Жителей Латвии съедает нищета(9)

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Герман Бергер
22:28 15.02.2018
Наша Латвия / Социум

29% жителей Латвии считают материальное положение своей семьи плохим, сообщила представитель Baltic International Bank Тейка Лапса со ссылкой на результаты последнего проведенного банком опроса Латвийский барометр Baltic International Bank.

56% опрошенных считают материальное положение своей семьи посредственным и лишь 12% — хорошим.

 

47% респондентов прогнозируют, что через год материальное положение их семьи не изменится.

 

Возможности найти хорошую работу в Латвии 55% опрошенных считают плохими.

 

Работой правительства недовольны 73%, довольны — 20% респондентов.

 

49% опрошенных оценивают нынешнюю ситуацию в латвийской экономике как плохую, 42% — как посредственную, 6% — как хорошую. При этом 47% респондентов считают, что через год она не изменится.

 

Опрос Латвийский барометр Baltic International Bank проводится ежемесячно.

LETA / Фото
Комментарии (9)
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Latviešu patriots 22:40 15:02:2018

Neredzu nekādu īpašu nabadzību! Redzu, ka veikali dienas beigās pilni ar cilvēkiem, redzu uz katra stūra celtniecību, tiek būvēti dzīvokļi, ofisi, tirdzniecības centri, VEFā tiek atjaunoti čehi, draugi un paziņas pērk jaunas mašīnas, dzīvokļus, algas tiek palielinātas. Tā kā viss notiek. Esmu apmierināts!

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>>>Latviešu patriots 22:40 15:02:2018 23:06 15:02:2018

а Латвия это только Рига? сьездий в латгале, там тотальная безработица и нищита, да вообще за приделы Риги

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Latviešu patriots 23:17 15:02:2018

Man draugi dzīvo pa visu Latviju, daudz maz viss notiek arī citur! Piemēram Valmierā! Latvijas ekonomika attīstās!

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ИвАн 23:49 15:02:2018

всё так хорошо, вот только каждый год правительство берёт 1 миллиард в долг чтоб погасить предыдущий кредит, скажи как вы запоёте когда после 2020 года прикроют лавочку с еврофондом и рухнет транзит, ты дальше будешь петь и плясать мол как всё хорошо

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Latviešu patriots 00:20 16:02:2018

Neuztraucies, viss tiek risināts, meklēti noieta tirgi.

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Справедливый 01:50 16:02:2018

Patriotu,да такие как тыыыы,обосруться и не заметят.Правильно вас литовцы называли в своë время,ни дать ни взять,подтвердили полностью!!!!!

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Справедливый 01:52 16:02:2018

Сказать честно,никогда не думал так про латышей,но практика делает своë дело!

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Справедливый 01:56 16:02:2018

Patriot,ну какая экономика?тебе сколько лет?читай лучше дальше латышские дайны.Не мешай людям переживаюшим за состояние своей страны в которое такие как ты еë поставили!

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Справедливый 02:07 16:02:2018

почему все так уверенны что нет латышей для которых родной язык с детства русский?Я знаю что таких много.А есть и латыши которые плохо знают русский язык,но которые хотели бы переехать жить в Россию,подальше от этих "националистов".Есть много латышей у которых глаза ещë не затуманены сатаной и которые по прежнему способны различать где правда,а где дикая ложь.Но конечно все хотят жить на своей родине,где они родились.Люди просто не понимают как может меньшинство так долго править(разворовывать)страной?

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (10)