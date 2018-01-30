В октябре прошлого года в Пензе задержали шестерых активистов (один из них, Арман Сыгынбаев, некоторое время жил в Петербурге); их обвинили в участии в некоем террористическом сообществе (статья 205.4 УК).
24 января в аэропорту Пулково был задержан 23-летний антифашист Виктор Филинков, пишет Егор Сковорода на «Медиазоне». На следующий день стало известно, что он арестован как участник террористического сообщества и «признал имеющиеся в отношении него подозрения».
Филинков рассказал, что после задержания его избивали и пытали током — предположительно, сотрудники ФСБ. «Больше всего меня шокировали многочисленные следы на бедрах от разрядов электрошокера (как уверяет Виктор). За всю свою долгую борьбу с полицейским произволом я таких телесных повреждений еще не видел. А за моей спиной — более 50 стражей порядка, осужденных за пытки и издевательства…» — пишет адвокат Виктор Черкасов, посетивший Филинкова в петергубргском СИЗО-3.
25 января силовики обыскали в Петербурге еще по крайней мере две квартиры, после одного из таких визитов пропал антифашист Игорь Шишкин — ни родным, ни адвокату не удается его найти до сих пор. Жену Шишкина во время допроса спрашивали про некие движения или группировки «Сеть» и «5.11», а также уточняли, разделяет ли она анархистские взгляды.
Илью Капустина силовики в масках схватили вечером 25 января. Молодой человек рассказывает, что его пытали электрошокером, задавая вопросы о недавно арестованном в Петербурге знакомом, движении анархистов и о Пензе, где Илья никогда не бывал. «Медиазона» публикует его рассказ о пытках, допросе в качестве свидетеля и обыске, который проводили сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленинградской области.
Далее прямая речь, цитата:
«Так получилось, что я знаком с человеком, которого недавно арестовали в Петербурге. Я промышленный альпинист, меня с ним связывают рабочие отношения, и я звонил ему с предложением о работе примерно в то же самое время, когда его задерживали, что наверняка послужило поводом для случившегося.
Вечером, когда я возвращался домой и был уже недалеко от дома, на меня с разных сторон набросились человек пять в черной форме и в масках. Они повалили меня на землю и, пиная ногами, затащили в минивэн. Я пытался позвать кого-нибудь на помощь, орал, но это не помогло. Меня повалили на пол автомобиля и, продолжая пинать, обыскали, очень плотно затянули наручники — так, что у меня на руках остались порезы.
Машина отъехала, и меня начали допрашивать. Когда на какие-то вопросы я не знал ответов, например, когда не понимал, о ком или о чем идет речь, они били меня током из электрошокера в район паха или сбоку от живота. Били током, чтобы я сказал, что тот или иной мой знакомый собирается устроить что-то опасное. Были вопросы о том, состою ли я в той или иной организации, куда ездил, бывал ли в Пензе, спрашивали подробности из жизни моих знакомых.
И при этом время от времени тыкали меня шокером. В какой-то момент один из них сказал, что они могут выбросить меня где-нибудь в лесу и переломать мне ноги — и я уже начал ждать этого момента, когда все закончится, потому что они так долго меня пытали, что это было уже совершенно невыносимо.
В машине я провел примерно с половины десятого вечера до половины второго ночи, когда меня привезли, судя по всему, в отдел ФСБ. Когда меня выводили, то натянули капюшон и заставили смотреть вниз, и я не понял, где мы находимся, но потом, когда меня везли домой на обыск, можно было сделать вывод, что это был закуток здания ФСБ на Шпалерной улице. Внутри отдела я увидел примерно столько же силовиков, только без масок и в штатском. Следователь около часа задавал мне вопросы. Иногда заходили другие силовики — один из них сказал мне, что если я не хочу второго раунда, то должен отвечать на все вопросы.
Потом мы поехали на обыск в ту квартиру, где мы живем, там нам дали почитать постановление пензенского суда о проведении обыска. Когда во время обыска я отказался включать свой ноутбук и телефон, они начали очень резко себя вести, разбрасывать вещи, угрожали, что спрячут гранату и через пару дней снова придут обыскивать. В итоге у меня изъяли ноутбук, телефон и жесткий диск.
Когда они уехали, я сходил в травмпункт и снял побои, мне там выдали справку, в которой указаны все повреждения. Сейчас я ищу юриста, чтобы направить жалобу. Я ни в чем не замешан, но на ровном месте получил многочасовые пытки.»
Tas viss ir nacistiskās Vācijas, vai staļiniskās PSRS stilā. Kauns. Bet ko var gribēt no Putina diktatūras. Un vēl brīnās, kā Krieviju pasaule nemīl!« ответить
Вранье, лож! 25го Января орест, путки, обыск с изьятием компа и отпустили? На кой хер не дал пароль от компа? Может педофил? FAKE!« ответить
Ну во первых только для тебя и запускают такие статейки местные псаки.« ответить
Если бы эта “ жертва” побывала бы в руках ФСБ- то об этом бы знали только он и ФСБ.
Так что одевай кострюлю.
А еще лично Путин иголки под ногти загонял, а Шайгу дуло от танка в очко вставил и обещал выстрелить если не раскажит кто трахает Бузову.« ответить
Guantanamo« ответить
Guantanamo Guantanamo
Guantanamo
Guantanamo
Guantanamo Guantanamo
Guantanamo
Guantanamo
Guantanamo
Guantanamo Guantanamo
Guantanamo
Guantanamo
Nu un. Ir tāds labs sens romiešu teiciens - kas atļauts Jupīteram, nav atļauts vērsim..« ответить
Литовские и латышские секретные тюрьмы , людей похищают , садисты-изуверы калечат, насилуют женщин и мужчин, заставляют переписывать имущество отбирают деньги, забирают бизнес, в лучшем случае оставляют жизнь пытаясь стереть память, но в основном убивают . К террористам похищенные никакого отношения не имеют, занимается чудовищными преступлениями "секретная" спецслужба, на деле, обычные оборотни полицейские с госприкрытием. Мразь обязана знать , такие преступления не имеют срок давности, привести к ответу, вопрос лишь времени.« ответить
Ivanam-muļķītim. Ko tu pīpē, ja izfantazē to kas neeksistē. Latvijā nav nekādu slepenu cietumu, un visas citas tevis minētās darbības. Tavs komentārs ir feiks!« ответить
Kārtējo reizi apstiprinās ka Krievijā pie varas ir fašistiska pļutina hunta ...« ответить
Всё-таки лучше алкоголь качественный эксклюзивный, по-ходу журналюги на точке гадость пьют, иначе такой бред придумать и написать невозможно. Гибридная война по-латышски - дурь без закуски?« ответить