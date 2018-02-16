Дед Бурвиса Фрицис с бабушкой и дядями покинул родные Приекули во время Второй мировой войны, чтобы избежать ссылки в Сибирь. В итоге они оказалась в американском Огайо, где семья проживает по сей день.
Теперь же, 80 лет спустя Брайан вновь вернулся на свою историческую родину, чтобы укреплять безопасность. Миссия ВВС США в Латвии началась в январе этого года.
“Это совершенно невероятно ощущать себя частью чего-то большего, защищая именно этот регион – культурную родину моих предков. Моя семья радуется, что я нахожусь тут. По их мнению, я на самом деле оберегаю это место”, — заявил Бурвис.
По его словам, во время своего визита в Латвии он уже успел навестить оставшихся в стране родственников и восстановить потерянные связи.
“Теперь мы на самом деле воссоединились и общаемся каждый день. Семья имеет огромное значение в латвийской культуре”, — заявил латвийский американец.
от чего оберегаем?????« ответить
хочет быть похоронен на исторической родине-похвально,но глупо.« ответить
Покинул Латвию 80 лет назад во время Второй мировой войны?« ответить
Не знал что в 1938м году Латвия начала участвовать во Второй мировой войне.
Делиньш,брауц маяс,шейт ту ман нееи ваядзигс.« ответить
Тяжело таким жиртрестам нормативы сдавать.« ответить
да и вроде правильно понимает значение семьи, в отличие от педофилов-содомитов.« ответить
on tolkajet samolety vmesto tjagača. s nim samolet ne vzletit« ответить
Брайн не нужно было возвращаться. Латвия Русская земля оккупантам здесь нет места.« ответить
Дед Бурвиса Фрицис с бабушкой и дядями покинул родные Приекули во время Второй мировой войны, чтобы избежать ссылки в Сибирь.« ответить
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A Сибирь то ему за что светила?Поди в Саласпилсе пил кровь детей и приговоры приводил в исполнение по приказу своих нацыстских хозяев?