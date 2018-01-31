«Такие доклады отвратительны. Нас не пускают на Евровидение, на Олимпийские игры, публикуют доклады, вводят санкции, задерживают журналистов, арестовывают предпринимателей, не пускают депутатов. Все для того, чтобы унизить Россию. Лучше одна война, чем 30 лет унижения. Они вот так делают, потому что воевать боятся и не умеют.
При нас бы такого не было.
Во-первых, Украина была бы уже в составе России, никакого нацистского режима в Киеве не было бы. Если говорить о Прибалтике, я бы вызвал послов трех стран, когда они вступали в НАТО, и сказал бы: «Если вы вступаете в НАТО, ни один солдат не появится на границе с Россией». Зная, что они не выполнят договоренность, даже если они пообещают, я бы ввел войска на территорию Литвы, Латвии и Эстонии до вступления в НАТО. То есть надо наносить удары превентивно. Если они не хотят, чтобы наша армия там стояла, то и не надо вступать в антироссийские военные организации.
То же самое Грузия. Там армия стояла, зачем выводить ее оттуда. И Грузия в 2008-ом начинает войну. Армия была, надо было оставить, и они бы не дернулись. Нужна другая жесткая внешняя политика, ультиматумы. «Давайте посмотрим, давайте подумаем» – все это не годится. Мы должны действовать жестко, быстро и реактивно, вплоть до бряцания оружием. Подводить войска, вводить войска. А мы что делаем? Саддам Хуссейн, до свидания! Каддафи, до свидания! Одумались с Башаром Асадом, потому что запахло тем, что нашу нефть уже в Европу не пустят – арабская дешевле. Вот только так. Да не Башара Асада мы спасаем, а правильно защищаем свои экономические интересы. Никакой арабский газ и никакая арабская нефть не пойдут в Европу.
Надо было Украину брать своевременно в состав России. Зачем тянуть эти южные и северные потоки? Сколько денег тратим? Миллиарды, сотни миллиардов рублей. Ну, хорошо, в 91-м году выпустили их. 14-й год, Янукович – законный президент, он бежит из Киева. У них разведки нет там что ли? Есть. Я говорю: «Виктор Федорович, сидеть в Харькове! Шойгу, давайте три дивизии в Харьков». И он бы поехал с ними на Киев в течение трех дней. 20 февраля там бы только Янукович сидел. А за спасение его жизни, денег и имущества он сам бы обратился в Верховную Раду, где Партия регионов, с просьбой полностью войти в состав России в качестве 34 губерний, где два федеральных округа: Киевский и Харьковский. Вопрос был бы решен».
Лучше одна война, чем 30 лет унижения.« ответить
Ну да, Жирик наверно со своими близкими в первых рядах на противника двинется.« ответить
Варлилов,это не Жириновский, а мощная российская армия освободит народ от ига и таких, как ты,биомусор, просто уничтожит. Так и должно быть!« ответить
Биомусор мешает людям нормально жить.
Urod, jeblo zakroi« ответить
Жириновскому респект! Всё правильно говорит. Не понимаю, почему Путин с пиндосами деликатничает. С такой тактикой он только проиграет. Сам же сказал, что "бить надо первым", ну и где его первый удар? Чего он ждёт? Россию и русских унижают все, кому не лень. Пора уже это видеть. Пусть лучше будет война, чем такое унижение.« ответить
С карачек несколько неудобно бить с ноги, вот в чем причина, тем боле, когда твой "барабан Страдивари" находится на той стороне.« ответить
Война с кем, из крошечных и слабых стран остались рядом с Россией только страны Прибалтики, но как мы видим, Жирик кручинится, что раньше надо было.., пока уважаемая Фрейберга не подсуетилась с нашим вступлением в НАТО, от которого можно и люлей получить, а как мы знаем, Россия молодец только против овец...« ответить
Россия держит в американских банках 100 000 000 000 долларов США под проценты, ну еже и олигархи из кружка ВВП столько же, так что бить как-то несподручно, ну еще недвижка там, дети учатся, жены, близкие .., не, не получится, это вам не деятели времен СССР, которые имели только спецпаёк, и госдачу.« ответить
Варзилов-урод, перекури, запарился тут, что ни пожрать, ни посрать тебе некогда. Лучше выйди к Двине, подумай о загробной жизни, а она не загорами...Тебе уже 50 лет.« ответить
Варзилов-урод, перекури, запарился тут, что ни пожрать, ни посрать тебе некогда. Лучше выйди к Двине, подумай о загробной жизни, а она не загорами..Тебе уже 50 лет.« ответить
Vecais āzis un skandālists.. Lai neuztraucas, būs vēl pazemošanas gadi Rašai!« ответить
у латышей на слово "оккупация" рефлекс, как у собаки Павлова. Где твои коменты к статьям, где рассказывают о делах наших скорбных?« ответить
Pazūd maita un.aizver muti« ответить
Так это ШурикС ШерстобитовС теперь трудится под ником Latviešu patriots . Сразу видно по его культурному уровню.)))))« ответить
Жирик конченный придурок и педофил!« ответить
Оскорбил и нахамил... На бОльшее у тебя ума не хватает. Ты несчастный биомусор, жалко тебя, не живёшь, а существуешь, как овощЪ.« ответить
Поддерживаю Жириновского! Лучше война, чем унижение!« ответить
Задолбало всё это унижение, живу, как в гетто..
Нас Данбас едь, в жопочленцы запишись, как наш Айо Пенис, навоюешься там.« ответить
Варзилов, ты быдло-бомж, и говорить с тобой не о чем.« ответить
Варзилов, ты быдло-бомж, и говорить с тобой не о чем..« ответить
Поддерживаю Жириновского! Лучше война, чем унижение!« ответить
Задолбало всё это унижение, живу, как в гето..