Латвийский Центр государственного языка (ЦГЯ) выпустил приложение «Друг языка», с помощью которого любой пользователь может отослать извещение о нарушении языковых норм или, наоборот, похвалу за использование латышского языка, прикрепив сделанные фотоснимки или видео. Вопрос о наказании остается открытым.

По словам представителей ЦГЯ, мобильное приложение было создано не для того, чтобы отслеживать тех, кто злоупотребляет русским языком или коверкает национальный, а просто затем, чтобы увидеть удачные примеры применения латышского.

Несмотря на всю безобидность приложения, многие пользователи социальных сетей стали распространять призывы жаловаться на «Друга языка» и попытаться добиться его блокировки в Google Play Store.

Политолог и журналист Армен Гаспарян в еженедельном обзоре событий стран ближнего зарубежья и Балтии для радио Sputnik рассказал, что «Друг языка» заблокирован не будет, поскольку очень скоро обретет популярность и займет руки и головы радикальных рационалистов в Латвии.

«Проще же на кого-то стучать, чем заниматься проблемами страны. Легче фотографировать тех, кто разговаривает на русском, чем думать о статьях бюджета. И все, день прожит не зря», — пояснил Гаспарян.

Политолог отметил, что «Друг языка» — чудесное средство борьбы с «русской агрессией», которое Латвии следует запатентовать и продать франшизу в Литву, Этонию и Украину.

«Но главное — срубить денег с демократической партии США. На волне русофобии и «кремлевского доклада», опубликованного американской администрацией», — поделился идеей политолог.

Он также заметил, что если уж ловить языковых преступников, то всерьез, для чего следует законодательно обязать всех без исключения граждан Латвии установить «Друга языка» на свои мобильные телефоны. Если у гражданина до сих пор нет смартфона и купить такой гаджет ему сложно, —тем лучше. Ведь приобретя телефон на последние деньги, истинный патриот докажет свою преданность независимой Латвии.

«Обязать всех установить приложение и не реже трех раз в день посылать отчет о проделанной работе. Еще нужно обязать граждан следить за тем, как их соседи выполняют нравственный долг. А в конце-концов провести отчетно-предвыборный съезд, где каждый доложит о своих успехах на этом поприще», — иронизирует политолог.