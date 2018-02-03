Жить насыщенно

Не секрет, что, достигнув пенсионного возраста, многие люди не испытывают того счастья, на которое надеялись, пока пребывали в работоспособном возрасте и были загружены домом и работой, как говорится, по самую макушку.

Казалось бы, нелегкий напряженный период жизни завершен, на работу бежать не нужно, дети–внуки выросли и уже не нуждаются в опеке — можно наконец пожить и для себя? Но увы, эйфория проходит быстро, ощущение свободы сменяется чувствами одиночества, ненужности — словно тебя уже списали, откинули на обочину жизни, и совершенно непонятно, как и зачем жить дальше.

Разумеется, если человек по жизни оптимист, относительно здоров, если у него есть интересные занятия и сохранился круг общения, если он умеет и готов продолжать приносить пользу себе и другим, уход на заслуженный отдых станет для него действительно замечательным периодом жизни. Если же нет — жизнь на пенсии превратится в прозябание, в череду серых дней, наполненных мрачными мыслями, скукой и тоской. А там уже не заставят себя ждать и болезни — как известно, психологическое состояние напрямую влияет на физическое…

Оно нам надо? Конечно же, нет! Ведь даже при том, что в пенсионном возрасте и силы, и здоровье объективно уже не те, что в молодости, и пенсии у большинства латвийцев, мягко говоря, позволяют не столько жить, сколько выживать, — возможностей сделать свою жизнь насыщенной и интересной все равно достаточно. И одну из таких возможностей предоставляют сениорам дневные центры досуга, которые сегодня есть в большинстве самоуправлений.

Первое и главное преимущество таких центров — возможность найти подходящее окружение: по возрасту, интересам, взглядам и т. д. Во–вторых, можно выбрать дело по душе — благо в дневных центрах, как правило, предлагаются занятия в множестве кружков — танцев, пения, рисования, рукоделия (где можно научиться шить, вязать, вышивать, делать сувениры и т. д.). В дневных центрах всегда можно почитать свежую прессу, поиграть в настольные игры, освоить компьютер, в том числе на весьма высоком уровне, посещать встречи с участием известных и интересных людей (писателей, художников, артистов и т. д.). Во многих дневных центрах предлагаются занятия по изучению иностранных языков — а это, как известно, самая лучшая тренировка для памяти, особенно в пенсионном возрасте. И, конечно же, всевозможные занятия оздоровительного характера: лечебная физкультура, скандинавская ходьба и др.

При этом роль самих клиентов вовсе не сводится лишь к тому, чтобы пассивно пользоваться всем тем, что предлагают дневные центры. Напротив, социальные работники, как правило, всегда поддерживают желание самих посетителей активно участвовать в жизни дневных центров. Клиенты могут читать лекции, устраивать выставки, концерты, сами организовывать и вести кружки, делиться своими знаниями и опытом…

Если вы житель столицы, то найти подходящий дневной центр можно по одному из адресов:

* ДЦ общины Abeļzieds, (ул. Дзирциема, 24, тел. 67012446);

* ДЦ для совершеннолетних и детей Kamene (ул. Салнас, 2, тел. 67181236);

* ДЦ для совершеннолетних «Кенгарагс», (ул. Аглонас, 35/3, тел. 67181640, 67181641);

* ДЦ для совершеннолетних Abeļzars (ул. Авоту, 31, к–1, тел. 67037686, 67037656);

* ДЦ для совершеннолетних и жителей социальных домов Kastanis (ул. Ломоносова, 1/19, тел. 67181808, 67181895);

* ДЦ для детей, совершеннолетних и жителей социальных домов «Вецмилгравис» (ул. Эммас, 3, тел. 67181515, 67105247);

* ДЦ для совершеннолетних RIdzene (ул. Бривибас, 237/2, тел. 67037583, 67105539).

Все услуги дневных центров, работающих под эгидой Рижской социальной службы, оказываются бесплатно. Для посещения дневного центра не нужно предъявлять никаких документов. К слову, дневные центры оборудованы с таким расчетом, чтобы их могли посещать в том числе люди с проблемами в передвижении.

Для того чтобы найти дневной центр поближе к своему дому в других городах, нужно обратиться в самоуправление по месту жительства, где вам дадут координаты, а также исчерпывающую информацию.

Подготовила Марина БЛУМЕНТАЛЬ.