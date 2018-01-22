Однако, если даже в мирное время со сборами резервистов наблюдаются большие проблемы, то что уже говорить о «часе Х», таким вопросом на страницах Latvijas Avīze задается журналист Атис Климович.
По мнению публициста, несмотря на то, что Латвия вкладывает в оборону больше других стран НАТО и в 2018 году бюджет отрасли достигнет требуемых 2% от ВВП, необходимо работать с сознанием населения, для которого служение родине должно стать делом чести.
«Трудно поверить, что с системой резервирования у нас все в порядке, тогда как последние годы показывают иную картину. Как можно предполагать, что в час Х вооруженные силы пополнят 3 000 резервистов, если даже в мирное время многих из них не найти? К тому же, по словам генералов в случае войны потребуются 50 000 резервистов», — пишет публицист.
По мнению Климовича, именно такую цель следует ставить в рамках кампании по обороне государства, хотя это очень трудная задача.
«Каждому необходимо посмотреть на себя и подумать, насколько большой вклад каждый из нас готов внести для защиты государства. Неправильно спрашивать, как нас защитят на 2%, правильно говорить «как мы защитим на 2%». Немыслимо думать, что в на самом деле драматических условиях все смогут продолжать жить обыденной жизнью, ожидая, что все уладят те, кто получает упомянутые 2% бюджета. Взрослые люди смотрят вперед, сознательные граждане думают, что возможно сделать на благо родины», — подчеркивает Климович.
По его мнению, вне всяких похвал является желание вступить в ряды Земессардзе, где сейчас предлагаются хорошие условия.
Кроме того, вооруженные силы развиваются и каждому, кто захочет к ним примкнуть , предлагается неплохое финансовое обеспечение, социальные гарантии и возможность развития в карьерном плане.
Смысл ждать результатов от 2% будет только тогда, если большая часть нации сама выскажет свою волю оборонять государство.
Напомним, в 2018 году бюджет отрасли обороны в Латвии достигнет требуемых НАТО 2% от ВВП. Таким образом, Латвия выполнит поставленную перед ней задачу НАТО.
в мирное время каждый герой-патриот бьёт себя в грудь кулачком и призывает стать "пушечным мясом", ради родины----а чуть что, так эти Херои первыми побегут за границу и уже оттуда будут "командовать" -----"Из истории человеческой глупости".« ответить
Надо брать пример с отличных воинов, гордых вайнахов, те наваляли расеянам люлей, да таких, что те вытрясают своих лопоухих терпил из дыр российских, с их покосившимися избами, чтоб собрать караван верблюдов с золотом для Чечни, дань заплатить.« ответить
Полный дебил,видно когда его ваня в попу долбит всеговно в башку перетекает и так по кругу обслуживают друг друга - Мнениеваня ваняМнение« ответить
а пока вы платите дань в 2 %,на содержание чужих солдат,главное бесполезно...никто не нападает,и слава Богу...« ответить
Я лично никому и ничего не должен.« ответить
Государство выплачивая мне безобразно нищенскую пенсию, просто плюёт на меня.
Так почему я в таком случае должен поступать иначе?
От тебя, старпёр, подвигов никто не ждёт. Жри пельмени и дрочи на Окурка в зомбоящике. Усё.« ответить
Путин-шмутин-прикрой свой плганый рот,),и н кого не осклрбляй!уяснил?усё.или мы тебе его прикроем!!« ответить
В случае возникновения угрозы "государству Латвия" я готов защищать страну Латвию от этого "государства Латвия".« ответить
Этот урод под ником "Путин", а его фамилия Варзилов. И не надо склонять фамилию Путин из-за психбольного Варзилова- Дебилова!« ответить
Так в этом в основном и проявляется их дебилизм. Они думают, что при ответе (а надо ли всегда отвечать ?) на их тупые буквы мы будем "стесняться" упоминать слова "Путин", "русский", "ваня" и др. Зато они, похоже, очень неравнодушны к таким словам и стараются как можно чаще их упоминать и, возможно, при этом они испытывают очень сильный оргазм.« ответить
Personīgi es X stundā būšu armijas rindās, jo esmu Latvietis, un citādi nevaru.. Savā laikā Kenedijs bija teicis - nejautājiet, ko valsts man dos, pajautājiet, ko varu dot savai valstij. Šie vārdi ir arī mans moto.« ответить
tas pats Kenedijs ko amerikani noshava?« ответить
:)
Osvalds Li bija KGB aģents, ja nezināji.. Krievu pederast..« ответить
tas nekas ka esmu gejs, kadam tacu jaapkalpo kareivji ierakumos.« ответить
vispar geji ir bagati. tapec es esmu vienkarshi piders
drizak gan otradi. Kenedijs parak saka sadarboties ar PSRS un tapec shamo novaca.« ответить
bet kur nu tev kremlja trollim zinat tadus sikumus.
:)
Patriotisma pilna sirds gavilē! Citādi pārāk daudz jau ir tādu, kuri uz patriotisma viļņa atlīgo uz dzimteni, un tad pēc kāda laika spiesti braukt atpakaļ.« ответить
iebaz sev dupsii to savu veltijumu. vismaz mums nav jarakajas pa izgaztuvem un miskastem lai izdzivotu bet tev gan. ko labu shodien misenee atradi sev brokastiim?« ответить
:)
В чвс Х,ты пассивный гей будешь сидеть с саперной лопаткой в заднице,это в лучшем случае,в худшем-висеть на берёзе,как твой дедушка в 44.« ответить
Viltus janka, iemācies bez kļūdām rakstīt latviski, un tad izliecies par latvieti, būs ticamāk. Tieši tu esi kremļa trollis Ivans, kas šeit manā Latvijā nodarbojas ar Krievijas propogandas izplatīšanu. Tu esi tāds pats kuces dēls, kā pārejie krievu okupanti.« ответить
то, я как морпех, пойду встречать своих морпехов БФ из калининграда!!! Знаю, как они идут, приспею. к ним, вовремя! Я с вами! Братки!!! А потом, на парад!!Это будет великолепный праздник, с цветами, слезами и смехом! Если не будет, особого приказа, то я думаю. мы отпустим. этих малолетних.секс-националистов, за границу!Пускай размножаются, будет урок!))« ответить
X stundā mēs LATVIEŠI SAVU LATVIJU AIZSTĀVĒSIM. MĒS ESAM LATVIJAS DOMINĒJOŠĀ NĀCIJA, UN TĀDI BŪSIM MŪŽAM. GODS KALPOT LATVIJAI!« ответить
uzraksti vel kaut ko. par krieviem piemeram. skatos ka tev nepieversh uzmanibu un sac psihot jau. iedzer baldrianus. nomierinies.« ответить
:)
X stundā ar tevi notiks XXX« ответить
atbalstu 100%« ответить
aizmirsi pierakstit "prozit". jeb tu "prozit" raksti ar citu niku? kautka aizmirsies man ir.« ответить
:)
Воевать все собрались валодой.))))))« ответить