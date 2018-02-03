«Освоение экспортных рынков продолжается, и появляются все более хорошие результаты. Латвийские предприятия начинают пожинать плоды труда предыдущих лет, так как экспорт невозможно начать за один день — это результат многолетней работы», — сказала Гулбе.
Она отметила, что особенно успешно находят новые рынки и экспортируют свою продукцию производители рыбных консервов.
Как сообщалось, экспорт предприятий продовольственной отрасли в 2017 году вырос более чем на 20% по сравнению с предыдущим годом.
Просто смешно от этой тупой пропаганды,. Дебилы мы живем сейчас и видим ваши успехи« ответить
NIKOMU VASHA KILJKA S GOVNOM I BENZOPIRENOVIE SHPROTI NE NUZHNI, zapadnie strani ES takoe zhratj ne budut, a kak vi vsju evropu bekonom zavalili eto uzhe mi znaaem« ответить
Чтобы латыши сразу не удавились существует история успеха, латышам кажется успех , латышская лживая пропаганда отодвигает массовый латышский суицид, слегка смягчая умерщвление жителей нацистскими латышскими законами.« ответить
Имя, сестра, имя !« ответить
20% eksporta pieaugums pārtikas rūpniecībā ir ļoti labs rezultāts! Krievijas tirgu varat iesālīt, mums viņš nav vajadzīgs! Ir citi tirgi!« ответить
chto ti vse zaladil kak popka krievija -da ti naher rossii ne nuzhen so svoej partikoj -mozheshj po miru begatj i tolkatj partiku hotj v antarktidueto tvoi dela -otvjanj odin raz i navsegda ot rossii-ej ot tebja ubogogo uzh tochno nichego ne nuzhno« ответить
Ну здорово, все растет. Только почему налоги все время увеличивают!« ответить
Как бы правда не выглядела так: экспорт упал на 30% затем вырос на 20% и то вырос« ответить
на 20% в том числе из-за инфляции -это по-нашему