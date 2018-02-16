Судьба: внук латвийских беженцев из США вернулся в Латвию защищать родину(52)

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Виталий Вавилкин
11:15 16.02.2018
Lifenews / Интересно

Сержант ВВС США Брайан Бурвис испытывает особенный энтузиазм от приезда в Латвию в составе сил НАТО – для американского солдата это задание является возвращением на родину, передает военный портал Stripes.

Дед Бурвиса Фрицис с бабушкой и дядями покинул родные Приекули во время Второй мировой войны, чтобы избежать ссылки в Сибирь. В итоге они оказалась в американском Огайо, где семья проживает по сей день.

 

Теперь же, 80 лет спустя Брайан вновь вернулся на свою историческую родину, чтобы укреплять безопасность. Миссия ВВС США в Латвии началась в январе этого года.

 

“Это совершенно невероятно ощущать себя частью чего-то большего, защищая именно этот регион – культурную родину моих предков. Моя семья радуется, что я нахожусь тут. По их мнению, я на самом деле оберегаю это место”, — заявил Бурвис.

 

По его словам, во время своего визита в Латвии он уже успел навестить оставшихся в стране родственников и восстановить потерянные связи.

 

“Теперь мы на самом деле воссоединились и общаемся каждый день. Семья имеет огромное значение в латвийской культуре”, — заявил латвийский американец.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (52)
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вассерман 12:11 16:02:2018

от чего оберегаем?????

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народ Латвии 13:15 16:02:2018

хочет быть похоронен на исторической родине-похвально,но глупо.

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CCCP 13:48 16:02:2018

Покинул Латвию 80 лет назад во время Второй мировой войны?
Не знал что в 1938м году Латвия начала участвовать во Второй мировой войне.

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. 12:54 16:02:2018

Делиньш,брауц маяс,шейт ту ман нееи ваядзигс.

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LR 12:58 16:02:2018

Тяжело таким жиртрестам нормативы сдавать.

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зря ты так, внешность это уже сугубо личное 13:08 16:02:2018

да и вроде правильно понимает значение семьи, в отличие от педофилов-содомитов.

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gygygy 13:46 16:02:2018

on tolkajet samolety vmesto tjagača. s nim samolet ne vzletit

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Правда тут 13:02 16:02:2018

Брайн не нужно было возвращаться. Латвия Русская земля оккупантам здесь нет места.

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Вот оно ка! 13:14 16:02:2018

Дед Бурвиса Фрицис с бабушкой и дядями покинул родные Приекули во время Второй мировой войны, чтобы избежать ссылки в Сибирь.
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A Сибирь то ему за что светила?Поди в Саласпилсе пил кровь детей и приговоры приводил в исполнение по приказу своих нацыстских хозяев?

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1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)

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