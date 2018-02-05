По словам представителей ЦГЯ, мобильное приложение было создано не для того, чтобы отслеживать тех, кто злоупотребляет русским языком или коверкает национальный, а просто затем, чтобы увидеть удачные примеры применения латышского.
Несмотря на всю безобидность приложения, многие пользователи социальных сетей стали распространять призывы жаловаться на «Друга языка» и попытаться добиться его блокировки в Google Play Store.
Политолог и журналист Армен Гаспарян в еженедельном обзоре событий стран ближнего зарубежья и Балтии для радио Sputnik рассказал, что «Друг языка» заблокирован не будет, поскольку очень скоро обретет популярность и займет руки и головы радикальных рационалистов в Латвии.
«Проще же на кого-то стучать, чем заниматься проблемами страны. Легче фотографировать тех, кто разговаривает на русском, чем думать о статьях бюджета. И все, день прожит не зря», — пояснил Гаспарян.
Политолог отметил, что «Друг языка» — чудесное средство борьбы с «русской агрессией», которое Латвии следует запатентовать и продать франшизу в Литву, Этонию и Украину.
«Но главное — срубить денег с демократической партии США. На волне русофобии и «кремлевского доклада», опубликованного американской администрацией», — поделился идеей политолог.
Он также заметил, что если уж ловить языковых преступников, то всерьез, для чего следует законодательно обязать всех без исключения граждан Латвии установить «Друга языка» на свои мобильные телефоны. Если у гражданина до сих пор нет смартфона и купить такой гаджет ему сложно, —тем лучше. Ведь приобретя телефон на последние деньги, истинный патриот докажет свою преданность независимой Латвии.
«Обязать всех установить приложение и не реже трех раз в день посылать отчет о проделанной работе. Еще нужно обязать граждан следить за тем, как их соседи выполняют нравственный долг. А в конце-концов провести отчетно-предвыборный съезд, где каждый доложит о своих успехах на этом поприще», — иронизирует политолог.
Разве кому то жаль скот не знающий гос язык????« ответить
Вот мне тебя искренне жаль. Сутками демонстрируешь свое слабоумие, да еще и на негосударственном.« ответить
Глист ваня сам не знает и другим не даёт!« ответить
г0вн0мес отметился))))))))« ответить
А мне тебя искренне жаль!Торчишь тут целыми днями,демонстрируешь уровень своего умственного развития,вместо того что-бы работу искать!Может при деле бы был,такую херню бы тут не нес!А вообще по таким как ты,давно дурка плачет,одна палата с Наполеоном!Как раз друг будет по твоему умственному развитию!А на счет гос языка,скажу так,лично я не знаю среди своих знакомых,кто не знал латышского языка!У многих 3 категория!Что уже говорит о том,что они языком владеют свободно!То что на латышском языке,люди не хотят с такими баранами как ты общаться,любому здравомыслящему человеку причина понятна!И скот это как раз такие как ты,которые поливают говном русских,только из-за того,что они сами по жизни не удачники,такие как ты мало того что скот,вы еще быдло!Которым место на хуторе вместе со свиньями,либо дурке!)« ответить
Для 6ыдла обратится в полицию, если их грабят, тоже стучить. Советское 6ыдло это терпилы и обиженные. Им в крови уголовники уже в Гулаге вдолбили, что жаловатся означает презренный характер. Правда, стукачь громче всех кричит слово "стукач". Тут каждый второй посититель этого сайта копирует коментарии и отправляют их в ПБ, а вдруг им удастся насодить тому, чьи слова не подуше.« ответить
Если у тебя украли, и если ты не терпила и обиженный, ты должен доложить властям. Если соседа грабьят, ты должен доложить властьям, если фашисты Тартарии не соблюдают закон государсивенногр яжыка, ты должен доложить властям. Если ты укрываешь преступление и не доложил, тогда ты трус, терпила, обиженный, 4мо!
