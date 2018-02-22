Живите «фэншуйно»

Февраль богат на праздники. Вот и празднования наступившего 16 февраля Нового года по Восточному календарю продлятся аж до 21–го числа.

И хотя это «не наш» праздник, он — еще один повод пожелать друг другу счастья, порадовать себя и друзей, организовать тематическую вечеринку или званый ужин с блюдами и напитками из традиционной китайской кухни. Непривычно, но почему бы и нет?

Но бывает, человеку не до праздного веселья. А на носу весна — время природного обновления. Так почему бы не попытаться что–то изменить и в своей жизни? Например, с помощью приемов древней китайской науки — фэн–шуй.

Депрессия полезна

Да, но в малых терапевтических дозах. Иногда необходимо отдать себя ей на «переплавку», чтобы познать нечто новое и измениться, став более зрелым и мудрым. Потому что депрессия может:

1. Стать катализатором выживания. «Привитые» ею более приспособлены к жизненным перипетиям и лучше адаптируются к переменам обстоятельств и условий, имеют более крепкую нервную и иммунную систему, лучше работают и избегают опасности, чем те, кто всегда рос «тепличным растением».

2. Подтолкнуть к положительным переменам в жизни, помочь извлечь уроки из предыдущего опыта и четко определяться в своих желаниях, сделать выводы и уже не наступать на «старые грабли».

3. Научить исключать из жизни все, вызывающее хронический стресс.

4. Активизировать способности к концентрации внимания и аналитическому мышлению и справляться даже с трудноразрешимыми задачами.

5. Помочь осознать ранее скрытое и неявное, развить умение трезво смотреть на вещи, стимулировать личностное развитие.

Неплохо? Да! Но главное — «доза», а она зависит только от вас: ведь только вы выбираете депрессию как образ жизни — или отказываетесь от него. Если депрессия затянулась — SOS! Пора принимать меры.

Ударим по депрессии «фэн–шуем»

Фэн–шуй учит, что депрессия неизбежна, если мы живем не так, как того велит наша природа: занимаемся не своим делом, живем не своей жизнью и не в том месте. Депрессия в понимании восточных мудрецов — это конфликт, возникающий, когда жизненные установки не соответствуют нашим истинным потребностям. И тогда все, что нас окружает, утрачивает равновесие и даже разрушается.

С помощью приемов фэн–шуй «минус» можно поменять на «плюс». Но придется поработать.

Целительные приемы фэн–шуй

I. Защита от внешних и внутренних негативных потоков ша

Ша — это «отравляющая» негативная энергия. Ее создают прямые линии и острые углы, устремленные на ваше жилье снаружи (например, прямая дорожка, ведущая с улицы к крыльцу дома, лестница, упирающаяся в дверь квартиры, «рассекающий» квартиру угол соседнего дома, и так далее). Или созданные внутри помещений (длинный коридор, острые углы мебели и прочее).

Все они отрицательно влияют на ваше место работы, отдыха, сна и так далее. И тогда семья может постоянно страдать от болезней и безденежья. Где уж тут не впасть в депрессию?

* Ша возникает при нарушении баланса стихий инь и ян, когда одна из них подавляет или уничтожает другую. Перемещается ша по прямым линиям.

Как защищаться?

Наружные способы

* Если входная дверь в квартиру расположена у самой лестницы, может страдать здоровье всех членов семьи.

Для защиты нужно на несколько сантиметров поднять порог, чтобы входить в дом, переступая через него. То же сделать, если дверь фронтом выходит к лифту.

* Если входная дверь в квартиру расположена «на вершине» лестницы, возможны финансовые траты, которые не позволят деньгам задерживаться в доме.

Для отражения ша можно разместить над входной дверью (со стороны лестницы!) зеркало багуа (восьмиугольник с круглым зеркальцем внутри). Оно отразит ша от лестницы.

* Если в ваши окна «бьет» негативная энергия угла соседнего дома, Т–образного перекрестка или вблизи расположенного рынка, багуа зеркалом на угол (перекресток, рынок) нужно закрепить снаружи, над окном.

* Если вы живете в доме с узкими и темными лестницами, а они всегда несут негативную информацию (и чем лестница выше, тем больше негатива скапливается на самом ее верху и тем большее ее количество мы «собираем», поднимаясь по ней вверх), и это отрицательно влияет на ваше самочувствие и настроение. Особенно, если и лестница, и ее перила — металлические.

Для защиты от ша и чтобы не «утекала» положительная энергия ци*, нужно закрывать и ступени, и перила ковриками и паласами.

*Ци — в китайской традиции энергия жизни и благополучия.

Внутри квартиры/дома

*От внешней ша угла соседнего дома помогут также закрытые шторы.

