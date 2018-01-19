«Ребята танцуют, им 17–18 лет, они молоды. Форма одежды тоже нормальная: жарко там, топят хорошо, +25. Что они будут потеть? Это их общежитие, это их дом, никто не имеет право туда подглядывать», — цитирует Жириновского Life.
Он отметил, что танцы в вузах нужно даже поощрять и даже выделять для этого перерывы в занятиях.
Жириновский добавил, что нет ничего плохого в публикации ролика в соцсетях, так как сейчас принято выкладывать в интернете свои воспоминания.
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Сообщается, что лидер ЛДПР пообещал требовать наказания для чиновников и руководства вуза, если гонения на курсантов продолжатся.
СОВСЕМ НЕ ПЛОХО.....« ответить
Конечно! Кто их собрался линчевать и почему?« ответить
Молодые,жизнерадостные! Потом будут вспоминать свои лучшие годы с любовью и улыбкой
Не вижу ничего плохого, пацаны решили подурачиться. Это нормально. Какая-то разрядка должна быть. Кстати, пацаны трезвые.« ответить
А мне очень понравилось! Ну а кто в их возрасте также не выплясывал в компании, на дискотеке или перед зеркалом? Всё очень прикольно, при чём без пошлостей, чуть-чуть эротики.« ответить
Ничего плохого не вижу, Наоборот, здорово! Молодцы , ребята! Кстати, из таких креативных пацанов и получаются настоящие мужчины и лётчики!
Оставьте ребят в покое!
talantlivo« ответить