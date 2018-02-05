Кто разрушает нашу Латвию? Вопрос риторический... Фото: LETA

Большинство жителей Латвии считают, что в государстве в настоящее время не происходит никаких значительных изменений, свидетельствуют данные опроса, проведенного центром социологических исследований SKDS.

Лишь меньшинство (19%) считает, что страна развивается. Примечательно, что численность этого меньшинства примерно пропорциональна в процентном соотношении чиновничьему аппарату в Латвии. Видимо, если сидишь на бюджете и «пилишь» налоги жителей и Еврофонды, жизнь — прекрасна? Но, вернёмся к результатам опроса:

Респондентов SKDS просили ответить на вопрос, в какой стадии, по их мнению, в настоящее время находится государство — наблюдается совершенствование и развитие, не происходит никаких существенных изменений или наблюдается упадок.

55% опрошенных в ходе опроса дали ответ, что в Латвии в настоящее время не наблюдается никаких кардинальных изменений. По сравнению с результатами опроса 2015 года удельный вес таких ответов не изменился.

19% опрошенных считают, что страна совершенствуется и развивается, а 18% респондентов полагают, что Латвия находится в упадке.

9% участников опроса не могли дать конкретного ответа на этот вопрос.