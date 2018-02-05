Опрос: Латвия — в застое! И деградирует...(10)

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Герман Бергер
15:26 04.02.2018
Наша Латвия / Социум

Большинство жителей Латвии считают, что в государстве в настоящее время не происходит никаких значительных изменений, свидетельствуют данные опроса, проведенного центром социологических исследований SKDS.

Лишь меньшинство (19%) считает, что страна развивается. Примечательно, что численность этого меньшинства примерно пропорциональна в процентном соотношении чиновничьему аппарату в Латвии. Видимо, если сидишь на бюджете и «пилишь» налоги жителей и Еврофонды, жизнь — прекрасна? Но, вернёмся к результатам опроса:

 

Респондентов SKDS просили ответить на вопрос, в какой стадии, по их мнению, в настоящее время находится государство — наблюдается совершенствование и развитие, не происходит никаких существенных изменений или наблюдается упадок.

 

55% опрошенных в ходе опроса дали ответ, что в Латвии в настоящее время не наблюдается никаких кардинальных изменений. По сравнению с результатами опроса 2015 года удельный вес таких ответов не изменился.

 

19% опрошенных считают, что страна совершенствуется и развивается, а 18% респондентов полагают, что Латвия находится в упадке.

 

9% участников опроса не могли дать конкретного ответа на этот вопрос.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (10)
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ин-на 15:40 04:02:2018

кто ж виноват, если латыши сами выбирают жирных свиней во власть? туда им и дорога

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001 15:47 04:02:2018

А чо, успеха больше нет

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Весь успех со своим семейством 15:51 04:02:2018

переехал в Брюссель в ЕП.

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Ндя... 15:50 04:02:2018

Латвия загибается, а все патриотSSы в соседней темке обсуждают российские миллиарды. Такова се ля ва в Латвии.))))

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мыши плакали, но продолжали жрать кактус... 16:16 04:02:2018

неравда, это рюззьки шпиены вайниги, я ,я кто не верит тот - ватникс, я, я..

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шери 16:31 04:02:2018

Латвия — в застое! И деградирует..============УМА НЕТ, СЧИТАЙ КАЛЕКА

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Janka 19:13 04:02:2018

не происходит никаких значительных изменений
===
izmenenija radi izmenenij. reformi radi reform. nuzno, ne nuzno pofig. glavnoe sozdatj vid burnoi dejatelnosti.
izmenenija delaet kogda ploho i delaet ctob bilo lucse. v Latvii izmenenija delaetsa ili ctob bilo huze ili v lucsem slucae ctob ostalos kak bilo.
celj zizni - izmenenija.
a u normalnih celj zizni - STABILNOSTJ bez vsjakih izmenenij i reform.

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12

Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (19)

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