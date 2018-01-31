Жители Латвии спиваются из-за дешевого «косметического спирта» (5)

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Виталий Вавилкин
20:20 30.01.2018
Наша Латвия / Наша латвия

Издание Latvijas avīze («Латвийская газета») пишет, что в одном только городе Балви (чуть более 7 тысяч жителей) за месяц было скуплено 2500 бутылочек косметического спирта BF Green. Цена 250-миллилитровой бутылочки с жидкостью, в которой содержится 60% чистого алкоголя, составляет меньше одного евро.

Опрошенные газетой местные жители подтвердили, что они приобретают косметический спирт не для ухода за собой, а для распития. Также подчеркивается, что данный товар производит некая польская фирма, причем специально для рынка стран Балтии.

 

«Вряд ли жители Балви вдруг оценили уникальные косметические особенности этой жидкости», — признала представитель Службы госдоходов Байба Шмите-Роке.

 

По ее словам, латвийских любителей выпить привлекает низкая цена данного продукта. Как пояснила чиновница, это обусловлено тем, что согласно европейской регуле спирт, предназначаемый для производства косметики, не облагается налогами. Правда, Литва, борющаяся с алкоголизмом своего населения, пыталась применить акциз к данному польскому изделию. Однако, в итоге Вильнюсу сейчас приходится отстаивать свою позицию в европейских судебных инстанциях.

 

Учитывая этот опыт, латвийская Служба госдоходов пока что не подключается к проблеме дешевого «косметического спирта», так как решено подождать решения суда.

 

Ситуацию прокомментировал в соцсети Facebook латвийский журналист Денис Бартецкий: «Кто-то ещё хочет поиронизировать про дремучую и спивающуюся Россию с „Боярышником“? Ведь у нас такого нет, у нас цивилизация, у нас Европа. Рассказываю ситуацию, насколько я её знаю.

 

Столичные продуктовые магазины шаговой доступности завалены косметическим спиртом. Он стал одним из ходовых товаров. Он стал практически самым дешёвым пойлом. Его ставят прямо около кассы. Хотя в этом и нет нужды. Как только он появляется в продаже, потенциальный покупатель уже в курсе. Торговые агенты компании распространителя чётко говорят владельцам магазинчиков:

 

„Мы обеспечим вас покупателем“. Они чётко поясняют, зачем в продовольственном магазине косметический спирт, и какой покупательской способностью он пользуется. В Риге это началось всё уже больше года назад. А мы сейчас сенсации ловим, мол, в Балви, где проживает чуть более 7 тысяч жителей, всего за месяц скупили 2 500 бутылочек косметического спирта. Рижские объёмы представляете? Там косметический спирт в массовой продаже уже больше года. Больше года! Однако, учитывая, что потребитель продукта — это деклассированные элементы, то всем на эту ситуацию с высокой берёзы. Это вам не спайс с детишками, тут респекта в обществе не поднимешь. Да и с другой стороны, какая разница, что купит человек: косметический спирт или какую-нибудь „каменку“ на точке. Думаю, что первый даже более безопасный. Ведь как только начнётся мор, товар перестанут покупать».

Eadaily.com / Фото
Комментарии (5)
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патриоты не пью 20:38 30:01:2018

баярышник,они заливаются косметическим спиртом,не заботятся о здоровье.
боярышник-медикаментозное средство

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СССР 21:21 30:01:2018

Отличное средство от глистов!

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враньё 20:50 30:01:2018

Ой,СГД небось негодует,налогом косметический спирт не обложить.А спирт действительно иногда нужен в хозяйстве,а купить негде.

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ыыы 21:43 30:01:2018

Любимый напиток Latviešu patriota

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Волк 21:45 30:01:2018

Где заглох путин ванька с педриотом со своим боярышником в России когда тут ведрами денатурку хлебают под носом

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Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» (46)

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