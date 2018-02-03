Жизнь под эмбарго: Латвийские производители все успешней осваивают новые экспортные рынки(9)

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Виталий Вавилкин
12:45 03.02.2018
Экономика

Латвийские производители продуктов питания в этом году продолжают активно осваивать экспортные рынки, сказала агентству ЛЕТА руководитель Института аграрных ресурсов и экономики Ингуна Гулбе.

«Освоение экспортных рынков продолжается, и появляются все более хорошие результаты. Латвийские предприятия начинают пожинать плоды труда предыдущих лет, так как экспорт невозможно начать за один день — это результат многолетней работы», — сказала Гулбе.

 

Она отметила, что особенно успешно находят новые рынки и экспортируют свою продукцию производители рыбных консервов.

 

Как сообщалось, экспорт предприятий продовольственной отрасли в 2017 году вырос более чем на 20% по сравнению с предыдущим годом.

LETA / Фото
Комментарии (9)
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Серей 13:17 03:02:2018

Просто смешно от этой тупой пропаганды,. Дебилы мы живем сейчас и видим ваши успехи

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narod 13:34 03:02:2018

NIKOMU VASHA KILJKA S GOVNOM I BENZOPIRENOVIE SHPROTI NE NUZHNI, zapadnie strani ES takoe zhratj ne budut, a kak vi vsju evropu bekonom zavalili eto uzhe mi znaaem

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Ivan 13:39 03:02:2018

Чтобы латыши сразу не удавились существует история успеха, латышам кажется успех , латышская лживая пропаганда отодвигает массовый латышский суицид, слегка смягчая умерщвление жителей нацистскими латышскими законами.

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И хде? 13:40 03:02:2018

Имя, сестра, имя !

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Latviešu patriots 14:36 03:02:2018

20% eksporta pieaugums pārtikas rūpniecībā ir ļoti labs rezultāts! Krievijas tirgu varat iesālīt, mums viņš nav vajadzīgs! Ir citi tirgi!

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saljut 14:56 03:02:2018

chto ti vse zaladil kak popka krievija -da ti naher rossii ne nuzhen so svoej partikoj -mozheshj po miru begatj i tolkatj partiku hotj v antarktidueto tvoi dela -otvjanj odin raz i navsegda ot rossii-ej ot tebja ubogogo uzh tochno nichego ne nuzhno

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Толик 15:13 03:02:2018

Ну здорово, все растет. Только почему налоги все время увеличивают!

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Толик 15:17 03:02:2018

Как бы правда не выглядела так: экспорт упал на 30% затем вырос на 20% и то вырос
на 20% в том числе из-за инфляции -это по-нашему

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12

Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (13)