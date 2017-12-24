Жительница Латвии по имени Иева решила последовать старому правилу о том, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, поэтому перед праздниками лично отправилась в магазин ''Lidl'' в литовском городе Мажейкяй.

“Многие рассказывали, сколько всего можно купить в, ставшим уже знаменитым, мажейкяйском ''Lidl''. На этот раз продемонстрируем, сколько мы купили на 97 евро”, — пишет на своей фейсбук-странице Иева.

Подойдя к кассе с огромной тележкой продуктов, девушку ждал откровенный сюрприз.

“Скажу откровенно, у кассы мы были удивлены, ведь в Латвии нам бы обошлось это все, минимум, в 250 евро. Верьте или нет, но в машине у нас в итоге оказалось 12 мешков. Что тут добавить можно – факт подтвержден, ехать сюда все же стоит.

Цена масла – 1,30. Молоко – 0,50. Литр йогурта 0,84. Макароны 30-50 центов за 500 грамм. Булочки – 20 центов за штуку. При этом пончики, которые в Maxima и RIMI без скидки стоят 80 центов. Соки 2 литра – 0,99 евро, а были еще дешевле. Подсолнечное масло – 0,74 цента за литр! Шампунь – 1 евро. Самый дорогой хлеб – 80 центов. Туалетная бумага (8 рулонов) – 1,35 евро!!! В Maxima и RIMI самая дешевая бумага – 2 евро!”, — написала она.