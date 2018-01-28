Жители Балтии оплачивают беспредел НАТО(29)

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Анатолий Тарасов
19:31 27.01.2018
Наша Латвия / Социум

В противостоянии Балтии с Россией наметилась одна парадоксальная тенденция: защитники свободного мира – военнослужащие стран НАТО – все чаще бьют друг друга, издеваются над местным населением, оскверняют государственные объекты и символы, будь то на международных учениях, в точках дислокации или в зонах их бескультурного отдыха.

Литовские военнослужащие 23 января устроили драку на учениях НАТО «Дух союзничества-8» (Allied Spirit VIII), которые проходят в Германии, на американской военной базе в Хоэнфельсе. Инцидент расследуют сотрудники военной полиции США и Литвы.

 

И ведь насколько же окреп союзнический дух, что в гостях у американских и германских коллег 30 человек литовских стрелков чувствуют себя как дома. Ничего удивительного. Литовским парням было у кого поучиться.

 

Международные драки в НАТО происходят регулярно как между военнослужащими, так и при участии местных гражданских.

 

Немного статистики. В октябре 2017 года в баре литовского города Рукла подрались между собой пьяные немецкие солдаты, причем один из них был даже госпитализирован. В июле двое военнослужащих НАТО из Нидерландов устроили драку в вильнюсском ресторане.

 

Ранее американский рейнджер осквернил здание МВД Литвы. А в литовском городе Йонава крепко пострадали в драке четверо нетрезвых солдат альянса.

 

Кроме того, в июне произошло ДТП в Вильнюсе с участием американского армейского грузовика и двух легковых автомобилей, пострадала беременная женщина.

 

В чужой стране так ведут себя не союзники, а оккупанты.

 

Заметим, что перед отправкой в балтийскую командировку натовцев тщательно инструктируют. Чтобы не сформировать враждебное отношение местных жителей, военнослужащим рекомендуют и приказывают: не цепляться к женщинам в барах, не злоупотреблять алкоголем, не хулиганить, не драться.

 

Вероятно, в странах третьего мира героям «звездно-полосатого десанта» и примкнувшим к ним союзникам на все плевать. Статистика свидетельствует о сложившейся системе. Героический образ подмочен буквально. Местных жителей очень беспокоят праздники и будни НАТО.

 

На фоне учений «Серебрянная стрела» состоялась потасовка в рижском McDonalds между солдатами Гренадерского гвардейского полка британской армии и местными жителями. Еще одна латышская версия: «Британский солдат избил латыша». Кроме того, в Риге завели дело на британских военнослужащих, плясавших на крыше такси.

 

Богемная жизнь солдат альянса в Латвии взрывает соцсети. Оказывается, иностранные защитники Балтии постоянно обитают не в казармах и на полигонах, что было бы логично, а в лучших гостиницах и кафе.

 

К примеру, бледнолицые канадцы размещены в Radison SAS в Пардаугаве, а их коллеги африканской наружности проживают в гостинице Latvija. Разумеется, апартаменты оплачиваются за счет рядовых налогоплательщиков страны пребывания.

 

Да, военная база в Адажи – не место заключения, не курс молодого бойца, где соленый пот течет рекой 18 часов в сутки. У каждого военного профессионала есть свободное время, и рестораны не запрещены. Однако накопилось слишком много негатива.

 

К сожалению, государственные органы стран Балтии фактически защищают иностранных бездельников и дебоширов из НАТО.

 

К примеру, Полиция Безопасности Латвии любые скептические настроения по теме присутствия в стране военнослужащих альянса считает признаком нелояльности, со всеми вытекающими последствиями, и называет дискредитацию НАТО одной из главных целей российской пропаганды.

 

В странах Балтии североатлантические маневры, знаки и символы преломляются порой самым причудливым образом. Так, учения альянса «Пылающий меч-2017» в Литве стали причиной пожара на военном полигоне в Пабраде и уничтожения более одного гектара леса. Определенно, «меч» обратился против мирных граждан страны пребывания.

