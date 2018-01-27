Жителю Финляндии пришла по почте коробка для пиццы. Содержимое вогнало его в ступор

Удивлению супругов Мустонен не было предела, когда им доставили посылку, похожую на коробку для пиццы, в которой лежали паспорта финских граждан.

Необычный инцидент произошел в городе Коувола на юго-востоке Финляндии. Муж Лауры Мустонен получил 23 января свой заказ, доставленный транспортной компанией Matkahuolto. Однако на следующий день компания известила мужчину, что для него есть ещё одна посылка. На коробке был номер заказа и имя Мустонена, передает Postimees.

В коробке для пиццы его ждал сюрприз: внутри лежали около двадцати настоящих финских паспортов, принадлежавших, по словам супругов, пожилым людям. В посылке также было сопроводительное письмо на финском языке, из которого следовало, что паспорта направлены для подачи заявления на визу в Россию. В бумаге не упоминалось ни одно туристическое агентство.

После звонка в полицию стражи порядка уже через 20 минут забрали посылку с паспортами.

О случае Лаура Мустонен написла в своём «Фейсбуке». Женщина возмущается тем, как небрежно относятся к официальным документам, и удивляется тому, кто перевозит паспорта в неподписанной коробке для пиццы и при помощи транпортной компании.

Позже журналистам Iltalehti в полиции заявили, что расследование по данному случаю не начато, поскольку инцидент посчитали случайной ошибкой, связанной с человеческим фактором. Власти намерены выяснить настоящего адресата и доставить паспорта ему.