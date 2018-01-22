Журналист: кто защитит Латвию? Желающих воевать мало?(48)

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Герман Бергер
12:18 21.01.2018
Наша Латвия / Социум

Латвии, в случае возникновения угрозы государству, помимо бойцов НВС и бригады НАТО потребуется как минимум 50 000 резервистов, по крайней мере, так утверждают военные генералы.

Однако, если даже в мирное время со сборами резервистов наблюдаются большие проблемы, то что уже говорить о «часе Х», таким вопросом на страницах Latvijas Avīze задается журналист Атис Климович.

 

По мнению публициста, несмотря на то, что Латвия вкладывает в оборону больше других стран НАТО и в 2018 году бюджет отрасли достигнет требуемых 2% от ВВП, необходимо работать с сознанием населения, для которого служение родине должно стать делом чести.

 

«Трудно поверить, что с системой резервирования у нас все в порядке, тогда как последние годы показывают иную картину. Как можно предполагать, что в час Х вооруженные силы пополнят 3 000 резервистов, если даже в мирное время многих из них не найти? К тому же, по словам генералов в случае войны потребуются 50 000 резервистов», — пишет публицист.

 

По мнению Климовича, именно такую цель следует ставить в рамках кампании по обороне государства, хотя это очень трудная задача.

 

«Каждому необходимо посмотреть на себя и подумать, насколько большой вклад каждый из нас готов внести для защиты государства. Неправильно спрашивать, как нас защитят на 2%, правильно говорить «как мы защитим на 2%». Немыслимо думать, что в на самом деле драматических условиях все смогут продолжать жить обыденной жизнью, ожидая, что все уладят те, кто получает упомянутые 2% бюджета. Взрослые люди смотрят вперед, сознательные граждане думают, что возможно сделать на благо родины», — подчеркивает Климович.

 

По его мнению, вне всяких похвал является желание вступить в ряды Земессардзе, где сейчас предлагаются хорошие условия.

 

Кроме того, вооруженные силы развиваются и каждому, кто захочет к ним примкнуть , предлагается неплохое финансовое обеспечение, социальные гарантии и возможность развития в карьерном плане.

 

Смысл ждать результатов от 2% будет только тогда, если большая часть нации сама выскажет свою волю оборонять государство.

 

Напомним, в 2018 году бюджет отрасли обороны в Латвии достигнет требуемых НАТО 2% от ВВП. Таким образом, Латвия выполнит поставленную перед ней задачу НАТО.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (48)
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10 дюймов 12:27 21:01:2018

в мирное время каждый герой-патриот бьёт себя в грудь кулачком и призывает стать "пушечным мясом", ради родины----а чуть что, так эти Херои первыми побегут за границу и уже оттуда будут "командовать" -----"Из истории человеческой глупости".

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Мнение 13:55 21:01:2018

Надо брать пример с отличных воинов, гордых вайнахов, те наваляли расеянам люлей, да таких, что те вытрясают своих лопоухих терпил из дыр российских, с их покосившимися избами, чтоб собрать караван верблюдов с золотом для Чечни, дань заплатить.

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Мнение о Мнение 15:18 21:01:2018

Полный дебил,видно когда его ваня в попу долбит всеговно в башку перетекает и так по кругу обслуживают друг друга - Мнениеваня ваняМнение

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для мнения 19:36 21:01:2018

а пока вы платите дань в 2 %,на содержание чужих солдат,главное бесполезно...никто не нападает,и слава Богу...

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Latviešu patriots 12:30 21:01:2018

Я лично никому и ничего не должен.
Государство выплачивая мне безобразно нищенскую пенсию, просто плюёт на меня.
Так почему я в таком случае должен поступать иначе?

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П у т и н 12:40 21:01:2018

От тебя, старпёр, подвигов никто не ждёт. Жри пельмени и дрочи на Окурка в зомбоящике. Усё.

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Доброжелатель 12:59 21:01:2018

Путин-шмутин-прикрой свой плганый рот,),и н кого не осклрбляй!уяснил?усё.или мы тебе его прикроем!!

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Мда 16:17 21:01:2018

В случае возникновения угрозы "государству Латвия" я готов защищать страну Латвию от этого "государства Латвия".

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Просьба 16:48 21:01:2018

Этот урод под ником "Путин", а его фамилия Варзилов. И не надо склонять фамилию Путин из-за психбольного Варзилова- Дебилова!