ДРОЧИЛКА ваня 08:22 05:02:2018 runat latviski !!!« ответить
Ваня - ты опять разжигаеш межнациональную рознь . Достанем тебя и в Питере откуда работаеш« ответить
Rīgas psihiatrijas, narkoloģijas centrs - psihiatra, narkologa pakalpojumi« ответить
Психиатрическая больница · Tvaika iela 2
Круглосуточно
_Шерстобитовсу 11:51 05:02:2018_« ответить
Это адрес, где ты проституткой подрабатываешь? Ты за курьего и 100 грам водяры отлизываешь грязных з.луп у бомжей. 6л.дь ты полумная. Д.6илка!
шерстьюбитое - СНАЧАЛА ИЗ СВОИХ ЯИЦ и ДЕТЕЙ CВОИХ,ВЫРЕЖИ С ЯЙЦАМИ - ГЕН РАБА,дол6ae6 и ТОЛЬКО ПОТОМ РАСКРЫВАЙ СВОЙ ХАВАЛЬНИК!!! А ВООБЩЕ - ПОШЁЛ HA XyЙ Bы 6 ля дoK засранной латышии!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!« ответить
Сексуальные расстройства там тоже лечат.« ответить
_Ты гавно 12:18 05:02:2018_« ответить
Ты нюхал менструху в трусах собственной мами, что ты нашёл в карзине грязного белья, и дро4ил! Ты 4мирь, тебя 6омжи в дворе обоссали. От тебя запах идёт урина. Брись от сюда, 4умошник!
_Шерстобитовсу 12:27 05:02:2018« ответить
Сексуальные расстройства там тоже лечат._
Не лечат. Ты как была нимфой, так и осталась ею. Нет больше ни одного бомжа в твоем округе, у которого ты ещё не взяла за щёку. Правда, не всем ты пока полизала в междбулок. Лизунка, лизунка, лизунка!!! )))))))
Успокойтесь, Шура и быстрее наберите +371 67080112« ответить
_Шерстобитовсу 12:50 05:02:2018_« ответить
У тебя течка мозгов сегодня, нужны самцы. Да и кушать тебе, ш.юхе хочется. Ты пойдёш к своим спонсорам, встанешь на колени и будешь лечить свой больной мозг хреновой террапией. ))))))
А как называть тех,кто живя в стране в которой 45% населения русских,по русски не могут даже в магазине спросить,где у вас хлеб находится?Или как пройти по такому-то адресу?И которые при этом без конца грязью поливают русских!В Латвии русский язык был всегда!Если бы ты баран упертый знал бы историю,то знал бы,что Прибалтика раньше принадлежала Шведам,пока ее царь Петр 1 Не купил!И знал бы,что русский язык на этой земле,был еще до того,как образовалась Латвия как страна,и получила свой первый флаг!И в Латвии каждый третий латыш,на русском языке опять же повторюсь,элементарную беседу поддержать тупо не в состоянии!Это вы считаете нормальным,а когда русскоговорящий не в том месте гарузыме поставит,либо какое-то окончание не так произнесет,начинаете сразу на дерьмо исходить!Как вы с нами,так и мы с вами,прежде чем свой рот тут открывать,ты бы хоть историю Прибалтики всю прочитал!« ответить
И только в Латвии , это карающий меч и прибыльный бизнес.« ответить
Если знаешь только английский или немецкий, наказывать пока не будут?« ответить
Скоро наверное захотят, чтобы русские на плече повязку цветную носили...
Точно! Георгиевскую ленточку.« ответить
По хорошему скачавшим данное приложение озабоченным ....... ЦГИ обязан предоставлять бесплатную мед.страховку,обязательно включающую услуги стамотолога.« ответить
Спасибо,от души посмеялся!« ответить
Не существует никакой Латвии.« ответить
Более двухсот чинуш образовывают современную Латвию. Эх, Улманиса на них нету.« ответить
Более двухсот т ы с я ч« ответить