Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на пресс-конференции в ТАСС ответил на вопросы о «кремлевском докладе» минфина США. По его словам, подобные публикации нацелены на то, чтобы еще раз унизить Россию. Владимир Жириновский в своем стиле о том, как отвечать на такие доклады, и что надо сделать для повышения авторитета страны на мировой арене:

«Такие доклады отвратительны. Нас не пускают на Евровидение, на Олимпийские игры, публикуют доклады, вводят санкции, задерживают журналистов, арестовывают предпринимателей, не пускают депутатов. Все для того, чтобы унизить Россию. Лучше одна война, чем 30 лет унижения. Они вот так делают, потому что воевать боятся и не умеют.

При нас бы такого не было.

Во-первых, Украина была бы уже в составе России, никакого нацистского режима в Киеве не было бы. Если говорить о Прибалтике, я бы вызвал послов трех стран, когда они вступали в НАТО, и сказал бы: «Если вы вступаете в НАТО, ни один солдат не появится на границе с Россией». Зная, что они не выполнят договоренность, даже если они пообещают, я бы ввел войска на территорию Литвы, Латвии и Эстонии до вступления в НАТО. То есть надо наносить удары превентивно. Если они не хотят, чтобы наша армия там стояла, то и не надо вступать в антироссийские военные организации.

То же самое Грузия. Там армия стояла, зачем выводить ее оттуда. И Грузия в 2008-ом начинает войну. Армия была, надо было оставить, и они бы не дернулись. Нужна другая жесткая внешняя политика, ультиматумы. «Давайте посмотрим, давайте подумаем» – все это не годится. Мы должны действовать жестко, быстро и реактивно, вплоть до бряцания оружием. Подводить войска, вводить войска. А мы что делаем? Саддам Хуссейн, до свидания! Каддафи, до свидания! Одумались с Башаром Асадом, потому что запахло тем, что нашу нефть уже в Европу не пустят – арабская дешевле. Вот только так. Да не Башара Асада мы спасаем, а правильно защищаем свои экономические интересы. Никакой арабский газ и никакая арабская нефть не пойдут в Европу.

Надо было Украину брать своевременно в состав России. Зачем тянуть эти южные и северные потоки? Сколько денег тратим? Миллиарды, сотни миллиардов рублей. Ну, хорошо, в 91-м году выпустили их. 14-й год, Янукович – законный президент, он бежит из Киева. У них разведки нет там что ли? Есть. Я говорю: «Виктор Федорович, сидеть в Харькове! Шойгу, давайте три дивизии в Харьков». И он бы поехал с ними на Киев в течение трех дней. 20 февраля там бы только Янукович сидел. А за спасение его жизни, денег и имущества он сам бы обратился в Верховную Раду, где Партия регионов, с просьбой полностью войти в состав России в качестве 34 губерний, где два федеральных округа: Киевский и Харьковский. Вопрос был бы решен».