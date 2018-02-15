Викторию Толмачеву из Санкт-Петербурга первые роды не пугали — беременность протекала легко и без осложнений, настроение было боевое и позитивное. Проблемы начались в роддоме, когда врач-акушер решила зашить разрывы матки без анестезии.
«К самим родам я была готова, много читала, ходила на курсы. Оплатила заранее услуги акушерки и партнерские роды, а также отдельную послеродовую палату. Все прошло достаточно хорошо, но потом акушерка решила зашить меня без анестезии, потому что, цитирую: «В шейке матки нет нервных окончаний, и нечего, дорогуша, так орать! Это неприлично, что люди подумают?» Я ерзала так, что она меня чуть не ударила, но муж сидел рядом с ребенком на руках. А бить меня в присутствии счастливого, но очень уставшего и раздраженного супруга — небезопасно», — рассказывает Виктория.
Неаккуратный шов на матке дал о себе знать во время второй беременности. Врачи, осматривавшие Викторию, были шокированы и даже пытались выяснить у нее, кто ее так неаккуратно зашил.
Вторые роды прошли намного лучше, но после неудачного опыта Вика самостоятельно изучила едва ли не весь курс акушерства и гинекологии, чтобы понять ошибку врачей.
«Оказывается, когда я рожала в первый раз, у меня не раскрывалась шейка матки, акушерка решила помочь мне вручную, а это очень больно. К восьми утра я была уже в невменяемом состоянии от еще парочки таких осмотров и чудовищно болезненных схваток. Думала, если сейчас все не кончится, я сойду с ума», — описывает свое состояние Толмачева.
История Ирины Леоновой из Перми закончилась трагично: она потеряла ребенка. Беременность протекала нормально, но непосредственно перед родами ей поставили диагноз — «маловодие» (снижение уровня околоплодных вод при доношенной беременности. — Прим. ред.). Ирине тогда было всего 22 года, и она плохо понимала, что происходит.
«Медики вели себя спокойно, поэтому меня ничего не насторожило, — вспоминает она. — Потом врач приняла решение вызвать роды. С собой в палату я взяла подругу, чтобы не было так страшно. Врач осматривал меня очень грубо. Я не знала до того момента, что от боли может трясти все тело, как от тока, меня даже стошнило. «Не могла в таз, что ли?— заорала санитарка. — Мне теперь убирать!» Подруга ответила, что сама все вымоет за мной, и ей дали тряпку».
Пока у Ирины не начались схватки, к ней никто не подходил. Когда акушеры наконец появились, было уже поздно: ребенок родился, но так и не закричал.
«Я видела, как уносили мою дочку, меня зашили, затем со всей силы давили на живот, чтобы вышла плацента. Врач пыталась объяснить, что произошло. Я запомнила одно слово — асфиксия».
Ребенка увезли в реанимацию, а через две недели девочка умерла от отека мозга. Самой Ирине поставили диагноз «преждевременное истощение яичников». Прошло несколько лет, забеременеть она не может и до сих пор винит себя за то, что ей не хватило смелости призвать медперсонал к ответу.
Анастасия Иванова из Санкт-Петербурга с ужасом вспоминает, как ей делали кесарево сечение в перинатальном центре города. По словам девушки, медики не только долго не могли ввести ее в состояние наркоза перед операцией, но и грубили.
«Привезли в операционную, начали вводить спинальный катетер, — рассказывает Иванова. — И тут я понимаю, что врач, судя по всему, делает это впервые. Укололи три раза. Потом меня уложили на стол, привязали руки и ноги. Пролежала я так примерно час. Периодически в меня тыкали чем-то острым и спрашивали, чувствую ли боль. Когда я ответила утвердительно, заведующий отделением заявил: «Да ты врешь! В тебе уже тройная доза анестетика, ничего ты чувствовать не можешь!»
Анастасия попыталась возразить, но на нее тут же надели маску, а очнулась она уже в палате. После операции выяснять отношения не стала — хотелось поскорее забрать ребенка и уехать домой.
«Когда без предупреждения надели маску, я испытала прямо-таки животный ужас, поскольку не могла вздохнуть, даже мысленно попрощалась с ребенком и собственной жизнью, — вспоминает Иванова. — После этого случая доверия к врачам нет никакого».
Анастасия не возражала против замены местной анестезии на общий наркоз, однако медики решили не информировать об этом роженицу. Сын испытывает серьезные неврологические проблемы, а его лечащие врачи и она сама уверены, что ребенок заболел из-за сильнейшего стресса, пережитого матерью во время родов.
Что делать, если медперсонал повел себя непрофессионально и причинил вред здоровью роженицы или ребенка? Врач-акушер, председатель Общественного совета при Министерстве здравоохранения России Наталья Аксенова советует в подобных ситуациях незамедлительно обращаться в Минздрав.
«Лично я за 40 лет работы акушером-гинекологом с подобными жалобами и врачебными нарушениями не сталкивалась, — отмечает Аксенова. — Однако могу сказать, что любая женщина имеет право обратиться за помощью в наше министерство. Без внимания проблема не останется, каждую жалобу рассматривают в обязательном порядке. Если комиссия установит, что психологическое или физическое насилие имели место, дело передадут в суд».
Однако сначала проблему стоит обсудить с главным врачом клиники, если положительного результата не будет, нужно жаловаться в вышестоящие инстанции — местный Департамент здравоохранения и федеральный Минздрав, рекомендует Аксенова. При этом она призывает не винить медиков во всех смертных грехах: бывают безвыходные ситуации, с которыми не могут справиться даже самые опытные врачи.
А что вы хотели?« ответить
Эта статья -фейк для вас придурков. В России медицина намного лучше, чем в Гейропе и тем более в Пиндосии, где нет бесплатной медицины.« ответить
Жиаотный мир России во всей красе..« ответить
Ņikto životnih za jazik ņetjanus. Sami priznaļis.« ответить
уриновые марамойши« ответить
Krievijas salašņas. Bet ko gan citu gaidīt no untermenšiem!« ответить