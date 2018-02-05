Лишь меньшинство (19%) считает, что страна развивается. Примечательно, что численность этого меньшинства примерно пропорциональна в процентном соотношении чиновничьему аппарату в Латвии. Видимо, если сидишь на бюджете и «пилишь» налоги жителей и Еврофонды, жизнь — прекрасна? Но, вернёмся к результатам опроса:
Респондентов SKDS просили ответить на вопрос, в какой стадии, по их мнению, в настоящее время находится государство — наблюдается совершенствование и развитие, не происходит никаких существенных изменений или наблюдается упадок.
55% опрошенных в ходе опроса дали ответ, что в Латвии в настоящее время не наблюдается никаких кардинальных изменений. По сравнению с результатами опроса 2015 года удельный вес таких ответов не изменился.
19% опрошенных считают, что страна совершенствуется и развивается, а 18% респондентов полагают, что Латвия находится в упадке.
9% участников опроса не могли дать конкретного ответа на этот вопрос.
кто ж виноват, если латыши сами выбирают жирных свиней во власть? туда им и дорога« ответить
А чо, успеха больше нет« ответить
переехал в Брюссель в ЕП.« ответить
Латвия загибается, а все патриотSSы в соседней темке обсуждают российские миллиарды. Такова се ля ва в Латвии.))))« ответить
неравда, это рюззьки шпиены вайниги, я ,я кто не верит тот - ватникс, я, я..« ответить
Латвия — в застое! И деградирует..============УМА НЕТ, СЧИТАЙ КАЛЕКА« ответить
не происходит никаких значительных изменений« ответить
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izmenenija radi izmenenij. reformi radi reform. nuzno, ne nuzno pofig. glavnoe sozdatj vid burnoi dejatelnosti.
izmenenija delaet kogda ploho i delaet ctob bilo lucse. v Latvii izmenenija delaetsa ili ctob bilo huze ili v lucsem slucae ctob ostalos kak bilo.
celj zizni - izmenenija.
a u normalnih celj zizni - STABILNOSTJ bez vsjakih izmenenij i reform.