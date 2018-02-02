«Эта чудесная бабушка стояла у магазина несмотря на мороз и мокрый снег. Пытается заработать копеечку на хлеб. Я не могла пройти мимо. Накупила продуктов, чтобы она могла спокойно ехать домой. У нее слезы стояли в глазах, а мне досталась связка веточек. Прошу всех не быть равнодушными и не проходить мимо таких людей!» — написала девушка.
Жителей призывают помогать нуждающимся пенсионерам(8)
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Пользовательница соцсети Facebook Илзе поделилась историей о пожилой женщине, которая в мороз стояла у входа в один из магазинов в Валмиере и пыталась продать букетики из еловых веток. Девушка призвала обращать внимание на таких пожилых людей.
mixnews.lv / Фото Facebook
Для нее просить подаяния - это стыдно. Так воспитали ее *оккупанты* Но есть хотят все.« ответить
Государство из разных племен и платят налоги. И то, что выбранные представители народа должны не воровать и пропивать эти деньги, а всего лишь защищать от врага внешнего и внутреннего да обеспечивать социальное страхование, медицину, образование, да достойную жизнь. Почему - то все об этом забыли и из погонщиков свиней на хуторах решили занять место баронов, которых русские погнали. На лица посмотрите, тех, кто живет за счет этих бабушек.« ответить
Видимо торгуя всю жизнь цветочками эта бабушка пенсию не заработала.« ответить
А если заработала, то почему она стоит у магазина с еловыми веточками?
Если же пенсия у неё маленькая, то в этом виноваты те, за кого эта бабушка отдаёт свой голос на выборах.
И нечего зря давить на жалость, нужно думать за кого свои голоса на выборах отдаёте.
Надо у Кабмина стоять. Может там ей помогут? Навещая покойных родителей на Яунциемском кладбище и возвращаясь оттуда, тоже разговорилась с бабулькой в автобусе,жаловалась она, плакала, дала ей 5 евро. Благодарности не было конца! Стыд и позор властям Латвии за нищенское существование пенсионеров!« ответить
Идиоты. Что вы несете? Сами старыми не будете? А вот от социальной службы и от правителей хотелось бы услышать комментарий. Почему наши беспомощные старики находятся в столь плачевном состоянии?« ответить
Она не просила милостыню. Она продавала свой ТРУД .« ответить