Жизнь в гармонии с зимой

В середине зимы, после череды отшумевших праздников с обильным застольем, изрядно «нагрузивших» наше здоровье и нервную систему, сбалансировать свою жизнь непросто, но жизненно необходимо. Почему? — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

Потому что зимние месяцы — период замедления и спокойствия. Природа спит и от нас требует того же: позаботиться о себе и своем здоровье, чтобы восстановить энергетический ресурс и накопить сил для предстоящего весеннего обновления. И то, как мы проведем остаток зимнего цикла, в полной мере отразится на нашем самочувствии, иммунитете и жизненном тонусе весной и даже летом. Что делать, чтобы хорошенько подготовиться к предстоящему теплому времени года и встретить его бодро, в расцвете сил? Гармонизировать себя!

Гармонизатор № 1. Сон

Зимой темные короткие дни и длинные, безмолвно протяжные ночи. Сейчас сама природа велит нам больше спать.

Попробуйте этому не сопротивляться: ведь все мы очень тонко настроены на цикличную смену сезонов в нашем климате. Наш организм, независимо от довлеющих представлений о жизни, лучше знает, что и когда нам жизненно необходимо. Чувствуете, что хотите спать — спите. И неважно, что на часах не 22.00. Не заставляйте себя насильно бодрствовать или недосыпать только потому, что кто-то когда-то сказал вам, что «так всю жизнь проспать можно», или навязал вам стереотип строгого режима дня. Ни то, ни другое не учитывает изменений светового дня и температуры воздуха за окном и поэтому не должно мешать вам высыпаться!

Зимой жизнь замедляется, и нам, как и прочим живым существам, полезно следовать «медленным» природным ритмам, не переутомляться. Ваш организм, следуя природе, настаивает на отдыхе? Повинуйтесь и отдыхайте! Иначе он сам возьмет все ему причитающееся и, например, уложит вас в постель с помощью простуды или другой напасти. А разве вам это надо?

Поэтому будьте внимательны к потребностям своего организма и набирайтесь сил. Для этого сейчас самое время.

Гармонизатор № 2. Уютная одежда

Многие не любят зиму за то, что для сохранения тепла и комфорта вынуждены одеваться «в сто слоев», как капуста. Но следовать «многослойным» традициям детства и надевать колготки или рейтузы под брюки, носить толстые колючие свитера и тяжелые, сковывающие движение шубы вовсе необязательно. Термобелье — тонкие и мягкие майки и топы, легинсы и носочки отлично сохранят тепло и позволят не отказываться женщинам от любимых платьев и юбок, а мужчинам — от «околевающих» на морозе джинсов. А легкий пуховик с капюшоном надежно защитит от снега и ветра.

Ну, а для долгих активных прогулок в выходной день подойдет утепленный спортивный комбинезон или костюм. Самое главное условие — чтобы одежда вас не утомляла и не раздражала. Она должна быть уютной, приятной на ощупь, теплой и натуральной — шерсть, плотный хлопчатобумажный бархат, мех. И вам должно быть в ней комфортно. Настолько, чтобы вы могли сказать, что это ваша «вторая кожа».

Гармонизатор № 3. Еда

Идеальная зимняя еда — теплые нежирные мясные бульоны и супы, цельнозерновые крупы и хлеб, орехи, спаржа, темно-зеленые листовые овощи, черная и обыкновенная фасоль — эти продукты помогут разогревать тело, сохранять тепло и поддерживать энергию почек: сейчас именно от их энергетики зависят общий иммунитет и способность организма противостоять сезонному и эмоциональному стрессу.

Также полезны нежирное мясо и жирная рыба, яблоки, ананасы и бананы — источники природных антидепрессантов, необходимых нам зимой для поддержания нервной системы.

Иногда не помешает и сало — источник витаминов А, Е, D и незаменимой арахидоновой аминокислоты, веществ, жизненно необходимых зимой для укрепления иммунитета, здоровья волос, кожи, глаз, крови, мочеполовой системы, нормального обмена веществ и построения клеток, повышения жизненного тонуса организма.

И, конечно, теплые травяные и витаминные чаи, согревающие и поддерживающие «огонь пищеварения» в холода.

Гармонизатор № 4. Дом

Зимой очень полезно чаще бывать дома, поскольку только дом дает нам чувство защищенности, только дома возможен полноценный и здоровый сон, отдых и полное расслабление. Недаром говорится: «Мой дом — моя крепость».

Но зима — еще и время заботы о доме, когда можно «подлатать» накопившиеся за все остальное время прорехи: сделать мелкий ремонт, сменить текстиль, ковер или дорожку, проредить полки с журналами и книгами, «почистить» компьютер и фотоносители, обновить кухонную утварь и прочие мелочи. Именно зима то самое время, когда стоит посвятить свой досуг тем домашним делам, которыми давно хотелось заняться или требовалось сделать. А дом волшебным образом сторицей вернет вам потраченный на него ресурс и поможет в дальнейшем набираться сил и жить в радости.

Гармонизатор № 5. Душевные посиделки

Это возможность лучше узнать близких вам людей. Назначайте «тему вечера» и собирайте близких или подруг именно для душевных бесед, чтобы обсудить любимые книги и фильмы, окунуться в прошлое и поделиться детскими воспоминаниями, кулинарными или косметическими секретами, приготовить любимые кушанья, помечтать о будущем, составить план на весну и лето и т. д.

Спонтанный хороший разговор — это дело случая, который может и не подвернуться. Поэтому не ждите его, а идите ему навстречу. Все, что для этого нужно — уютное место, чай и любимое угощение к нему, и тот, кто начнет беседу и поддержит в ней других.

Гармонизатор № 6. Чтение

Когда же, как не зимой проводить вечер за чтением интересной книги?! Не все же время «залипать» перед телевизором! Сериалы, конечно, тоже дело. Но разве могут они сравниться с книгой в ваших руках? Удобно устроившись в любимом кресле или на диване с подушками, погрузившись в повествование и неспешно шелестя страницами, вы с детским упоением вдыхаете запах свежей типографской краски или, если книга не новая – аромат прибитой пыли книжного шкафа, ощущаете тепло рук ваших родителей, бабушек-дедушек…

И, наверняка, вы получите удовольствие не только от содержания книги, но и от самого размеренного процесса чтения, на которое у нас сегодня почти не остается времени.

Гармонизатор № 7 — Короткие приключения

Зима — дело холодное, ну, а наша латвийская — еще и мокрое, нередко с дождем и мокрым снегом. Поэтому и прогулки в эту пору не только редки, но и менее продолжительны, чем весной и летом. И именно поэтому они могут стать более яркими! Ведь каждый зимний выход или выезд в парк, лес, на каток, на взморье, на который бывает непросто решиться, может стать маленьким увлекательным приключением с массой положительных эмоций.

К тому же такие «вылазки» — отличный формат для тех, кто не жалует физический и эмоциональный дискомфорт скучного застолья в гостях, а предпочитает свежий воздух и умеренную, копящую силы «зимнюю» физическую активность.

Находите радость в малом и тихом, берите пример с природы, и ваша зима будет гармоничной и светлой.

Ирина МАКАРОВА.