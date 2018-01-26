Хотя тенденции в потреблении частных и юридических лиц различаются, тот факт, что частный сектор начал тратить даже немного больше, не смог повлиять на общее сокращение.
Потребление электроэнергии в Латвии после 1991 года условно можно разделить на четыре этапа, и для каждого характерно выраженное сокращение или увеличение потребления, говорит эксперт по энергетическому рынку «Lattelecom tet» Рейнис Аболтиньш.
Общая тенденция в условиях растущей экономики заключается в том, что с ростом внутреннего валового продукта (ВВП) растет и среднее потребление электроэнергии на душу населения, однако взаимосвязь роста ВВП и потребления может стать не столь явной с учетом мер по повышению энергоэффективности в промышленном, частном и государственном секторе.
Мнения экспертов о будущих тенденциях разделились — одни считают, что с каждым годом латвийцы будут тратить все меньше и меньше, другие прогнозируют увеличение потребления электроэнергии в стране.
ВВП Латвии растёт в больных головах правящих латышей-дегенератов.« ответить
Сокращение потребления эл.електроенергии происходит из-за сокращения предприятий в стране.Один только Металлург в Лиепае угроблен из-за цены на електричество.« ответить
Раньше , от света в окнах, на улице светлее было. А теперь темные окна, даже уличные фонари не очень помогают осветить улицу. Латвия вымирает.« ответить
Пфиздёж...« ответить
По бабкам считают..
В 5 раз.. нафуй завалилось.. По Квт/час..!
..на 80%.....!
(Тудылинь.... тра-ла-ла..!)