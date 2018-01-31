Жирная пища ускоряет развитие рака в сто раз

Лента новостей
За мат и оскорбления сборной Латвии из Олимпийской делегации исключен тренер Ушаков о “Друге языка”: что они там у себя курят?! В сейме переживают за россиян Владмимр Познер о «Кремлевском списке» Комиссия Сейма рассмотрит предложение сделать православное Рождество выходным ЧП в Замке света: на сотрудницу библиотеки обрушилась часть потолка Многодетная мать после общения с СГД: мне стыдно за эту страну! Сколько и как гулять с ребенком зимой? Рекомендации врачей Мать пропавшего подростка: сынуля, мы любим тебя, дай хоть какую-то весточку!
Eще в разделе
Хотят уменьшить размер автомобильного техпаспорта Самые дорогие автомобили, приобретенные в прошлом году бизнесменами Представлена новая Nokia 3310 Нацблок призвал бороться за «Друга языка», выставляя приложению высокие баллы NASA порадует космонавтов едой из фекалий
Анатолий Тарасов
11:12 31.01.2018
Техно / Наука

Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснили, что избыток холестерина в организме может ускорить развитие рака кишечника более чем в сто раз. Об этом сообщает портал Science Alert.

Исследователи провели опыты с лабораторными мышами, разделив их на две группы. Одну из них ученые посадили на диету с высоким содержанием холестерина. Другой группе специалисты «отключили» фермент Lpcat3 — его блокировка приводит к повышению уровня холестерина.

 

В результате у всех грызунов наблюдалось активное деление стволовых клеток, из-за которого ткани их кишечника разрастались, а сам он удлинялся. Все это привело к ускоренному образованию раковых опухолей в толстой кишке.

 

«Мы были взволнованы, узнав, что холестерин влияет на рост стволовых клеток в кишечнике, что, в свою очередь, повышает скорость образования опухоли более чем в сто раз», — говорит ведущий автор исследования доктор Питер Тонтоноз.

 

Теперь ученым предстоит выяснить, существует ли связь между повышенным холестерином и другими типами рака.

 

Продукты, богатые насыщенными жирами, трансжирами и некоторыми видами углеводов, могут увеличить уровень холестерина в организме, отмечается в статье. В связи с этим многие эксперты рекомендуют снизить потребление красного мяса и молочных продуктов.

РИА Новости / Фото
Комментарии (0)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.


Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству 