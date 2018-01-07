Журналистка: наши предки уже побеждали ушаковоподобную свору(98)

Лента новостей
Опрос: латвийцы стали меньше доверять СМИ Митрополит Александр поздравил православных и староверов с Рождеством Депортированная из Латвии журналистка снимала фильм о Вайре Вике-Фрейберге Начат сбор подписей за создание метро в Риге Президент и премьер поздравили православных и старообрядцев с Рождеством Показали загнивающую в России уникальную бронетехнику СССР Кадыров призвал остановить «военное безумство» США Вслед за Латвией в Эстонии тоже рекордно подорожает топливо Патриарх обеспокоен судьбой денег и ЛГБТ-вопросом
Eще в разделе
Опрос: латвийцы стали меньше доверять СМИ Депортированная из Латвии журналистка снимала фильм о Вайре Вике-Фрейберге Начат сбор подписей за создание метро в Риге Обвиняемый в шпионаже в пользу РФ елгавский железнодорожник освобожден из-под стражи Ой, мороз! На Латвию идут холода
Владимир Бучельников
11:24 07.01.2018
Наша Латвия / Мнения

Латвией правят люмпены (потомки пролетариата), а элита себя так и не смогла проявить, с сожалением отмечает латвийская журналистка Ивета Буйке, которая собирает воспоминания простых людей о жизни во время советской оккупации, пишет mixnews.lv.

«Наши предки создали это государство по своему образу и подобию. Последовал геноцид, в ходе которого элиту и средний класс, вырезали. Пропорция люмпенов (пролетариата) многократно возросла. И теперь государство образуют они, по своему образу и подобию. Элита еще не смогла себя проявить. К сожалению», — написала журналист.

 

Таким образом журналист прокомментировала высказывание в соцсети о том, что красных и кремлевцев нелегко было выгнать из Латвии, но она в упорной борьбе смогла стать независимой.

 

«Выгнать красных и кремлевцев из Латвии было нелегко. Никто нам это государство не подарил — наши предки сами выгнали ушаковоподобную свору, свободу со слезами выбили!, — сказано в сообщении об исторических событиях начала 20 века.

 

Подписчики на это указали, что не всегда у элиты интеллигентные потомки.

 

«В конце-концов выходит, что потомки элиты такие же люмпены. На «возрождение» не стоит надеяться», — написала одна пользовательница соцсети.

 

Ивета Буйке согласилась с этим, но считает, что будущее Латвии зависит от молодого поколения, которое в основе своей очень патриотично настроено.

 

«Да, и такое случается. Но в целом я встречалась с прекрасными людьми, с молодым поколением тоже. Со временем многое станет лучше, но что будет со страной — хороший вопрос», — написала журналист.

 

В свою очередь Эрик Белинзерс считает, что власти «душат народ» целенаправленно, так как такими людьми легко управлять.

 

«Все это сейчас делается целенаправленно и специально и именно потому, что бы были регулируемые, люмпены, которых легко обворовывать», — написал мужчина.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (98)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
П у т и н 11:50 07:01:2018

Блохастые после 1945 понаехали и за с р али Латвию навсегда

« ответить
Profile_default
Бухгалтерия Вестей 11:56 07:01:2018

10 центов поступили Вам на счет.

« ответить
Profile_default
из Латгалии 12:00 07:01:2018

И не говори - столько латышских свиней появилось!

« ответить
Profile_default
справка 12:42 07:01:2018

Под ником "Путин" пишет психбольной-биомусор вова верзилов, этот глист навозный, который каждый день вылазит из г0вна, чтоб тут о6осрать Россию и Путина..
Этому биомусору верзилову 45 лет, не работает, сидит на пособии, живёт в свинарнике без удобств в доме около Библиотеки. Сбежал сюда из Укропии от возмездия за стукачество.

« ответить
Profile_default
ваня 12:45 07:01:2018

Нелюди ссср загадили все страны которвюые оккупировали..

