Житель Санкт-Петербурга рассказал, как его пытали сотрудники ФСБ России(10)

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Герман Бергер
22:40 29.01.2018
В мире / Россия

На этой неделе сотрудники ФСБ приходили с обысками к нескольким петербургским антифашистам и анархистам, обыски у них проводились по постановлению пензенского суда.

В октябре прошлого года в Пензе задержали шестерых активистов (один из них, Арман Сыгынбаев, некоторое время жил в Петербурге); их обвинили в участии в некоем террористическом сообществе (статья 205.4 УК).

 

24 января в аэропорту Пулково был задержан 23-летний антифашист Виктор Филинков, пишет Егор Сковорода на «Медиазоне». На следующий день стало известно, что он арестован как участник террористического сообщества и «признал имеющиеся в отношении него подозрения».

 

Филинков рассказал, что после задержания его избивали и пытали током — предположительно, сотрудники ФСБ. «Больше всего меня шокировали многочисленные следы на бедрах от разрядов электрошокера (как уверяет Виктор). За всю свою долгую борьбу с полицейским произволом я таких телесных повреждений еще не видел. А за моей спиной — более 50 стражей порядка, осужденных за пытки и издевательства…» — пишет адвокат Виктор Черкасов, посетивший Филинкова в петергубргском СИЗО-3.

 

25 января силовики обыскали в Петербурге еще по крайней мере две квартиры, после одного из таких визитов пропал антифашист Игорь Шишкин — ни родным, ни адвокату не удается его найти до сих пор. Жену Шишкина во время допроса спрашивали про некие движения или группировки «Сеть» и «5.11», а также уточняли, разделяет ли она анархистские взгляды.

 

Илью Капустина силовики в масках схватили вечером 25 января. Молодой человек рассказывает, что его пытали электрошокером, задавая вопросы о недавно арестованном в Петербурге знакомом, движении анархистов и о Пензе, где Илья никогда не бывал. «Медиазона» публикует его рассказ о пытках, допросе в качестве свидетеля и обыске, который проводили сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленинградской области.

 

Далее прямая речь, цитата:

 

«Так получилось, что я знаком с человеком, которого недавно арестовали в Петербурге. Я промышленный альпинист, меня с ним связывают рабочие отношения, и я звонил ему с предложением о работе примерно в то же самое время, когда его задерживали, что наверняка послужило поводом для случившегося.

 

Вечером, когда я возвращался домой и был уже недалеко от дома, на меня с разных сторон набросились человек пять в черной форме и в масках. Они повалили меня на землю и, пиная ногами, затащили в минивэн. Я пытался позвать кого-нибудь на помощь, орал, но это не помогло. Меня повалили на пол автомобиля и, продолжая пинать, обыскали, очень плотно затянули наручники — так, что у меня на руках остались порезы.

 

Машина отъехала, и меня начали допрашивать. Когда на какие-то вопросы я не знал ответов, например, когда не понимал, о ком или о чем идет речь, они били меня током из электрошокера в район паха или сбоку от живота. Били током, чтобы я сказал, что тот или иной мой знакомый собирается устроить что-то опасное. Были вопросы о том, состою ли я в той или иной организации, куда ездил, бывал ли в Пензе, спрашивали подробности из жизни моих знакомых.

 

И при этом время от времени тыкали меня шокером. В какой-то момент один из них сказал, что они могут выбросить меня где-нибудь в лесу и переломать мне ноги — и я уже начал ждать этого момента, когда все закончится, потому что они так долго меня пытали, что это было уже совершенно невыносимо.

 

В машине я провел примерно с половины десятого вечера до половины второго ночи, когда меня привезли, судя по всему, в отдел ФСБ. Когда меня выводили, то натянули капюшон и заставили смотреть вниз, и я не понял, где мы находимся, но потом, когда меня везли домой на обыск, можно было сделать вывод, что это был закуток здания ФСБ на Шпалерной улице. Внутри отдела я увидел примерно столько же силовиков, только без масок и в штатском. Следователь около часа задавал мне вопросы. Иногда заходили другие силовики — один из них сказал мне, что если я не хочу второго раунда, то должен отвечать на все вопросы.

 

Потом мы поехали на обыск в ту квартиру, где мы живем, там нам дали почитать постановление пензенского суда о проведении обыска. Когда во время обыска я отказался включать свой ноутбук и телефон, они начали очень резко себя вести, разбрасывать вещи, угрожали, что спрячут гранату и через пару дней снова придут обыскивать. В итоге у меня изъяли ноутбук, телефон и жесткий диск.

 

Когда они уехали, я сходил в травмпункт и снял побои, мне там выдали справку, в которой указаны все повреждения. Сейчас я ищу юриста, чтобы направить жалобу. Я ни в чем не замешан, но на ровном месте получил многочасовые пытки.»

Manabalss.lv / Фото
Комментарии (10)
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Latviešu patriots 23:32 29:01:2018

Tas viss ir nacistiskās Vācijas, vai staļiniskās PSRS stilā. Kauns. Bet ko var gribēt no Putina diktatūras. Un vēl brīnās, kā Krieviju pasaule nemīl!

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Fake news 00:31 30:01:2018

Вранье, лож! 25го Января орест, путки, обыск с изьятием компа и отпустили? На кой хер не дал пароль от компа? Может педофил? FAKE!

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Latviešu obsos 01:46 30:01:2018

Ну во первых только для тебя и запускают такие статейки местные псаки.
Если бы эта “ жертва” побывала бы в руках ФСБ- то об этом бы знали только он и ФСБ.
Так что одевай кострюлю.

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ваня 01:49 30:01:2018

А еще лично Путин иголки под ногти загонял, а Шайгу дуло от танка в очко вставил и обещал выстрелить если не раскажит кто трахает Бузову.

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Guantanamo Guantanamo Guantanamo 23:47 29:01:2018

Guantanamo
Guantanamo Guantanamo
Guantanamo
Guantanamo
Guantanamo Guantanamo
Guantanamo
Guantanamo
Guantanamo

Guantanamo Guantanamo
Guantanamo
Guantanamo

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Latviešu patriots 23:59 29:01:2018

Nu un. Ir tāds labs sens romiešu teiciens - kas atļauts Jupīteram, nav atļauts vērsim..

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Ivan 00:49 30:01:2018

Литовские и латышские секретные тюрьмы , людей похищают , садисты-изуверы калечат, насилуют женщин и мужчин, заставляют переписывать имущество отбирают деньги, забирают бизнес, в лучшем случае оставляют жизнь пытаясь стереть память, но в основном убивают . К террористам похищенные никакого отношения не имеют, занимается чудовищными преступлениями "секретная" спецслужба, на деле, обычные оборотни полицейские с госприкрытием. Мразь обязана знать , такие преступления не имеют срок давности, привести к ответу, вопрос лишь времени.

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Latviešu patriots 02:05 30:01:2018

Ivanam-muļķītim. Ko tu pīpē, ja izfantazē to kas neeksistē. Latvijā nav nekādu slepenu cietumu, un visas citas tevis minētās darbības. Tavs komentārs ir feiks!

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Smile 23:57 29:01:2018

Kārtējo reizi apstiprinās ka Krievijā pie varas ir fašistiska pļutina hunta ...

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Ivan 00:38 30:01:2018

Всё-таки лучше алкоголь качественный эксклюзивный, по-ходу журналюги на точке гадость пьют, иначе такой бред придумать и написать невозможно. Гибридная война по-латышски - дурь без закуски?

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Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» (14)

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