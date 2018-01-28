Литовские военнослужащие 23 января устроили драку на учениях НАТО «Дух союзничества-8» (Allied Spirit VIII), которые проходят в Германии, на американской военной базе в Хоэнфельсе. Инцидент расследуют сотрудники военной полиции США и Литвы.
И ведь насколько же окреп союзнический дух, что в гостях у американских и германских коллег 30 человек литовских стрелков чувствуют себя как дома. Ничего удивительного. Литовским парням было у кого поучиться.
Международные драки в НАТО происходят регулярно как между военнослужащими, так и при участии местных гражданских.
Немного статистики. В октябре 2017 года в баре литовского города Рукла подрались между собой пьяные немецкие солдаты, причем один из них был даже госпитализирован. В июле двое военнослужащих НАТО из Нидерландов устроили драку в вильнюсском ресторане.
Ранее американский рейнджер осквернил здание МВД Литвы. А в литовском городе Йонава крепко пострадали в драке четверо нетрезвых солдат альянса.
Кроме того, в июне произошло ДТП в Вильнюсе с участием американского армейского грузовика и двух легковых автомобилей, пострадала беременная женщина.
В чужой стране так ведут себя не союзники, а оккупанты.
Заметим, что перед отправкой в балтийскую командировку натовцев тщательно инструктируют. Чтобы не сформировать враждебное отношение местных жителей, военнослужащим рекомендуют и приказывают: не цепляться к женщинам в барах, не злоупотреблять алкоголем, не хулиганить, не драться.
Вероятно, в странах третьего мира героям «звездно-полосатого десанта» и примкнувшим к ним союзникам на все плевать. Статистика свидетельствует о сложившейся системе. Героический образ подмочен буквально. Местных жителей очень беспокоят праздники и будни НАТО.
На фоне учений «Серебрянная стрела» состоялась потасовка в рижском McDonalds между солдатами Гренадерского гвардейского полка британской армии и местными жителями. Еще одна латышская версия: «Британский солдат избил латыша». Кроме того, в Риге завели дело на британских военнослужащих, плясавших на крыше такси.
Богемная жизнь солдат альянса в Латвии взрывает соцсети. Оказывается, иностранные защитники Балтии постоянно обитают не в казармах и на полигонах, что было бы логично, а в лучших гостиницах и кафе.
К примеру, бледнолицые канадцы размещены в Radison SAS в Пардаугаве, а их коллеги африканской наружности проживают в гостинице Latvija. Разумеется, апартаменты оплачиваются за счет рядовых налогоплательщиков страны пребывания.
Да, военная база в Адажи – не место заключения, не курс молодого бойца, где соленый пот течет рекой 18 часов в сутки. У каждого военного профессионала есть свободное время, и рестораны не запрещены. Однако накопилось слишком много негатива.
К сожалению, государственные органы стран Балтии фактически защищают иностранных бездельников и дебоширов из НАТО.
К примеру, Полиция Безопасности Латвии любые скептические настроения по теме присутствия в стране военнослужащих альянса считает признаком нелояльности, со всеми вытекающими последствиями, и называет дискредитацию НАТО одной из главных целей российской пропаганды.
В странах Балтии североатлантические маневры, знаки и символы преломляются порой самым причудливым образом. Так, учения альянса «Пылающий меч-2017» в Литве стали причиной пожара на военном полигоне в Пабраде и уничтожения более одного гектара леса. Определенно, «меч» обратился против мирных граждан страны пребывания.
В рамках того же учения внимание следственных органов и общественности привлекли действия местных добровольцев. Полагаю, здесь не обошлось без влияния НАТО.
И неслучайно эстонский фермер, защищая свою землю, выступил против «Пылающего меча» и военнослужащих альянса с оружием в руках. Правда, стрелял в воздух, но это лишь начало жесткого сопротивления балтийских народов опасному присутствию иностранных войск и втягиванию в региональные конфликты.
Решение о размещении в Эстонии, Латвии, Литве и Польше многонациональных батальонов на основе ротации, проведение с их участием регулярных учений принято на саммите НАТО в Варшаве в 2016 году. Основу контингента в Латвии составляет Канада, в Литве – Германия, в Эстонии – Великобритания и в Польше – США. Решение оказалось палкой о двух концах, и в странах Балтии это осознает все большее количество людей.
Александр Хроленко
не интересно----жду когда натовцы будут стрелять в друг друга----жду с нетерпением!« ответить
Мне как-то побоку, солдаты НАТО нисколько мне не мешают, незванные адвокаты из Расиюшки нам не нужны, пусть пекутся об войске сырьевого придатка своего, там видимо все в порядке у них, никто не дерется, на жопах солдатиков войска российского "Кавказ-Сила" краской не пишет.« ответить
Salīdzinot ar sovku zaldātu uzvedību,šie uzvedas kā cilvēki!« ответить
Беспредел совковых прапорщиков в засранных галифе с их толстозадыми Маньками уже забыт?« ответить
как тебя там петушарили шваброй, нет« ответить
сынок!----запишись в армию!----лично только тобой займусь!---Я из тебя сделаю настоящего военного и даже дам за пистолет подержаться----жду!« ответить
К сожалению, государственные органы стран Балтии фактически защищают иностранных бездельников и дебоширов из НАТО.« ответить
--------------------------------
Забавно читать крокодильи слезы российской пропаганды, её "сожаления", ну прям "мать Тереза" какая-то, так ей жалко страдающих под гнетом НАТО жителей Прибалтики, аж кушать не может.
Да ладно, подыхайте не жалко« ответить
В психологии это называется когнитивный диссонанс, или столкновение с реальностью. Позже наступает горькое прозрение и горькое разочарование со склонностью к суициду, но многого уже не вернуть.« ответить
Смерть бандитам НАТО†.†.†.†.†.« ответить
gaidi pavēsti uz tiesu, tarakoi truk vateni« ответить
Эти придурки сами себя защитить не смогут, не говоря о нас. НАТО одним словом.« ответить
Dexteram. Tikai viens jautājums - ja NATO tavuprāt ir tik švaks, tad kāpēc kremlis tik traki uztraucas par NATO karavīriem Latvijā?« ответить
Raksts ir vistīrākā kremļa propoganda. Konkrēts piemērs : Latvija apmaksājot kanādiešiem viesnīcas. Tie ir meli. Kanāda no sava budžeta sedz savu karavīru apmešanās izdevumus. Tam paredzēti 2000000 Kanādas dolāri.« ответить
Зато Latviešu patriots берёт за щеку бесплатно« ответить