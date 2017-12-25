Аналитический портал RuBaltic.Ru обсудил с Мариной Сафроновой, продюсером ВГТРК, участившиеся запреты на въезд российских журналистов в страны Восточной Европы.

Тележурналист, сценарист одного из наиболее популярных в эти дни российских блокбастеров «Салют‑7» Алексей Самолетов и продюсер ВГТРК Марина Сафронова были задержаны в аэропорту Кишинева. Позже журналисты были депортированы из молдавской столицы, куда они прибыли для показа документального фильма «Битва за “Салют”.

— Совершенно бессмысленная и нелепая провокация. Она случилась. Она не планировалась, но случилась. Когда сотрудник пограничной службы проверял паспорт Алексея, он очень долго задавал вопросы. Думаю, он обратил внимание на то, что Алексей очень много ездит в разные страны, в том числе несколько раз был в Сирии.

В это время другой сотрудник посмотрел в интернете, что Алексей при этом журналист, корреспондент телеканала «Звезда». Но почему журналист, который едет показывать свой документальный фильм («Битва за “Салют”. Космический детектив»), так перепугал пограничников, я сказать не могу. Это просто какая-то нелепость.

Решить, что показ этого фильма для аудитории в сто человек нанесет урон безопасности той же самой Молдавии, — это просто смешно. Людям стало интересно, а что это за кино, из-за которого людей, сошедших с самолета, развернули на молдавской границе.

Не думаю, что всех российских журналистов сейчас внесут в какой-то «черный список», но нас всех будут бесконечно проверять на предмет безопасности в отношении Молдавии. Таким странным способом, устроив маленький скандальчик, прозападные молдавские политики могут отметиться. Пусть это и тупой поступок, совершенно ненужный, совершенно бессмысленный, но отношение к России он демонстрирует.

Сейчас используется любой повод для того, чтобы усилить этот внутренний кризис. Не для того, чтобы каким-то образом устранить его или решить еще какие-то проблемы внутри Молдавии, экономические например. Поэтому используются вот такие совершенно дурацкие истории.

Для того чтобы «заболтать» какие-то проблемы внутри страны, руководящая элита — та самая, прозападная, — использует такие способы. Чтобы уйти от решения серьезных проблем в совершенно другую плоскость. Вот и всё.

Задача целиться в нас просто нелепа, она совершенно идиотская. Не знаю насчет «железного занавеса», но попытки ограничить въезд российских журналистов в страны Восточной Европы налицо. Их очень трудно отрицать.

Наверное, за этим стоит некое желание лимитировать присутствие российской прессы в тех странах, где происходят какие-то процессы, о которых руководителям этих стран хотелось бы умолчать.

Есть какое-то желание сдержать нас, российских журналистов, чтобы мы, что называется, не «проникли» в страну, чтобы не писали про то, что там происходит. Ведь проконтролировать, что мы напишем, они не могут. Сегодня журналистов невозможно ограничить.

В этом есть какой-то кризис политической системы на Западе. Они пытаются рефлексировать на эту тему, причем это в чистом виде рефлексия — никаких осязаемых результатов она не дает. Стоило ли много лет назад организовывать Европейский союз, соединять все страны вместе, чтобы сейчас таким странным способом ограждать ЕС от каких-то там информационных потоков.

Вот сейчас история на встрече Международного олимпийского комитета в Лиме, где наших, российских спортсменов дискредитируют в глазах всего мира, представляя дело так, будто у них были найдены какие-то вещества, относящиеся к допинговым. Одну сборную намеренно пытаются опозорить на весь мир. Просто кому-то что-то показалось... Какие-то царапины на пробирке, которые никто так ни разу и не показал. И этого достаточно, чтобы отстранять от соревнований, лишать олимпийских наград.

Это вещи того же порядка, что и наше выдворение из Молдавии. Западный истеблишмент пытается всеми силами внушить молодым постсоветским государствам, что Россия опасна, что с ней нельзя иметь дело.