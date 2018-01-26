Жизнь после СССР: энергетический обвал(4)

Лента новостей
В Нью-Йорке хотят построить самый длинный небоскреб в мире Кризис рабочей силы: в Латвии начнут платить соискателям за собеседования Порноактриса заявила, что ее изнасиловали во время съемок порно Шмулевич: у войск Путина нет шансов против любой современной армии 10 жизненных уроков от вашей… собаки В офисном центре в Пардаугаве застрелили человека «Африка» в зоопарке откроется к 100-летию Патриарх Кирилл против биткоинов Крымская катастрофа Путина
Eще в разделе
Кризис рабочей силы: в Латвии начнут платить соискателям за собеседования Патриарх Кирилл против биткоинов Эксперт: Латвия вновь стала налоговым «раем» для нерезидентов В “Taxify” заявили о вероятном уходе с рынка Латвии из-за новых законов Кто тут с гнильцой? НДС снизили, фрукты и овощи не подешевели
Владимир Бучельников
09:31 26.01.2018
Экономика / Энергетика

За годы после восстановления независимости Латвии общее потребление электроэнергии в стране снизилось на 1531 ГВт/ч или на 19%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Хотя тенденции в потреблении частных и юридических лиц различаются, тот факт, что частный сектор начал тратить даже немного больше, не смог повлиять на общее сокращение. 

 

Потребление электроэнергии в Латвии после 1991 года условно можно разделить на четыре этапа, и для каждого характерно выраженное сокращение или увеличение потребления, говорит эксперт по энергетическому рынку «Lattelecom tet» Рейнис Аболтиньш. 

 

Общая тенденция в условиях растущей экономики заключается в том, что с ростом внутреннего валового продукта (ВВП) растет и среднее потребление электроэнергии на душу населения, однако взаимосвязь роста ВВП и потребления может стать не столь явной с учетом мер по повышению энергоэффективности в промышленном, частном и государственном секторе. 

 

Мнения экспертов о будущих тенденциях разделились — одни считают, что с каждым годом латвийцы будут тратить все меньше и меньше, другие прогнозируют увеличение потребления электроэнергии в стране. 

LETA / Фото
Комментарии (4)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
СМЕРШ 09:45 26:01:2018

ВВП Латвии растёт в больных головах правящих латышей-дегенератов.

« ответить
Profile_default
juris 09:50 26:01:2018

Сокращение потребления эл.електроенергии происходит из-за сокращения предприятий в стране.Один только Металлург в Лиепае угроблен из-за цены на електричество.

« ответить
Profile_default
Ne toljko 10:20 26:01:2018

Раньше , от света в окнах, на улице светлее было. А теперь темные окна, даже уличные фонари не очень помогают осветить улицу. Латвия вымирает.

« ответить
Profile_default
СОВЕТНИК БОГА 10:07 26:01:2018

Пфиздёж...
По бабкам считают..
В 5 раз.. нафуй завалилось.. По Квт/час..!
..на 80%.....!
(Тудылинь.... тра-ла-ла..!)

« ответить

Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (23)