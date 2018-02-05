Жителей Латвии заставляют доносить на неграждан(49)

Лента новостей
Год обыкновенных дубов В Риге пройдет очередная акция против перевода школ на латышский язык В Мангали найдено тело неизвестного мужчины: полиция просит помочь в опознании Евгения Альбац: «Русскоязычным сейчас приходится нелегко» Данные клиентов “SEB banka” передаются третьим лицам; отказываться от этого запрещено Ирина Шейк сменила имидж В РД прокомментировали новость о вспышке сальмонеллеза в рижских детсадах «Пусть они поцелуют друг друга…» За счет чего Rimi с бунтующими сотрудниками стало предприятием года?
Eще в разделе
В Риге пройдет очередная акция против перевода школ на латышский язык В Мангали найдено тело неизвестного мужчины: полиция просит помочь в опознании В РД прокомментировали новость о вспышке сальмонеллеза в рижских детсадах ЦПКЗ: Грипп продолжит наступление Пайдерс: Латвия жива инвестициями России. США деньги выводят. Кто союзник?
Анатолий Тарасов
08:19 05.02.2018
Наша Латвия / Социум

Латвийский Центр государственного языка (ЦГЯ) выпустил приложение «Друг языка», с помощью которого любой пользователь может отослать извещение о нарушении языковых норм или, наоборот, похвалу за использование латышского языка, прикрепив сделанные фотоснимки или видео. Вопрос о наказании остается открытым.

По словам представителей ЦГЯ, мобильное приложение было создано не для того, чтобы отслеживать тех, кто злоупотребляет русским языком или коверкает национальный, а просто затем, чтобы увидеть удачные примеры применения латышского.

 

Несмотря на всю безобидность приложения, многие пользователи социальных сетей стали распространять призывы жаловаться на «Друга языка» и попытаться добиться его блокировки в Google Play Store.

 

Политолог и журналист Армен Гаспарян в еженедельном обзоре событий стран ближнего зарубежья и Балтии для радио Sputnik рассказал, что «Друг языка» заблокирован не будет, поскольку очень скоро обретет популярность и займет руки и головы радикальных рационалистов в Латвии.

 

«Проще же на кого-то стучать, чем заниматься проблемами страны. Легче фотографировать тех, кто разговаривает на русском, чем думать о статьях бюджета. И все, день прожит не зря», — пояснил Гаспарян.

 

Политолог отметил, что «Друг языка» — чудесное средство борьбы с «русской агрессией», которое Латвии следует запатентовать и продать франшизу в Литву, Этонию и Украину.

 

«Но главное — срубить денег с демократической партии США. На волне русофобии и «кремлевского доклада», опубликованного американской администрацией», — поделился идеей политолог.

 

Он также заметил, что если уж ловить языковых преступников, то всерьез, для чего следует законодательно обязать всех без исключения граждан Латвии установить «Друга языка» на свои мобильные телефоны. Если у гражданина до сих пор нет смартфона и купить такой гаджет ему сложно, —тем лучше. Ведь приобретя телефон на последние деньги, истинный патриот докажет свою преданность независимой Латвии.

 

«Обязать всех установить приложение и не реже трех раз в день посылать отчет о проделанной работе. Еще нужно обязать граждан следить за тем, как их соседи выполняют нравственный долг. А в конце-концов провести отчетно-предвыборный съезд, где каждый доложит о своих успехах на этом поприще», — иронизирует политолог.

Sputnik / Фото
Комментарии (49)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
ваня 08:22 05:02:2018

Разве кому то жаль скот не знающий гос язык????

« ответить
Profile_default
Конечно 08:27 05:02:2018

Вот мне тебя искренне жаль. Сутками демонстрируешь свое слабоумие, да еще и на негосударственном.

« ответить
Profile_default
CCCP 08:56 05:02:2018

Глист ваня сам не знает и другим не даёт!

« ответить
Profile_default
СМЕРШ>>ваня 08:22 08:57 05:02:2018

г0вн0мес отметился))))))))

« ответить
Profile_default
Быдлу Ване 09:57 05:02:2018

А мне тебя искренне жаль!Торчишь тут целыми днями,демонстрируешь уровень своего умственного развития,вместо того что-бы работу искать!Может при деле бы был,такую херню бы тут не нес!А вообще по таким как ты,давно дурка плачет,одна палата с Наполеоном!Как раз друг будет по твоему умственному развитию!А на счет гос языка,скажу так,лично я не знаю среди своих знакомых,кто не знал латышского языка!У многих 3 категория!Что уже говорит о том,что они языком владеют свободно!То что на латышском языке,люди не хотят с такими баранами как ты общаться,любому здравомыслящему человеку причина понятна!И скот это как раз такие как ты,которые поливают говном русских,только из-за того,что они сами по жизни не удачники,такие как ты мало того что скот,вы еще быдло!Которым место на хуторе вместе со свиньями,либо дурке!)

« ответить
Profile_default
Александр Шерстобитов 11:04 05:02:2018

Для 6ыдла обратится в полицию, если их грабят, тоже стучить. Советское 6ыдло это терпилы и обиженные. Им в крови уголовники уже в Гулаге вдолбили, что жаловатся означает презренный характер. Правда, стукачь громче всех кричит слово "стукач". Тут каждый второй посититель этого сайта копирует коментарии и отправляют их в ПБ, а вдруг им удастся насодить тому, чьи слова не подуше.

