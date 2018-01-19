Жириновский похвалил секс-клип ульяновских курсантов. «Это надо поощрять!»(5)

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Герман Бергер
22:01 18.01.2018
Lifenews / Люди

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал не наказывать курсантов Ульяновского авиационного училища за видео с танцами в одном белье. По мнению политика, молодые люди не сделали ничего плохого.

«Ребята танцуют, им 17–18 лет, они молоды. Форма одежды тоже нормальная: жарко там, топят хорошо, +25. Что они будут потеть? Это их общежитие, это их дом, никто не имеет право туда подглядывать», — цитирует Жириновского Life.

 

Он отметил, что танцы в вузах нужно даже поощрять и даже выделять для этого перерывы в занятиях.

 

Жириновский добавил, что нет ничего плохого в публикации ролика в соцсетях, так как сейчас принято выкладывать в интернете свои воспоминания. 

 

Видео: Как русские пилоты развлекаются между полётами

 

Сообщается, что лидер ЛДПР пообещал требовать наказания для чиновников и руководства вуза, если гонения на курсантов продолжатся.

life.ru / Фото
Комментарии (5)
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Аня 22:20 18:01:2018

СОВСЕМ НЕ ПЛОХО.....

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True 23:00 18:01:2018

Конечно! Кто их собрался линчевать и почему?
Молодые,жизнерадостные! Потом будут вспоминать свои лучшие годы с любовью и улыбкой

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Ну и чё? 23:19 18:01:2018

Не вижу ничего плохого, пацаны решили подурачиться. Это нормально. Какая-то разрядка должна быть. Кстати, пацаны трезвые.

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Ася 11:45 19:01:2018

А мне очень понравилось! Ну а кто в их возрасте также не выплясывал в компании, на дискотеке или перед зеркалом? Всё очень прикольно, при чём без пошлостей, чуть-чуть эротики.
Ничего плохого не вижу, Наоборот, здорово! Молодцы , ребята! Кстати, из таких креативных пацанов и получаются настоящие мужчины и лётчики!
Оставьте ребят в покое!

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berocca 23:24 18:01:2018

talantlivo

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (14)

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