий развернется на территории стран, где размещены основные силы.

Лучший вариант для Литвы — это [соблюдать] нейтралитет, как это делает Финляндия или Швейцария. В этом случае ей точно ничего не угрожает.

— Если говорить не только о Литве, но и о других странах Балтии, то какие перспективы есть у Риги и Таллина на пути к нормализации отношений с Москвой?

— Я много лет говорю, что Россия должна проводить жесткую политику в своих национальных интересах. Это не значит воевать или проявлять агрессию. Вовсе нет. Но это значит всегда быть к этому готовыми и быть готовыми стукнуть кулаком по столу, чтобы враги затрепетали. У нас был царь Александр Третий, он говорил про то, что у России только два союзника — это ее армия и флот. Он был очень жестким правителем, «жандармом Европы», но при нём ни одной войны не было, люди мирно жили, процветали. Вот такую политику мы должны проводить сейчас.

— На Украине давно ходит шутка: когда Украина войдет в Евросоюз, из него все выйдут. Особенно это актуально в связи с тем, что Киев умудрился рассориться почти со всеми своими соседями из-за принятия дискриминационного закона об образовании. Как вы считаете, какими будут отношения Украины с Евросоюзом на фоне националистической политики Киева?

— В Европе от Украины сильно устали. На словах они могут поддерживать Киев, потому что есть стратегия оказания давления на Россию через Украину. Но фактически они с Украиной дел иметь не хотят: неоднократно разные высокопоставленные чиновники ЕС, включая главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, представители НАТО открыто говорили, что Украина даже не близка к вступлению ни в ЕС, ни в НАТО. Замораживают транши экономической помощи Украине, потому что это самая коррумпированная страна в Европе.

Польша открыто говорит, что будет блокировать любые попытки включения Украины в Евросоюз, потому что в Киеве восхваляют фашистов, которые уничтожали поляков в годы Второй мировой войны.

Территориальные претензии к Украине есть у Венгрии, Румынии, Польши. Это абсолютно искусственное государство.

— Что, по Вашему мнению, стоит за решением Международного олимпийского комитета запретить российским спортсменам выступать под национальным флагом? Можно ли его считать продолжением политики санкций?

— Против России приняли беспрецедентно жесткое решение — отстранить всю сборную от Олимпиады.

И я Вас уверяю: наши спортсмены, которые поедут туда в индивидуальном порядке, выступят лучше, чем если бы поехали в составе команды!

Если бы не было этого решения МОК, то для нас это были бы очередные, рядовые Игры: приехали, выступили, уехали. А так это будет Олимпиада, на которой каждая победа русского атлета будет звучать как оплеуха всем нашим оппонентам. Потом что нападки только стимулируют нас побеждать во что бы то ни стало, будят настоящий русский характер. Такая у нас страна, веками так складывалось.

Так же и с санкциями. Были гладкие отношения с США, и мы расслабились, привыкли жить за счет нефтяной ренты. Задействовали против нас санкции, началась война на Ближнем Востоке и на Украине — тут же всё закипело. Новые заводы, самый большой в мире урожай зерна, растет производство оружия, появляются свои технологии, растет влияние в мире, даже США жалуются, что мы якобы повлияли на исход президентских выборов у них! Это вообще нонсенс для мировой политики.

Так что всем давно бы привыкнуть: чем сильнее Россию пытаются прессовать — тем сильнее мы становимся.

— В марте состоятся президентские выборы в России, какие «подарки» могут преподнести наши западные коллеги в период предвыборной гонки?

— Это может быть, например, очередное обострение на Украине, они могут озвучить какие-то новые обвинения против России, ужесточение санкций, попытаться через своих людей организовать какие-то акции недовольства в Москве. У США довольно традиционный набор мер.

К примеру, известно, что обострить кризис советской экономики в 1980‑е годы помогли именно США. Они надавили, убедили или как-то втемную использовали Саудовскую Аравию, которая выбросила на рынок свои запасы нефти и обрушила цены на сырье. Точно так же в 1973 году они обрушили цены на алюминий и тем самым ударили по экономике Чили, во главе которой стоял левый президент Сальвадор Альенде.

— Не так давно в эфире передачи «60 минут» Вы назвали российскую внешнюю политику затратной и отметили, что прибыль от нее получают США. А как Вы оцениваете внешнюю политику Евросоюза? Можно ли ее назвать прибыльной, особенно в условиях санкций?

— Внешняя политика — это залог успеха государства. Например, в 1902 году Япония предлагала России заключить договор, чтобы избежать войны. В перспективе это позволило бы избежать и первой русской революции 1905 года. Но царь имел личную обиду из-за того, что еще в 1891 году на него там напал полицейский.

В результате жуткая война на Дальнем Востоке. Или еще перед Первой мировой войной Россия совершенно неправильно определила союзников и врагов. Германия была молодым государством, которое нуждалось в расширении поля влияния, прежде всего за счет Западной Европы. Германия нам ничем не угрожала. Но царь выбрал союзницей Великобританию, которая веками участвовала в заговорах против России.

А США, наоборот, всегда действовали очень прагматично. К обеим мировым войнам в Европе они подключились в самом конце, чтобы разделить лавры победы. Сейчас США устраивают конфликты по всему миру, чужими руками свергают неудобные режимы.

Взять ту же Украину. Россия через невозвратные кредиты, скидки на газ и прочее вложила в украинскую экономику десятки миллиардов долларов. А США всего пять миллиардов долларов — и там произошел переворот, плодами которого Вашингтон пользуется уже не один год.