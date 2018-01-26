За годы после восстановления независимости Латвии общее потребление электроэнергии в стране снизилось на 1531 ГВт/ч или на 19%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Хотя тенденции в потреблении частных и юридических лиц различаются, тот факт, что частный сектор начал тратить даже немного больше, не смог повлиять на общее сокращение.

Потребление электроэнергии в Латвии после 1991 года условно можно разделить на четыре этапа, и для каждого характерно выраженное сокращение или увеличение потребления, говорит эксперт по энергетическому рынку «Lattelecom tet» Рейнис Аболтиньш.

Общая тенденция в условиях растущей экономики заключается в том, что с ростом внутреннего валового продукта (ВВП) растет и среднее потребление электроэнергии на душу населения, однако взаимосвязь роста ВВП и потребления может стать не столь явной с учетом мер по повышению энергоэффективности в промышленном, частном и государственном секторе.

Мнения экспертов о будущих тенденциях разделились — одни считают, что с каждым годом латвийцы будут тратить все меньше и меньше, другие прогнозируют увеличение потребления электроэнергии в стране.