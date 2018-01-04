В этом году из-за подорожания сырья могут вырасти цены на соки и нектары в латвийских магазинах, заявили производители и торговые компании.

Маркетинговый директор компании «Orkla Foods Latvija» Райтис Авотс рассказал агентству LETA, что в течение года существенно подорожали концентраты соков. Например, черносмородиновый концентрат подорожал на 34%, виноградный — на 37%, ананасовый — на 55%, клубничный — на 65%, яблочный — на 79%.

По словам Авотса, увеличение цен на соки и нектары «Orkla Foods Latvija» («Spilva» и «Gutta») составит в среднем до 20%. В других группах ценовые изменения не планируются.

Генеральный директор «Cido grupa» Мариус Кирстукас не ответил на вопрос агентства LETA, собирается ли предприятие повышать цены в категории соков, однако признал, что цены на сырье находятся под влиянием погодных условий, и в ряде регионов они были неблагоприятны. Дороже стало сырье для яблочного, вишневого, виноградного соков.

Директор департамента закупок ''Maxima Latvija'' Эдвин Лакстигала сообщил, что уже получил от производителей информацию о предстоящем повышении цен на соки и нектары, что повлияет и на магазинные цены. С производителями ведутся переговоры.