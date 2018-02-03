Латвийские производители продуктов питания в этом году продолжают активно осваивать экспортные рынки, сказала агентству ЛЕТА руководитель Института аграрных ресурсов и экономики Ингуна Гулбе.

«Освоение экспортных рынков продолжается, и появляются все более хорошие результаты. Латвийские предприятия начинают пожинать плоды труда предыдущих лет, так как экспорт невозможно начать за один день — это результат многолетней работы», — сказала Гулбе.

Она отметила, что особенно успешно находят новые рынки и экспортируют свою продукцию производители рыбных консервов.

Как сообщалось, экспорт предприятий продовольственной отрасли в 2017 году вырос более чем на 20% по сравнению с предыдущим годом.