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Мда 17:23 21:01:2018

Так в этом в основном и проявляется их дебилизм. Они думают, что при ответе (а надо ли всегда отвечать ?) на их тупые буквы мы будем "стесняться" упоминать слова "Путин", "русский", "ваня" и др. Зато они, похоже, очень неравнодушны к таким словам и стараются как можно чаще их упоминать и, возможно, при этом они испытывают очень сильный оргазм.

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Latviešu patriots 12:43 21:01:2018

Personīgi es X stundā būšu armijas rindās, jo esmu Latvietis, un citādi nevaru.. Savā laikā Kenedijs bija teicis - nejautājiet, ko valsts man dos, pajautājiet, ko varu dot savai valstij. Šie vārdi ir arī mans moto.

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janka rekur tanka 12:49 21:01:2018

tas pats Kenedijs ko amerikani noshava?
:)

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Latviešu patriots 12:51 21:01:2018

Osvalds Li bija KGB aģents, ja nezināji.. Krievu pederast..

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Latviešu patriots 12:54 21:01:2018

tas nekas ka esmu gejs, kadam tacu jaapkalpo kareivji ierakumos.
vispar geji ir bagati. tapec es esmu vienkarshi piders

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janka rekur tanka 12:57 21:01:2018

drizak gan otradi. Kenedijs parak saka sadarboties ar PSRS un tapec shamo novaca.
bet kur nu tev kremlja trollim zinat tadus sikumus.
:)

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Veltījums latviešiem ārzemēs 13:08 21:01:2018

Patriotisma pilna sirds gavilē! Citādi pārāk daudz jau ir tādu, kuri uz patriotisma viļņa atlīgo uz dzimteni, un tad pēc kāda laika spiesti braukt atpakaļ.

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janka rekur tanka 13:21 21:01:2018

iebaz sev dupsii to savu veltijumu. vismaz mums nav jarakajas pa izgaztuvem un miskastem lai izdzivotu bet tev gan. ko labu shodien misenee atradi sev brokastiim?
:)

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ASV kolonija patriotam 14:29 21:01:2018

В чвс Х,ты пассивный гей будешь сидеть с саперной лопаткой в заднице,это в лучшем случае,в худшем-висеть на берёзе,как твой дедушка в 44.

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Latviešu patriots 15:10 21:01:2018

Viltus janka, iemācies bez kļūdām rakstīt latviski, un tad izliecies par latvieti, būs ticamāk. Tieši tu esi kremļa trollis Ivans, kas šeit manā Latvijā nodarbojas ar Krievijas propogandas izplatīšanu. Tu esi tāds pats kuces dēls, kā pārejie krievu okupanti.

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раз, пошла такая "пьянка"! 21:43 21:01:2018

то, я как морпех, пойду встречать своих морпехов БФ из калининграда!!! Знаю, как они идут, приспею. к ним, вовремя! Я с вами! Братки!!! А потом, на парад!!Это будет великолепный праздник, с цветами, слезами и смехом! Если не будет, особого приказа, то я думаю. мы отпустим. этих малолетних.секс-националистов, за границу!Пускай размножаются, будет урок!))

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Latviešu patriots 13:00 21:01:2018

X stundā mēs LATVIEŠI SAVU LATVIJU AIZSTĀVĒSIM. MĒS ESAM LATVIJAS DOMINĒJOŠĀ NĀCIJA, UN TĀDI BŪSIM MŪŽAM. GODS KALPOT LATVIJAI!

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janka rekur tanka 13:05 21:01:2018

uzraksti vel kaut ko. par krieviem piemeram. skatos ka tev nepieversh uzmanibu un sac psihot jau. iedzer baldrianus. nomierinies.
:)

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ыыы 13:20 21:01:2018

X stundā ar tevi notiks XXX

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Latviešu patriots 13:09 21:01:2018

atbalstu 100%

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janka rekur tanka 13:17 21:01:2018

aizmirsi pierakstit "prozit". jeb tu "prozit" raksti ar citu niku? kautka aizmirsies man ir.
:)

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Судя по коментам 14:06 21:01:2018

Воевать все собрались валодой.))))))

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Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

Прибалтизация Финляндии: Латвия научит финнов обороняться от России (16)

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