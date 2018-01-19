Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал не наказывать курсантов Ульяновского авиационного училища за видео с танцами в одном белье. По мнению политика, молодые люди не сделали ничего плохого.

«Ребята танцуют, им 17–18 лет, они молоды. Форма одежды тоже нормальная: жарко там, топят хорошо, +25. Что они будут потеть? Это их общежитие, это их дом, никто не имеет право туда подглядывать», — цитирует Жириновского Life.

Он отметил, что танцы в вузах нужно даже поощрять и даже выделять для этого перерывы в занятиях.

Жириновский добавил, что нет ничего плохого в публикации ролика в соцсетях, так как сейчас принято выкладывать в интернете свои воспоминания.

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Сообщается, что лидер ЛДПР пообещал требовать наказания для чиновников и руководства вуза, если гонения на курсантов продолжатся.