Жительница Латвии в шоке после посещения литовского ''Lidl''(18)

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Виталий Вавилкин
15:30 24.12.2017
Экономика / Компании

Жительница Латвии по имени Иева решила последовать старому правилу о том, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, поэтому перед праздниками лично отправилась в магазин ''Lidl'' в литовском городе Мажейкяй.

“Многие рассказывали, сколько всего можно купить в, ставшим уже знаменитым, мажейкяйском ''Lidl''. На этот раз продемонстрируем, сколько мы купили на 97 евро”, — пишет на своей фейсбук-странице Иева.

 

Подойдя к кассе с огромной тележкой продуктов, девушку ждал откровенный сюрприз.

 

“Скажу откровенно, у кассы мы были удивлены, ведь в Латвии нам бы обошлось это все, минимум, в 250 евро. Верьте или нет, но в машине у нас в итоге оказалось 12 мешков. Что тут добавить можно – факт подтвержден, ехать сюда все же стоит.

 

Цена масла – 1,30. Молоко – 0,50. Литр йогурта 0,84. Макароны 30-50 центов за 500 грамм. Булочки – 20 центов за штуку. При этом пончики, которые в Maxima и RIMI без скидки стоят 80 центов. Соки 2 литра – 0,99 евро, а были еще дешевле. Подсолнечное масло – 0,74 цента за литр! Шампунь – 1 евро. Самый дорогой хлеб – 80 центов. Туалетная бумага (8 рулонов) – 1,35 евро!!! В Maxima и RIMI самая дешевая бумага – 2 евро!”, — написала она.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (18)
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Абдолбыня 15:49 24:12:2017

это потому что в литве нет истории успеха и народ там нищий по Лидлам побирается,а у нас население может себе позволить все в 2 раза дороже из бутиков Рими и Махима.

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Forward looking 16:13 24:12:2017

Ну и что я писал недели три назад про Lidl?
Все мои слова подтвердились.
Иева в шоке?
Так ведь этот шок у неё от наших латышских цен в наших Максимах и Рими.
А от Lidl, одна сплошная радость и огромная экономия на Рождество.
С чем я её и поздравляю.

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Garik 16:42 24:12:2017

Так в литовских Максимах ценник тоже ниже чем в латвийских. А потом, куда 20 пакетов с пайкой распихать? Сдается мне, уважаемые, все эти восторги с придыханием - пиар акция по продвижению бундес-лавки на латвийский рынок. Если все так дешево и вкусно, не то место под стройку выбрали. Не в Пурчике, на пятачке - а по типу Икеа в чистом поле отгрохать - ведь и эстонцы потянуться. Где машины припарковать?

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dlz77 18:56 24:12:2017

и товары - то все какие-то фейковые.
самый низкопробный товар для третьих стран.

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Janka 19:04 24:12:2017

diz,
zavidovatj ploho.
ja v Scotland zivu i postojanno zakupajus v Lidl. i kacestvo normalnoe i ceni normalnie.

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dlz77 19:17 24:12:2017

хм. вот шотландия - это точно страна третьего мира.
об этом постоянно повторяет PM Никола Стерджин.

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001 16:10 24:12:2017

Вот поэтому нам и не дозволяется строить у себя магазин lidl

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Ну, 16:36 24:12:2017

Почему же не дозволяется? Пож-ста! Только не вместо деревьев.

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Ну да, ну да 17:05 24:12:2017

Идет массовая вырубка лесов Латвии, но эти три дерева низззя.))))

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001 17:48 24:12:2017

Когда начали строить Акрополь сколько деревьев изнечтожели , кто считал, потому что так было нужно , а лидл ненужен литовцам

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Forward looking 16:10 24:12:2017

Ну и что я писал недели три назад про Lidl?
Все мои слова подтвердились.
Иева в шоке?
Так ведь этот шок у неё от наших латышских цен в наших Максимах и Рими.
А от Lidl, одна сплошная радость и огромная экономия на Рождество.
С чем я её и поздравляю.

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саксофоб 16:15 24:12:2017

За то у Нас история успеха и ВВП идет в гору,а если бы снизили цены,то истории успеха п...ц.

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К. А. Ин. 16:46 24:12:2017

У нас и Лидль будет сам дорогим в мире :)

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12

Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
18.12.2017

Фиги из Риги (11)

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