 

В рамках того же учения внимание следственных органов и общественности привлекли действия местных добровольцев. Полагаю, здесь не обошлось без влияния НАТО.

 

И неслучайно эстонский фермер, защищая свою землю, выступил против «Пылающего меча» и военнослужащих альянса с оружием в руках. Правда, стрелял в воздух, но это лишь начало жесткого сопротивления балтийских народов опасному присутствию иностранных войск и втягиванию в региональные конфликты.

 

Решение о размещении в Эстонии, Латвии, Литве и Польше многонациональных батальонов на основе ротации, проведение с их участием регулярных учений принято на саммите НАТО в Варшаве в 2016 году. Основу контингента в Латвии составляет Канада, в Литве – Германия, в Эстонии – Великобритания и в Польше – США. Решение оказалось палкой о двух концах, и в странах Балтии это осознает все большее количество людей.

 

 

Александр Хроленко

Sputnik / Фото
Комментарии (29)
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10 дюймов 19:39 27:01:2018

не интересно----жду когда натовцы будут стрелять в друг друга----жду с нетерпением!

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Ну 19:56 27:01:2018

Мне как-то побоку, солдаты НАТО нисколько мне не мешают, незванные адвокаты из Расиюшки нам не нужны, пусть пекутся об войске сырьевого придатка своего, там видимо все в порядке у них, никто не дерется, на жопах солдатиков войска российского "Кавказ-Сила" краской не пишет.

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Kursis 21:34 27:01:2018

Salīdzinot ar sovku zaldātu uzvedību,šie uzvedas kā cilvēki!

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П у т и н 19:40 27:01:2018

Беспредел совковых прапорщиков в засранных галифе с их толстозадыми Маньками уже забыт?

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Ваня 19:43 27:01:2018

как тебя там петушарили шваброй, нет

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Допуски и Посадки 19:45 27:01:2018

сынок!----запишись в армию!----лично только тобой займусь!---Я из тебя сделаю настоящего военного и даже дам за пистолет подержаться----жду!

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Хе-хе 19:51 27:01:2018

К сожалению, государственные органы стран Балтии фактически защищают иностранных бездельников и дебоширов из НАТО.
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Забавно читать крокодильи слезы российской пропаганды, её "сожаления", ну прям "мать Тереза" какая-то, так ей жалко страдающих под гнетом НАТО жителей Прибалтики, аж кушать не может.

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22 21:41 27:01:2018

Да ладно, подыхайте не жалко

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Лечаший врач ваньки 01:22 28:01:2018

В психологии это называется когнитивный диссонанс, или столкновение с реальностью. Позже наступает горькое прозрение и горькое разочарование со склонностью к суициду, но многого уже не вернуть.

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СМЕРШ 19:44 27:01:2018

Смерть бандитам НАТО†.†.†.†.†.

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DPmodrasdacis 21:29 27:01:2018

gaidi pavēsti uz tiesu, tarakoi truk vateni

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Dexter 20:10 27:01:2018

Эти придурки сами себя защитить не смогут, не говоря о нас. НАТО одним словом.

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Latviešu patriots 20:31 27:01:2018

Dexteram. Tikai viens jautājums - ja NATO tavuprāt ir tik švaks, tad kāpēc kremlis tik traki uztraucas par NATO karavīriem Latvijā?

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Latviešu patriots 20:26 27:01:2018

Raksts ir vistīrākā kremļa propoganda. Konkrēts piemērs : Latvija apmaksājot kanādiešiem viesnīcas. Tie ir meli. Kanāda no sava budžeta sedz savu karavīru apmešanās izdevumus. Tam paredzēti 2000000 Kanādas dolāri.

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ыыы 20:51 27:01:2018

Зато Latviešu patriots берёт за щеку бесплатно

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123

Мнение
Na-olimpiadu-dopustili-rossijskih-sportsmenov-col15
Павел Кириллов
26.01.2018

Флаг, которого боится МОК. Фельетон-прогноз (38)

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