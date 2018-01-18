Жителей Латвии лишат права на русский язык(12)

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Анатолий Тарасов
08:20 18.01.2018
Политика / Политики

Если население Латвии будет на все соглашаться, вскоре у него отберут право изучать русский язык в школах и в будущем вполне возможны штрафы за использование русского языка на переменах, сказал в эфире радиостанции Baltkom сопредседатель «Русского союза в Латвии», экс-депутат Сейма Мирослав Митрофанов.

По его словам, если ничего не предпринимать для сохранения школ нацменьшинств, давление правых политических партий увеличится.

 

«Сейчас правящие правые партии делают очень большой шаг в этом направлении. Если это достанется им легко, надо понимать, что в ближайшие годы они «добьют» школы национальных меньшинств. Они приведут их к состоянию, когда все обучение будет проходить на латышском языке и номинальная разница будет заключаться только в том, что разрешат еще учить и родной язык. Хотя, если население страны пойдет по пути соглашения, то отберут со временем это право. Возможно, я сгущаю краски, но, вероятно, что со временем будут штрафовать за использование русского языка в школах на переменах. Если ничего не делать, давление со стороны правых националистических партий будет возрастать», — заявил Митрофанов.

 

Депутат Европейского парламента (ЕП), сопредседатель Русского союза Латвии (РСЛ) Татьяна Жданок сложила мандат, чтобы возглавить партию Русский союз Латвии на парламентских выборах этого года. Ее место в ЕП займет Мирослав Митрофанов.

 

Правящая коалиция Латвии ранее поддержала представленную минобразования реформу, согласно которой школы нацменьшинств через три года перейдут на преподавание почти всех предметов на государственном языке. На русском учащиеся будут осваивать только сам язык, литературу и связанные с культурой и историей предметы.

 

Минобрнауки Латвии предлагает провести реформу в школах нацменьшинств в 2021–2022 учебном году. Она предусматривает, что дошкольное обучение будет осуществляться билингвально. В начальной школе с первого по шестой классы будет доступно три модели двуязычного обучения. На завершающем этапе основного образования с седьмого по девятый классы 80% предметов будут преподаваться на государственном языке страны. В средней школе с 10 по 12 классы обучение будет только на латышском языке.

РИА Новости / Фото
Комментарии (12)
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федя 08:27 18:01:2018

Оплот свободы и прав человека.

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Доиграются русофобы 08:39 18:01:2018

Эти дегенераты помешаны на русофобии. Они и дальше будут наглеть и давить на русскоязычных, пока не получат хороший поджопник от России, которая уже в этом году прекратит транзит, а это экономическая "ответка" русофобам и не последняя.

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KOZA 09:04 18:01:2018

Ещё не родился человек,который меня или моего ребёнка заставит с русскими говорить на латышском!!!

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Мужико-бабе КАЗЕ 10:53 18:01:2018

Тебя дуру(дурака) не заставить говорить на любом языке, потому как ты их не знаешь, рожденный ползать, летать не может.

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Пророк 08:45 18:01:2018

Сын гражданин Латвии 19 лет учится в Европе, вчера мне написал. "пап, я не собираюсь возвращаться в "родную" страну". Ка я его понимаю,более того, поддерживаю, я уже переехал в Москву. Что Вы там будете делать, когда все жители разбегутся.

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Надо же! 10:54 18:01:2018

А в Мацкве почему не учится, и куда вернется-то, неужто в Мордор?:))

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Пророк 08:53 18:01:2018

А когда все нормальные русские покинут страну, возьмутся за Ваней, Шерстобитовых и иже с ними. Предателей никто не любит, их пользуют, до поры до времени.

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p/m 10:26 18:01:2018

Если уедут русские, то вслед за ними побегут и латыши. Для поддержки экономики надо будет так поднять налоги, что даже безногие поползут в сторону границы.

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Ты суслика видишь? 08:56 18:01:2018

"возможны штрафы за использование русского языка на переменах"

В ЕСПЧ сей шуточки местных нациков не оценят, это к гадалке не ходи! :)

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Пусть доживут 09:21 18:01:2018

С чего они взяли что они до 21 года доживут ? Слишком в себе уверенные.

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12

Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (7)

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