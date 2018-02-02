Жителей призывают помогать нуждающимся пенсионерам(8)

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Тимур Пушкарев
15:33 02.02.2018
Наша Латвия / Социум

Пользовательница соцсети Facebook Илзе поделилась историей о пожилой женщине, которая в мороз стояла у входа в один из магазинов в Валмиере и пыталась продать букетики из еловых веток. Девушка призвала обращать внимание на таких пожилых людей.

«Эта чудесная бабушка стояла у магазина несмотря на мороз и мокрый снег. Пытается заработать копеечку на хлеб. Я не могла пройти мимо. Накупила продуктов, чтобы она могла спокойно ехать домой. У нее слезы стояли в глазах, а мне досталась связка веточек. Прошу всех не быть равнодушными и не проходить мимо таких людей!» — написала девушка.

mixnews.lv / Фото Facebook
Комментарии (8)
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она не просит подаяния - она *продает сувениры* 15:52 02:02:2018

Для нее просить подаяния - это стыдно. Так воспитали ее *оккупанты* Но есть хотят все.

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В школе надо было учиться, там должны обьяснять, зачем создают 16:16 02:02:2018

Государство из разных племен и платят налоги. И то, что выбранные представители народа должны не воровать и пропивать эти деньги, а всего лишь защищать от врага внешнего и внутреннего да обеспечивать социальное страхование, медицину, образование, да достойную жизнь. Почему - то все об этом забыли и из погонщиков свиней на хуторах решили занять место баронов, которых русские погнали. На лица посмотрите, тех, кто живет за счет этих бабушек.

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Latviešu patriots 15:55 02:02:2018

Видимо торгуя всю жизнь цветочками эта бабушка пенсию не заработала.
А если заработала, то почему она стоит у магазина с еловыми веточками?
Если же пенсия у неё маленькая, то в этом виноваты те, за кого эта бабушка отдаёт свой голос на выборах.
И нечего зря давить на жалость, нужно думать за кого свои голоса на выборах отдаёте.

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no ES 16:06 02:02:2018

Надо у Кабмина стоять. Может там ей помогут? Навещая покойных родителей на Яунциемском кладбище и возвращаясь оттуда, тоже разговорилась с бабулькой в автобусе,жаловалась она, плакала, дала ей 5 евро. Благодарности не было конца! Стыд и позор властям Латвии за нищенское существование пенсионеров!

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Из Латгалии. 16:09 02:02:2018

Идиоты. Что вы несете? Сами старыми не будете? А вот от социальной службы и от правителей хотелось бы услышать комментарий. Почему наши беспомощные старики находятся в столь плачевном состоянии?

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Я купил вязанную из ниток *снежинку*..... 16:14 02:02:2018

Она не просила милостыню. Она продавала свой ТРУД .

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12

Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (75)

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