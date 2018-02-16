Жириновский о Собчак: Не соображает! Она хочет только гей-браки и марихуану(2)

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Герман Бергер
19:40 15.02.2018
В мире / Россия

Владимир Жириновский, лидер ЛДПР и кандидат на пост президента России, обрушился с критикой на своих конкурентов по президентской гонке. Больше всего досталось Ксении Собчак, которой политик нашел место только в «закрытых публичных домах».

«Эта девушка Собчак — откуда взялось вообще? Порножурналистику весь день обсуждала в программе и лезет. У нас есть закрытые тайные публичные дома, пусть там обсуждают» — сказал 71-летний Владимир Жириновский на встрече со студентами Уральского федерального университета.

 

«Человек в русском языке ничего не соображает. У США национальные интересы, но она это выговорить не может. Она ничем не управляла никогда» — продолжил Жириновский и припомнил Ксении Собчак ее поддержку прав ЛГБТ и высказывания о либерализации употребления легких наркотиков. «Поговорила о личной жизни и идет на высший пост с легализацией марихуаны и однополыми браками!» — резюмировал свое отношение к Собчак Жириновский, цитирует его «Екатеринбург-ТВ».

 

 

Ксения Собчак — единственный кандидат на предстоящих в марте президентских выборах, который открыто заявил о необходимости отмены всех принятых гомофобных законов. В свою предвыборную программу «123 трудных шага» она включила два пункта, которые непосредственно касаются защиты прав ЛГБТ-граждан.

 

Кроме того, Ксения Собчак ясно выразилась: «должны быть разрешены митинги оппозиции, гражданские ЛГБТ-союзы. Государство не должно лезть к нам в дом, в нашу постель».

 

С другой стороны, неоднозначно прокомментировали реакцию Жириновского в социальных сетях, приводим пару ярких цитат, характеризующих его как человека и политика:

 

— Геннадий М.: «Вот кому-кому, а Жириновский лучше бы молчал о геях... Лично был свидетелем его похождений в гей-сауны и гей-клубы. Я не сторонник Собчак, но я ценю ее свежий взгляд на проблемы России. А всех этих старперов, которые только и занимаются риммингом власти, пора отправить на отдых. Какой президент страны из Жириновского?»

 

— Литовец: «Я тоже помню, когда я жил в Москве, в 90-е годы, как Жириновский приезжал в гей-клуб »Премера» (он находился тогда в Театре Киноактёра) и тусил там в ресторане с парнями модельной внешности. Это год был примерно 1995. Так что ЖИРИНОВСКИЙ клоун ещё тот.»

 

Жириновский в гей-клубе «69» в Санкт-Петербурге: ратует за права ЛГБТ

 

Жириновский в 90-х: любит молодых армейцев! Под водочку с закуской

 

 

Видео: Владимир Жириновский посетил гей-клуб Санкт-Петербурга

life.ru / Фото
Комментарии (2)
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Сергей 20:22 15:02:2018

Да ладно , жириновский конечно не президент, но эта звезда дома два про—бля—дь либеральная, заслонка пиндостана , как и все наши правители

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знаем 20:26 15:02:2018

это двуполые паразиты Земли

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (10)

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