56% опрошенных считают материальное положение своей семьи посредственным и лишь 12% — хорошим.
47% респондентов прогнозируют, что через год материальное положение их семьи не изменится.
Возможности найти хорошую работу в Латвии 55% опрошенных считают плохими.
Работой правительства недовольны 73%, довольны — 20% респондентов.
49% опрошенных оценивают нынешнюю ситуацию в латвийской экономике как плохую, 42% — как посредственную, 6% — как хорошую. При этом 47% респондентов считают, что через год она не изменится.
Опрос Латвийский барометр Baltic International Bank проводится ежемесячно.
Neredzu nekādu īpašu nabadzību! Redzu, ka veikali dienas beigās pilni ar cilvēkiem, redzu uz katra stūra celtniecību, tiek būvēti dzīvokļi, ofisi, tirdzniecības centri, VEFā tiek atjaunoti čehi, draugi un paziņas pērk jaunas mašīnas, dzīvokļus, algas tiek palielinātas. Tā kā viss notiek. Esmu apmierināts!« ответить
а Латвия это только Рига? сьездий в латгале, там тотальная безработица и нищита, да вообще за приделы Риги« ответить
Man draugi dzīvo pa visu Latviju, daudz maz viss notiek arī citur! Piemēram Valmierā! Latvijas ekonomika attīstās!« ответить
всё так хорошо, вот только каждый год правительство берёт 1 миллиард в долг чтоб погасить предыдущий кредит, скажи как вы запоёте когда после 2020 года прикроют лавочку с еврофондом и рухнет транзит, ты дальше будешь петь и плясать мол как всё хорошо« ответить
Neuztraucies, viss tiek risināts, meklēti noieta tirgi.« ответить
Patriotu,да такие как тыыыы,обосруться и не заметят.Правильно вас литовцы называли в своë время,ни дать ни взять,подтвердили полностью!!!!!« ответить
Сказать честно,никогда не думал так про латышей,но практика делает своë дело!« ответить
Patriot,ну какая экономика?тебе сколько лет?читай лучше дальше латышские дайны.Не мешай людям переживаюшим за состояние своей страны в которое такие как ты еë поставили!« ответить
почему все так уверенны что нет латышей для которых родной язык с детства русский?Я знаю что таких много.А есть и латыши которые плохо знают русский язык,но которые хотели бы переехать жить в Россию,подальше от этих "националистов".Есть много латышей у которых глаза ещë не затуманены сатаной и которые по прежнему способны различать где правда,а где дикая ложь.Но конечно все хотят жить на своей родине,где они родились.Люди просто не понимают как может меньшинство так долго править(разворовывать)страной?« ответить