Жирная пища ускоряет развитие рака в сто раз

Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснили, что избыток холестерина в организме может ускорить развитие рака кишечника более чем в сто раз. Об этом сообщает портал Science Alert.

Исследователи провели опыты с лабораторными мышами, разделив их на две группы. Одну из них ученые посадили на диету с высоким содержанием холестерина. Другой группе специалисты «отключили» фермент Lpcat3 — его блокировка приводит к повышению уровня холестерина.

В результате у всех грызунов наблюдалось активное деление стволовых клеток, из-за которого ткани их кишечника разрастались, а сам он удлинялся. Все это привело к ускоренному образованию раковых опухолей в толстой кишке.

«Мы были взволнованы, узнав, что холестерин влияет на рост стволовых клеток в кишечнике, что, в свою очередь, повышает скорость образования опухоли более чем в сто раз», — говорит ведущий автор исследования доктор Питер Тонтоноз.

Теперь ученым предстоит выяснить, существует ли связь между повышенным холестерином и другими типами рака.

Продукты, богатые насыщенными жирами, трансжирами и некоторыми видами углеводов, могут увеличить уровень холестерина в организме, отмечается в статье. В связи с этим многие эксперты рекомендуют снизить потребление красного мяса и молочных продуктов.