Если у тебя украли, и если ты не терпила и обиженный, ты должен доложить властям. Если соседа грабьят, ты должен доложить властьям, если фашисты Тартарии не соблюдают закон государсивенногр яжыка, ты должен доложить властям. Если ты укрываешь преступление и не доложил, тогда ты трус, терпила, обиженный, 4мо!

« ответить
Profile_default
НАРОД LV 11:42 05:02:2018

ДРОЧИЛКА ваня 08:22 05:02:2018 runat latviski !!!

« ответить
Profile_default
хуторянен 11:49 05:02:2018

Ваня - ты опять разжигаеш межнациональную рознь . Достанем тебя и в Питере откуда работаеш

« ответить
Profile_default
Шерстобитовсу 11:51 05:02:2018

Rīgas psihiatrijas, narkoloģijas centrs - psihiatra, narkologa pakalpojumi

Психиатрическая больница · Tvaika iela 2
Круглосуточно

« ответить
Profile_default
Александр Шерстобитов 12:12 05:02:2018

_Шерстобитовсу 11:51 05:02:2018_

Это адрес, где ты проституткой подрабатываешь? Ты за курьего и 100 грам водяры отлизываешь грязных з.луп у бомжей. 6л.дь ты полумная. Д.6илка!

« ответить
Profile_default
Ты гавно 12:18 05:02:2018

шерстьюбитое - СНАЧАЛА ИЗ СВОИХ ЯИЦ и ДЕТЕЙ CВОИХ,ВЫРЕЖИ С ЯЙЦАМИ - ГЕН РАБА,дол6ae6 и ТОЛЬКО ПОТОМ РАСКРЫВАЙ СВОЙ ХАВАЛЬНИК!!! А ВООБЩЕ - ПОШЁЛ HA XyЙ Bы 6 ля дoK засранной латышии!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

« ответить
Profile_default
Шерстобитовсу 12:27 05:02:2018

Сексуальные расстройства там тоже лечат.

« ответить
Profile_default
Александр Шерстобитов 12:32 05:02:2018

_Ты гавно 12:18 05:02:2018_

Ты нюхал менструху в трусах собственной мами, что ты нашёл в карзине грязного белья, и дро4ил! Ты 4мирь, тебя 6омжи в дворе обоссали. От тебя запах идёт урина. Брись от сюда, 4умошник!

« ответить
Profile_default
Александр Шерстобитов 12:41 05:02:2018

_Шерстобитовсу 12:27 05:02:2018
Сексуальные расстройства там тоже лечат._

Не лечат. Ты как была нимфой, так и осталась ею. Нет больше ни одного бомжа в твоем округе, у которого ты ещё не взяла за щёку. Правда, не всем ты пока полизала в междбулок. Лизунка, лизунка, лизунка!!! )))))))

« ответить
Profile_default
Шерстобитовсу 12:50 05:02:2018

Успокойтесь, Шура и быстрее наберите +371 67080112

« ответить
Profile_default
Александр Шерстобитов 13:29 05:02:2018

_Шерстобитовсу 12:50 05:02:2018_

У тебя течка мозгов сегодня, нужны самцы. Да и кушать тебе, ш.юхе хочется. Ты пойдёш к своим спонсорам, встанешь на колени и будешь лечить свой больной мозг хреновой террапией. ))))))

« ответить
Profile_default
Оккупант 14:26 05:02:2018

А как называть тех,кто живя в стране в которой 45% населения русских,по русски не могут даже в магазине спросить,где у вас хлеб находится?Или как пройти по такому-то адресу?И которые при этом без конца грязью поливают русских!В Латвии русский язык был всегда!Если бы ты баран упертый знал бы историю,то знал бы,что Прибалтика раньше принадлежала Шведам,пока ее царь Петр 1 Не купил!И знал бы,что русский язык на этой земле,был еще до того,как образовалась Латвия как страна,и получила свой первый флаг!И в Латвии каждый третий латыш,на русском языке опять же повторюсь,элементарную беседу поддержать тупо не в состоянии!Это вы считаете нормальным,а когда русскоговорящий не в том месте гарузыме поставит,либо какое-то окончание не так произнесет,начинаете сразу на дерьмо исходить!Как вы с нами,так и мы с вами,прежде чем свой рот тут открывать,ты бы хоть историю Прибалтики всю прочитал!

« ответить
Profile_default
В нормальных странах язык, это средство общения!!! 08:23 05:02:2018

И только в Латвии , это карающий меч и прибыльный бизнес.

« ответить
Profile_default
федя 08:34 05:02:2018

Если знаешь только английский или немецкий, наказывать пока не будут?
Скоро наверное захотят, чтобы русские на плече повязку цветную носили...

« ответить
Profile_default
Защитники Pусских объединяйтесь! 08:58 05:02:2018

Точно! Георгиевскую ленточку.

« ответить
Profile_default
Саксофоб 08:49 05:02:2018

По хорошему скачавшим данное приложение озабоченным ....... ЦГИ обязан предоставлять бесплатную мед.страховку,обязательно включающую услуги стамотолога.

« ответить
Profile_default
обязательно включающую услуги стамотолога. 09:12 05:02:2018

Спасибо,от души посмеялся!

« ответить
Profile_default
1 08:52 05:02:2018

Не существует никакой Латвии.

« ответить
Profile_default
Почему же? 08:57 05:02:2018

Более двухсот чинуш образовывают современную Латвию. Эх, Улманиса на них нету.

« ответить
Profile_default
Пардон 09:00 05:02:2018

Более двухсот т ы с я ч

« ответить
1234

Мнение
5718eea5be026cb11549b0df6d5f2c1b-col15
Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии 

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV