Жителям Гавайев по ошибке разослали предупреждения о приближающейся ракете

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Виталий Вавилкин
21:45 13.01.2018
Lifenews / Интересно

Жители штата Гавайи в субботу начали массово получать на свои телефоны сообщения о приближающейся баллистической ракете. Предупреждение, которое в конечном счете оказалось ошибочным, гласило: «Приближается баллистическая ракета. Немедленно ищите убежище. Это не учения».

Вскоре, впрочем, член Палаты представителей Конгресса США, демократ от штата Гавайи Тулси Габбард заявила на своей странице в Twitter, что тревога — ложная. «Нет никакой ракеты. Эту информацию мне подтвердили несколько высокопоставленных должностных лиц», — написала Габбард.

 

Через некоторое время официальное заявление сделали американские военные, которые подтвердили, что угрозы на самом деле не существовало. Как рассказал агентству Reuters представитель пресс-службы Тихоокеанского командования США, сообщения с призывами искать убежище были разосланы по ошибке.

 

Отметим, что в конце прошлого года на Гавайях ежемесячно испытывают сирену, оповещающую об опасности ядерного удара. Такое решение местные власти приняли в свете напряженности между США и Северной Кореей, которая неоднократно угрожала Вашингтону жесткими превентивными мерами.

 

Тогда же с местными жителями начали проводить тренинги, чтобы подготовить их к возможному нападению. Главный совет населению: укрыться в каком-нибудь бетонном сооружении и иметь запас пищи и воды не менее чем на 48 часов.

 

Как было установлено экспертами, ракета может долететь от КНДР до Гавайев примерно за 20 минут. Властям США потребуется около пяти минут на то, чтобы определить траекторию ее движения, после чего останется лишь 12-15 минут для того, чтобы предупредить население об угрозе.

 

 

NEWSru.com / Фото
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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (20)

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