Портал приводит скриншот поста Ахмедова, в котором тот жалуется на демографический взрыв, из-за которого в Баку «не пошевельнешься от количества детей». «Кому нужны эти внуки Андроника? Кому нужны эти правнуки Деникина? 90 процентов «азербайджанских» детей начинают разговаривать на русском языке. Типа они вырастут и станут азербайджанцами? Нужно дать им российские паспорта и изгнать из страны всей семьей», — написал журналист.
В конце он добавил, что с трудом сдерживается при виде детей, не знающих азербайджанский язык. «Хочу проломить им головы, как собакам», — признался Ахмедов.
Вскоре он удалил публикацию, однако несколько пользователей, возмутившихся его словами, распространили скриншот поста. «Я не просто не буду его блокировать, я сделаю все, чтобы эту тварь, именующую себя журналистом, растерзало общество, за чистоту языка которого он якобы хочет бороться», — написала у себя на странице спортивная журналистка Фарида Расулова.
После этого Ахмедов опубликовал пост, в котором принес извинения родителям за свое высказывание. «Наши дети — это мост между нашим прошлым и будущим», — отметил он. В Minval.az покаяние журналиста сочли однобоким, поскольку в нем он не извинился перед русскоязычными гражданами Азербайджана.
Государственным языком в республике является азербайджанский. Русский язык не имеет в стране официального статуса, но на нем свободно говорят около трети жителей.
записан« ответить
всего 27 лет прошло, и человек превратился в скота с вашей западной демократией« ответить
когда эта черно..опая азербайджанская обезьяна случайно окажется в РОССИИ, ему просто отрежут Я,,Й,,Ц,,А - и это будет правильно.« ответить
Хрюкалку никто в мире не уважает..не зря почти во всем мире слова свинья и Русский синонимы« ответить
Ты за весь не кукарекай shvajne гавнюк обдолбанный« ответить
Про свиней - тупенький поклёп. Русский крестьянин обязательно в субботу ходил в баню и менял бельё. Западоиды с мытьём не усердствовали - не было у большинства банек. Мылись в бочке после баронских собак. Да и сейчас западоиды моют руки, посуду и проч. в раковинах с заткнутой пробкой, а русские - только под проточной водой. Дядюшка мой строил Чернобыльскую АЭС и привёз пословицу: "Грязней хохлушки зверя нет". Что касается твоего пипла, то он весьма зловонный, но научился скрывать смрад парфюмами.« ответить
rzu nemagu nu pacemu vatnikav nenavidit vesj mir nu pacemu« ответить
rzu nemagy nu pacemu vatnikav nenavidet vesj mir nu pacemu« ответить
Ну какой с тебя ублюдка народ, шелупонь ты хуторская?« ответить
А Хафизу этому морду набить надобно и возможно ногами.
О причинах, почему это так, не задумывались? Ведь неспроста же...« ответить