* В квартире с прямым длинным коридором ша беспрепятственно распространяется по смежным с ним помещениям, а положительная Ци ускоряется и рассеивается, принося лишающие сил беспокойство и тревогу.

Для защиты в этом случае у самого входа, в коридоре, необходимо повесить колокольчики или бамбуковые палочки — «музыку ветра». При открывании двери и касании колокольчиков, польются звуки, рассеивающие ша и «успокаивающие» ци.

* И еще: на длинных прямых участках помещений нельзя размещать свою кровать.

II. Зонирование квартиры/дома

Оно выполняется по квадрату ло–шу (картинка 1). Зон всего девять.

Восемь ориентированы по сторонам света: север, юг, запад, восток, северо–запад, северо–восток, юго–запад, юго–восток. Девятая зона — центр.

Каждой зоне соответствует триграмма (комбинация символов инь и ян), отвечающая за конкретную составляющую нашей жизни, один из пяти элементов (стихий), основные цвета и формы.

Зонирование по квадрату ло–шу

Чтобы сориентировать квартиру/дом по сторонам света, узнать, какие зоны в ней есть, а какие отсутствуют, нужны: план квартиры, компас, лист бумаги в клеточку и карандаш.

Определите примерно центр своей квартиры. Взяв в руку компас, встаньте в этой точке лицом к входной двери и посмотрите на его стрелку. Например, она указывает на север. Помещение, расположенное в этом направлении, находится в северном секторе. Исходя из этого, ориентируйте все остальные помещения и обратите внимание, на какие части света выходят окна квартиры. Все запишите. Затем совместите квадрат ло–шу (картинка 1) с планом своей квартиры и сделайте свою схему.

Важно правильно определить расположение зон по фэн–шуй в помещении, иначе эффект может получиться обратный.

Захламленность или недостаток активности какой–либо зоны грозит нарушениями именно в этой сфере вашей жизни.

Если каких–то зон на вашем плане не хватает, не получается квадрат (картинка 1), то вам придется их «создать», дорисовав сначала на своем плане (картинка 2), а после — выровнять пространство и энергетику квартиры с помощью зеркал (картинка 3).

Зеркала магическим образом «раздвигают» границы помещения и «создают» его новые, невидимые, но работающие проекции (стены) на тонком плане.

Например, если в квартире отсутствует сектор любви и взаимоотношений, как на картинке 2, нужно повесить зеркала (даже небольшие, но без рамы!) на стену прилегающей к отсутствующей зоне комнаты так, чтобы своим отражением они эту зону создали. То же сделать для расширения границ зоны творчества, повесив зеркало на левую стену лоджии (создание проекций недостающих стен с помощью зеркал).

В нашем примере в зонах карьеры и знаний находятся туалет и ванная, и, значит, все, что связано с этими областями жизни, попросту «смывается» в канализацию. Что делать? Снова нужно повесить зеркала — на дверях, ведущих в эти помещения.

В зоне помощников и путешествий — кухня, где, если беспорядок, грязно и неуютно, все сгорает «синим пламенем». Поэтому, нужно блюсти чистоту и порядок, избегать захламлений и добавить предметы–»активаторы».

Как убирать захламления, вы знаете. А вот активизировать энергию зоны можно, используя подсказки квадрата зонирования ло–шу, применяя цвет, форму и элементы господствующей и питающей стихии.

За что отвечают зоны квадрата ло–шу?

1. Карьера, жизненный путь (север)

Зона отражает ваш жизненный путь, цели и то, как вы зарабатываете на жизнь. Если вы на своем пути, на работе вам хорошо, вы полны энтузиазма, работа вам нравится, дело спорится. Если это не так, с зоной надо поработать: вычистить завалы, поставить металлический колокольчик или металлическую емкость с водой.

2. Любовь и взаимоотношения (юго–запад)

Сектор отвечает за отношения с партнером. Если вы одиноки или у вас «проблемный» брак, то сектор требует порядка! А для его «включения» нужны красивые парные вещи: две вазы, две красные свечи, две фигурки птичек и так далее.

3. Семья (восток)

Сектор взаимоотношений в семье: между супругами, их — с детьми, родителями, родственниками. Все холодно с близкими? Вычистите и активизируйте сектор живыми (помните о поливе и уходе!) или искусственными растениями в горшке, деревянными предметами и фигурками, картинкой мощного дерева. Не ставьте в этой зоне свечи (символ огня), иначе можно спровоцировать не только разлады и ссоры, но и развал семьи.

4. Богатство (юго–восток)

Сектор материальных благ, достатка и процветания, а еще — нашего внутреннего восприятия мира, ощущений счастья и удовлетворенности жизнью. При финансовых неудачах вам сюда. Уберите завалы, а для активизации подойдет фонтанчик (для подпитки), живые цветы с круглыми листьями, красивые деревянные предметы.

