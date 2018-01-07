«Наши предки создали это государство по своему образу и подобию. Последовал геноцид, в ходе которого элиту и средний класс, вырезали. Пропорция люмпенов (пролетариата) многократно возросла. И теперь государство образуют они, по своему образу и подобию. Элита еще не смогла себя проявить. К сожалению», — написала журналист.
Таким образом журналист прокомментировала высказывание в соцсети о том, что красных и кремлевцев нелегко было выгнать из Латвии, но она в упорной борьбе смогла стать независимой.
«Выгнать красных и кремлевцев из Латвии было нелегко. Никто нам это государство не подарил — наши предки сами выгнали ушаковоподобную свору, свободу со слезами выбили!, — сказано в сообщении об исторических событиях начала 20 века.
Подписчики на это указали, что не всегда у элиты интеллигентные потомки.
«В конце-концов выходит, что потомки элиты такие же люмпены. На «возрождение» не стоит надеяться», — написала одна пользовательница соцсети.
Ивета Буйке согласилась с этим, но считает, что будущее Латвии зависит от молодого поколения, которое в основе своей очень патриотично настроено.
«Да, и такое случается. Но в целом я встречалась с прекрасными людьми, с молодым поколением тоже. Со временем многое станет лучше, но что будет со страной — хороший вопрос», — написала журналист.
В свою очередь Эрик Белинзерс считает, что власти «душат народ» целенаправленно, так как такими людьми легко управлять.
«Все это сейчас делается целенаправленно и специально и именно потому, что бы были регулируемые, люмпены, которых легко обворовывать», — написал мужчина.
Блохастые после 1945 понаехали и за с р али Латвию навсегда« ответить
10 центов поступили Вам на счет.« ответить
И не говори - столько латышских свиней появилось!« ответить
Под ником "Путин" пишет психбольной-биомусор вова верзилов, этот глист навозный, который каждый день вылазит из г0вна, чтоб тут о6осрать Россию и Путина..« ответить
Этому биомусору верзилову 45 лет, не работает, сидит на пособии, живёт в свинарнике без удобств в доме около Библиотеки. Сбежал сюда из Укропии от возмездия за стукачество.
Нелюди ссср загадили все страны которвюые оккупировали..« ответить
Может пора уже сажать за розжигание ненавости в стране?« ответить
Где полиция безопасности? Как я могу запросить возбудить дело, если меня оскорбляют некоторые высказывания?
Советское быдло это сброд разнонациональных. Отходов которые остались после уничтожения людей..вот эта нечисть и создала люмпен ссср..похожих на людей выродков и нелюдей..« ответить
рОзжигание ненавОсти ------- это классно!« ответить
Все эти иваны, патриоты и прочие троли еще не за решеткой лишь по той причине, что работают на пб. Их задача провоцировать вас на непристойные высказывания. Так что в час Х ждите людей в черном на своем пороге« ответить
Твайка заждалась Ивету Куйку. Родственники, знакомые помогите старой жирной кашелке дожить в достойной ее окружении.« ответить
сейчас поклонников лилипутина тоже много .их надо всех изолировать от общества и гнать до границы рашкастана . пуйло царек как всегда боится всего и побздехивает старик воришка« ответить
Спасибо за информацию. Я подозревала, что мозг в этой кастрюльке давно протух и смердит« ответить
Буйка, не заплывай за буйки. А вам глистам правительсто не оставит даже дерьма, все продают на запад. А вот Ушаков спасет Ригу от глистов и паразитов.« ответить
А я почему то думал, что это тот, который в Гетлини в коробке от холодильника живет.« ответить
Ему тубзики интернет спонсируют
ну давай, попробуй изолируй или попытайся выгнать.« ответить
у ЛАТЫШЕЙ - ПЕДЕРАСТОВ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДКИ??? К тому ещё и БУРЫЙ МЕДВЕДЬ - Латышек По Я бы ва еТ!!! Тут вообще - ПРЕДКИ какие то ИНТЕРЕСНЫЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!« ответить
Не.. ну..!« ответить
А Вы говорите.. что войны не будет..!
Будет.. Будет..!
Щас подростут молодые Латышские "патриоты" и..
и .. скучно не будет... уверяю.! никому..!
А если бы Вы знали.,
с каким удовольствием.! поедут в Латвию
- "зелёные добрые человечики"
- "отпускники"
- "ихтамнету"
- из ЧВК "Вагнер-Чайковский"
Я бы на месте Шамдурскиса. Дзинтарсиса, Параднюкиса (этого с виду - как китаёза)
- сильно бы волновался.
Ничего личного.. просто ..
Историю надо чтить....
.. и знать.!
