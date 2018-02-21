Журналист CNN залез в мусорный бак в поисках российских троллей(1)

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Герман Бергер
19:10 20.02.2018
В мире / Россия

Корреспондент CNN Мэтью Чанс побывал в здании так называемой фабрики троллей, которая, по мнению Вашингтона, оказала большое влияние на выборы 2016 года в США.

Как определил журналист, изучив мусор, который выносят из здания, оно до сих пор функционирует — несмотря на вывеску о том, что оно сдаётся в аренду. Впрочем, попасть внутрь Чанс так и не смог — его остановила охрана.

 

МЭТЬЮ ЧАНС, корреспондент CNN: Вот оно, то самое, скрытое от посторонних глаз, здание Агентства интернет-исследований на окраине Санкт-Петербурга. Получить даже примерное представление о том, что же конкретно происходит в этих стенах, очень сложно. Но иногда об организации можно многое узнать по мусору, который она выбрасывает. А мы пару часов назад видели, как в этот контейнер выбросили вот эти мешки, — и решили посмотреть на них поближе.

    По всей видимости, это упаковка из пенопласта из-под какого-нибудь компьютера или другой электроники, недавно доставленной сюда. На самом деле мы даже видели, как люди выносили из здания коробки, которые, судя по виду, были из-под новых компьютеров, которые туда до этого привезли. Это любопытно потому, что утверждается, что это учреждение закрыто: у главного входа висит вывеска, которая сообщает, что здание сдаётся в аренду. Тем не менее люди по-прежнему приходят сюда и уходят отсюда весь день напролёт, и оно явно до сих пор работает — хотя действует ли оно по-прежнему в качестве фабрики троллей или нет, неясно.

 

МЭТЬЮ ЧАНС: (По-русски.) Простите, вы говорите по-английски или только на русском?

 

МУЖЧИНА: Я только на русском говорю, извините. 

 

МЭТЬЮ ЧАНС: (По-английски.) Я сейчас с ним немножко побеседую по-русски. (По-русски.) Вы работаете здесь? 

 

МУЖЧИНА: Да, здесь работаю.

 

МЭТЬЮ ЧАНС: А что это? Какое это company?

 

МУЖЧИНА: «Невские новости».

 

МЭТЬЮ ЧАНС: «Невские новости»?

 

МУЖЧИНА: Да.

 

МЭТЬЮ ЧАНС: (По-английски.) То есть вы говорите, что это некое учреждение под названием «Невские новости», какое-то новостное издание. (По-русски.) Я думаю, что это — «тролл фактори», тролль-фабрика, да?

 

МУЖЧИНА: Я журналист новостей, я не знаю. 

 

МЭТЬЮ ЧАНС: (По-английски.) Вы — русский интернет-тролль? (По-русски.) Вы — русский интернет-тролль? 

 

МУЖЧИНА: Нет, я журналист.

 

МЭТЬЮ ЧАНС: Нет? Journalist? (По-английски.) Раз уж вы нас приглашаете внутрь, мы с радостью войдём, да, Эмма? 

 

ЭММА, оператор CNN: Да!

 

МЭТЬЮ ЧАНС: Вперёд! Отправимся же в Агентство интернет-исследований. (По-русски.) Здравствуйте! 

 

ОХРАННИК: Здравствуйте! Выйдите, пожалуйста, из здания.

 

МЭТЬЮ ЧАНС: (По-русски.) Вас можно делать… Вас можно видеть «Невские новости»? (По-английски.) Можно посмотреть на «Невские новости»?

 

ОХРАННИК: Какие «Невские новости»?

 

ВТОРОЙ ОХРАННИК: Никого здесь нету. Прекратите, пожалуйста, видеосъёмку.

 

ЭММА: (Обращаясь к Чансу.) Если ты хочешь здесь сняться, сейчас самое время.

 

ВТОРОЙ ОХРАННК: Прекратите видеосъёмку, молодой человек.

 

МЭТЬЮ ЧАНС: Понятно. Нас просят уйти, поэтому нам придётся покинуть здание. Но, повторюсь: согласно информации, содержащейся в обвинительном заключении Минюста США (в отношении россиян, подозреваемых во «вмешательстве» в выборы. — ИноТВ), это то самое место, которое было создано для того, чтобы сеять раздор внутри американской политической системы, и считается, что именно внутри этого здания интернет-тролли за оклад притворялись гражданами США…

 

ВТОРОЙ ОХРАННИК: Выходим! Это частная территория. 

 

МЭТЬЮ ЧАНС: Да идём мы, идём! Они притворялись гражданами США, организовывали ожесточённые…

 

ВТОРОЙ ОХРАННИК: Уходим! Уходим!

 

МЭТЬЮ ЧАНС: Сюда! …Организовывали ожесточённые акции протеста внутри Соединённых Штатов и в целом делали всю ту работу, которая оказала такой подрывной эффект на политическую систему страны. Мэтью Чанс, CNN, с репортажем из здания в Санкт-Петербурге, получившего прозвище «российская фабрика троллей».

ИНО TV / Фото
Комментарии (1)
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Саня™ 19:39 20:02:2018

ну тупыыыыыыыыыыыые (ц)

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

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