5. Здоровье (центр)

Сектор здоровья, самочувствия, восстановления сил. Он и объединяет другие сектора, и влияет на все сектора в доме. Если здесь беспорядок, негатив придет во все аспекты жизни. Активизация «центра» запустит ци, которая «напитает» и другие сектора. Подойдет ковер нужных оттенков, красивая люстра, журнальный стол с красивой глиняной вазой, керамикой и подобное.

6. Помощники и путешествия (северо–запад)

Зона путешествий, покровителей, поддержки друзей в трудный час, духовных наставников и интуиции. Есть ли у вас поддержка или авторитетные знакомые, готовые помочь в сложных ситуациях? Нет? Поработайте с этим сектором. Для его активизации подойдут предметы из металла.

7. Дети и творчество (запад)

Зона самовыражения, постановки жизненных планов и их реализации, активности, взаимоотношений с детьми и их воспитания. Если у вас проблемы с зачатием, обратите внимание на этот сектор.

Разгребите завалы, все вычистите, активизируйте с помощью металлических и керамических предметов (например, фарфоровых статуэток детей) или соответствующих изображений.

8. Знания и мудрость (северо–восток)

Зона отвечает за обучение, процессы познавания мира и приобретения жизненного опыта. Если с обучением проблемы, поработайте в этой зоне дома. Активизируйте ее с помощью различных кристаллов и полезной литературы, аудио— и видеоматериалов, компьютера, глобуса. А еще этот сектор — идеальное место для домашних медитаций и занятий йогой.

9. Слава и устремления (юг)

Зона отвечает за положение в обществе, успешность и стремления, жизненные цели. Активизация этой зоны принесет вдохновение, ясность видения и духовного осознания своих целей и своего труда, признание в обществе.

Для активизации используй свои награды, дипломы, благодарности.

Важно! При активизации зон всегда работает правило «лучше меньше, да лучше». Не покупайте лишних символов, их не должно быть много! Одна–две вещицы в каждой зоне.

Активизировав зону, не спешите, наблюдайте за происходящим, для изменения вашей ситуации может потребоваться некоторое время (иногда 1–6 месяцев). Но и «дремать» не стоит — «под лежачий камень вода не течет».

III Музыкальная терапия

Слушайте музыку, созвучную состоянию души. Интуиция подскажет, что сейчас вам необходимо — классика, «попса» или тяжелый рок.

Звуковые вибрации «растрясают», чистят и гармонизируют окружающее пространство и вас в нем. Если вы практикуете медитацию, можете физически ощутить волновое воздействие музыки на ваше тело и то, как оно освобождается от нехорошей энергии.

IV Домашний питомец

Полезно завести животное или растение, требующее вашего внимания, заботы и ухода. По законам фэн–шуй, любое одухотворенное и неодухотворенное тело обладает энергией, посредством которой они взаимодействуют друг с другом и с нами. Абсолютно каждый предмет, животное, растение отвечает нам взаимностью, дарит нам свою «+» энергию, служит нам и обслуживает нас. Ведь в буквальном смысле это не вы варите суп, а плита. Не вы шьете, а швейная машинка обслуживает вашу потребность. А животные и растения всегда понимают и радуют нас, утешают в трудную минуту и нейтрализуют нашу негативную энергию.

V Общение с природой

Это один из самых простых методов фэн–шуй против депрессии. Ибо нет ничего более полезного для нас, чем вернуться к самому себе, ощутить божественную любовь через общение с природой, от которой мы ежедневно запираемся в «клетках» офисов и квартир. Поэтому при первой возможности выезжайте за город, послушайте, как поют птицы, журчит веселый ручей, полежите на траве, вдыхая ароматы трав и цветов, понаблюдайте за работой усердного крохи — муравья, за порханием беззаботной бабочки, за облаками в высоком небе…

Природа лечит депрессию лучше, чем любой транквилизатор. Потому что природа — это исцеляющая красота, наполняющая наше сердце любовью и радостью жизни. А мы — ее неотъемлемая часть. Пора об этом вспомнить.

Начните переустройство своего пространства и жизни с помощью фэн–шуй.

И не только потому, что это очень увлекательно и всегда работает. Но и потому, что зонирование жилья «вырвет» вас из затяжного сплина. Забыв о нем, вы найдете красоту. Именно этому и учит фэн–шуй — находить красоту во всем и везде. Когда ваше сознание настроится на видение красоты, вы станете спокойнее и привлекательнее. И начнете меняться, а вслед за вами изменится и окружающий вас мир, и люди. К тебе станут тянуться — ведь красоту любят и ценят все.

И тогда на депрессию у вас просто не останется времени.

Информационная поддержка: Лиллиан Ту «Основы фэн–шуй», Киев, «София», 1999.

Ирина МАКАРОВА.