Именно так!хорошо сказал!эти пассажира вольготно себя ведут Путинки Ванятки...ивАны-стукачки ПБ!!Иначе бы за разж гание межнац.розни прицепили бы давно!Многих за меньшее начинают-омобенно на " Delfi i Tvnet"-как минимум надолго блокируют!А тут реальные оскорбления и разжигание межнац.розни!И им все типа можно!Жеть!Vesti.lv-обратите наконец внимание на этих пассажиров!Что за дела,люди давно в шоке от их писанины и бреда!!« ответить
Для"Koza"-ты никто и звать никак!!Левый тролль-эльф!Безграмотная единица!!« ответить
Те советские были нелюди, а ты что считаешь себя людем? Человеком? Больно уклон у тебя попахивает фашизмом. В любом обществе , социальном слое есть и хорошие и плохие индивидуумы и поэтому грести всех под одну гребёнку - это уже с лишком.Вот и "именитая " журналистка Ивета Буйке то же самое пишет что нами правят люмпены и сожалеет по элите и тому времени и что ушаковоподобная свора у власти. А так ли это? Так же можно легко сказать её фразу переиначив что сейчас нами правит иветобуйковская свора и национал-социалистическая элита с замашками большевистскими. Ведь как говорится что с дурного ума можно и кобылу оттрахать....Так и у неё получается и не только у неё. Почитаешь эти "заумные" комментарии и диву даешься до чего может довести самолюбование, чванство, человеконенавистничество и человеческая глупость.Да и сами журналисты пишущие такие статьи какую написала Ивета Буйке.Глупость несусветная. Да, мельчает элита та, о которой так восторженно отзывается Ивета.« ответить
Первый глист поносный и есть сам Ушаков мэр невменяемых изберателей!« ответить
Ивета Буйке тебе необходима медицинская помощь потом будет поздно. лечись бедолага.« ответить
Проросийской шолупени нужна утилизация« ответить
Не за горами то время когда русских по миру будут утилизировать по нац принципу...« ответить
Тебе взаймы водку так и не дали похоже.« ответить
Сорос: «Европа выиграет, даже если от Украины останется пепелище и горы смердящих трупов. Судьба украинцев никого не волнует»« ответить
А как мир выиграет когда не станет россии!!!!просто сказка будет« ответить
Как показывает мировая практика..Россия периодически устраивает на земле щачистку от второсортного говна))так что готовься,Ванек))« ответить
ванюша в очередь за Иветой и тебе попробуют помочь но не факт ведь у тебя диагноз« ответить
мед помощь нужна всем любителям лилипутина и залупутинцам тоже .чмори вонючие все любители кремля« ответить
Если России не станет, вы уебки замерзнете, вы до сих пор электричество сосете.« ответить
не могут быть свободными.« ответить
Они будут постоянно ныть и посыпать головы пеплом.
Они будут нищенствовать, потому как работать и не хотят, да и не умеют.
Это участь рабов. но не свободных и квалифицированных специалистов.
Журналистка тоже из среды рабов, поэтому мышлением и аналитикой ума не обладает.
Единственное чему её научили это кое-как писать и кое-что читать.
Всё верно сказано и убедительно. Спасибо.« ответить
Всё верно сказано и убедительно.« ответить
В страну людей Латвию в 1940 году приползли вшивые оборванцы чем то похожие на людей..с красной звездой и по сути свиньи..убийцы и грабители..моральные уродцы..теперь потомки этой шайки недолюдей хотят что бы их признали людьми..как то не серьезно а верней смешно..« ответить
Только у рабов или нацистских фанатиков рейтинг наемного слуги Президента, может приблиижаться к 100%, в нормальной стране он обычно даже 50% ниже.., а этот уже врос в трон, пожизненным стал.« ответить
Смешнее статьи я еще не читал.Эта второсортная шмара наверное забыла что 80 процентов латышей были стукачами при союзе.« ответить
Русское быдло которая и на третьий сорт не тянет других второсортными называют..вот же народ -скот« ответить
варзилоид-дебилоид, ну зачем так о своей матери, мы и так знаем, что она тебя родила по-пьяни и сдала в детдом.« ответить
Ne obizaj Huiku, ona moči na barrikadah prolila bolše vseh!« ответить
но,когда мы уже побеждали,вы ещё лазили и шишки по деревьям собирали, ну чего только не лепят от ненависти и бессилья, дурнота на подстаменте!« ответить
ивета х у йке причисляет себя к элите,но в латыши никогда не были аристократами,обыкновенная глиста« ответить
И это хрюкает плесень которая и никогда человеком небыл????« ответить
ванючка, это ты о себе юродивом?« ответить
Это о русско животном мире..« ответить
Енто ваня про иветочку« ответить
Чушкану "Ванятке"-придавим как клопа!Немощный,и ущербный тролль-эльф!!« ответить
Ты что ли человек!Ванятка прыщавый нелюдь!Не смеши наши ботинки !Чушкан!!Брысь под лавку!хахаха« ответить