“Многие рассказывали, сколько всего можно купить в, ставшим уже знаменитым, мажейкяйском ''Lidl''. На этот раз продемонстрируем, сколько мы купили на 97 евро”, — пишет на своей фейсбук-странице Иева.
Подойдя к кассе с огромной тележкой продуктов, девушку ждал откровенный сюрприз.
“Скажу откровенно, у кассы мы были удивлены, ведь в Латвии нам бы обошлось это все, минимум, в 250 евро. Верьте или нет, но в машине у нас в итоге оказалось 12 мешков. Что тут добавить можно – факт подтвержден, ехать сюда все же стоит.
Цена масла – 1,30. Молоко – 0,50. Литр йогурта 0,84. Макароны 30-50 центов за 500 грамм. Булочки – 20 центов за штуку. При этом пончики, которые в Maxima и RIMI без скидки стоят 80 центов. Соки 2 литра – 0,99 евро, а были еще дешевле. Подсолнечное масло – 0,74 цента за литр! Шампунь – 1 евро. Самый дорогой хлеб – 80 центов. Туалетная бумага (8 рулонов) – 1,35 евро!!! В Maxima и RIMI самая дешевая бумага – 2 евро!”, — написала она.
это потому что в литве нет истории успеха и народ там нищий по Лидлам побирается,а у нас население может себе позволить все в 2 раза дороже из бутиков Рими и Махима.« ответить
Ну и что я писал недели три назад про Lidl?« ответить
Все мои слова подтвердились.
Иева в шоке?
Так ведь этот шок у неё от наших латышских цен в наших Максимах и Рими.
А от Lidl, одна сплошная радость и огромная экономия на Рождество.
С чем я её и поздравляю.
Так в литовских Максимах ценник тоже ниже чем в латвийских. А потом, куда 20 пакетов с пайкой распихать? Сдается мне, уважаемые, все эти восторги с придыханием - пиар акция по продвижению бундес-лавки на латвийский рынок. Если все так дешево и вкусно, не то место под стройку выбрали. Не в Пурчике, на пятачке - а по типу Икеа в чистом поле отгрохать - ведь и эстонцы потянуться. Где машины припарковать?« ответить
и товары - то все какие-то фейковые.« ответить
самый низкопробный товар для третьих стран.
diz,« ответить
zavidovatj ploho.
ja v Scotland zivu i postojanno zakupajus v Lidl. i kacestvo normalnoe i ceni normalnie.
хм. вот шотландия - это точно страна третьего мира.« ответить
об этом постоянно повторяет PM Никола Стерджин.
Вот поэтому нам и не дозволяется строить у себя магазин lidl« ответить
Почему же не дозволяется? Пож-ста! Только не вместо деревьев.« ответить
Идет массовая вырубка лесов Латвии, но эти три дерева низззя.))))« ответить
Когда начали строить Акрополь сколько деревьев изнечтожели , кто считал, потому что так было нужно , а лидл ненужен литовцам« ответить
Ну и что я писал недели три назад про Lidl?« ответить
Все мои слова подтвердились.
Иева в шоке?
Так ведь этот шок у неё от наших латышских цен в наших Максимах и Рими.
А от Lidl, одна сплошная радость и огромная экономия на Рождество.
С чем я её и поздравляю.
За то у Нас история успеха и ВВП идет в гору,а если бы снизили цены,то истории успеха п...ц.« ответить
У нас и Лидль будет сам дорогим в мире :)« ответить