Латвийцам обещают подорожание продуктов в 2018 году(2)

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Герман Бергер
21:15 04.01.2018
Наша Латвия / Социум

В этом году из-за подорожания сырья могут вырасти цены на соки и нектары в латвийских магазинах, заявили производители и торговые компании.

Маркетинговый директор компании «Orkla Foods Latvija» Райтис Авотс рассказал агентству LETA, что в течение года существенно подорожали концентраты соков. Например, черносмородиновый концентрат подорожал на 34%, виноградный — на 37%, ананасовый — на 55%, клубничный — на 65%, яблочный — на 79%.

 

По словам Авотса, увеличение цен на соки и нектары «Orkla Foods Latvija» («Spilva» и «Gutta») составит в среднем до 20%. В других группах ценовые изменения не планируются.

 

Генеральный директор «Cido grupa» Мариус Кирстукас не ответил на вопрос агентства LETA, собирается ли предприятие повышать цены в категории соков, однако признал, что цены на сырье находятся под влиянием погодных условий, и в ряде регионов они были неблагоприятны. Дороже стало сырье для яблочного, вишневого, виноградного соков.

 

Директор департамента закупок ''Maxima Latvija'' Эдвин Лакстигала сообщил, что уже получил от производителей информацию о предстоящем повышении цен на соки и нектары, что повлияет и на магазинные цены. С производителями ведутся переговоры.

LETA / Фото
Комментарии (2)
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AHTUNG ! 21:58 04:01:2018

Посмотрите на свои ж@пы вам подорожание продуктов ,только на пользу пойдёт!

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Цыник 22:44 04:01:2018

Пейте сами это гумно, мне оно и даром не нужно.

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