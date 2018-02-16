Сержант ВВС США Брайан Бурвис испытывает особенный энтузиазм от приезда в Латвию в составе сил НАТО – для американского солдата это задание является возвращением на родину, передает военный портал Stripes.

Дед Бурвиса Фрицис с бабушкой и дядями покинул родные Приекули во время Второй мировой войны, чтобы избежать ссылки в Сибирь. В итоге они оказалась в американском Огайо, где семья проживает по сей день.

Теперь же, 80 лет спустя Брайан вновь вернулся на свою историческую родину, чтобы укреплять безопасность. Миссия ВВС США в Латвии началась в январе этого года.

“Это совершенно невероятно ощущать себя частью чего-то большего, защищая именно этот регион – культурную родину моих предков. Моя семья радуется, что я нахожусь тут. По их мнению, я на самом деле оберегаю это место”, — заявил Бурвис.

По его словам, во время своего визита в Латвии он уже успел навестить оставшихся в стране родственников и восстановить потерянные связи.

“Теперь мы на самом деле воссоединились и общаемся каждый день. Семья имеет огромное значение в латвийской культуре”, — заявил латвийский американец.