« ответить
Profile_default
С Рождеством вас всех 13:07 07:01:2018

Может пора уже сажать за розжигание ненавости в стране?
Где полиция безопасности? Как я могу запросить возбудить дело, если меня оскорбляют некоторые высказывания?

« ответить
Profile_default
ваня 13:14 07:01:2018

Советское быдло это сброд разнонациональных. Отходов которые остались после уничтожения людей..вот эта нечисть и создала люмпен ссср..похожих на людей выродков и нелюдей..

« ответить
Profile_default
Ученица 13:18 07:01:2018

рОзжигание ненавОсти ------- это классно!

« ответить
Profile_default
Непонятно 13:23 07:01:2018

Все эти иваны, патриоты и прочие троли еще не за решеткой лишь по той причине, что работают на пб. Их задача провоцировать вас на непристойные высказывания. Так что в час Х ждите людей в черном на своем пороге

« ответить
Profile_default
ин-на 13:35 07:01:2018

Твайка заждалась Ивету Куйку. Родственники, знакомые помогите старой жирной кашелке дожить в достойной ее окружении.

« ответить
Profile_default
KOZA 14:23 07:01:2018

сейчас поклонников лилипутина тоже много .их надо всех изолировать от общества и гнать до границы рашкастана . пуйло царек как всегда боится всего и побздехивает старик воришка

« ответить
Profile_default
Татьяна 15:02 07:01:2018

Спасибо за информацию. Я подозревала, что мозг в этой кастрюльке давно протух и смердит

« ответить
Profile_default
CCCP 15:21 07:01:2018

Буйка, не заплывай за буйки. А вам глистам правительсто не оставит даже дерьма, все продают на запад. А вот Ушаков спасет Ригу от глистов и паразитов.

« ответить
Profile_default
Гуга 15:36 07:01:2018

А я почему то думал, что это тот, который в Гетлини в коробке от холодильника живет.
Ему тубзики интернет спонсируют

« ответить
Profile_default
мудазвону козе 15:57 07:01:2018

ну давай, попробуй изолируй или попытайся выгнать.

« ответить
Profile_default
Разве 17:31 07:01:2018

у ЛАТЫШЕЙ - ПЕДЕРАСТОВ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДКИ??? К тому ещё и БУРЫЙ МЕДВЕДЬ - Латышек По Я бы ва еТ!!! Тут вообще - ПРЕДКИ какие то ИНТЕРЕСНЫЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

« ответить
Profile_default
СОВЕТНИК БОГА 17:35 07:01:2018

Не.. ну..!
А Вы говорите.. что войны не будет..!
Будет.. Будет..!
Щас подростут молодые Латышские "патриоты" и..
и .. скучно не будет... уверяю.! никому..!

А если бы Вы знали.,
с каким удовольствием.! поедут в Латвию
- "зелёные добрые человечики"
- "отпускники"
- "ихтамнету"
- из ЧВК "Вагнер-Чайковский"
Я бы на месте Шамдурскиса. Дзинтарсиса, Параднюкиса (этого с виду - как китаёза)
- сильно бы волновался.
Ничего личного.. просто ..
Историю надо чтить....
.. и знать.!

« ответить
Profile_default
Читатель 17:47 07:01:2018

Именно так!хорошо сказал!эти пассажира вольготно себя ведут Путинки Ванятки...ивАны-стукачки ПБ!!Иначе бы за разж гание межнац.розни прицепили бы давно!Многих за меньшее начинают-омобенно на " Delfi i Tvnet"-как минимум надолго блокируют!А тут реальные оскорбления и разжигание межнац.розни!И им все типа можно!Жеть!Vesti.lv-обратите наконец внимание на этих пассажиров!Что за дела,люди давно в шоке от их писанины и бреда!!

« ответить
Profile_default
Иван 17:48 07:01:2018

Для"Koza"-ты никто и звать никак!!Левый тролль-эльф!Безграмотная единица!!

« ответить
Profile_default
Алекс. 18:27 07:01:2018

Те советские были нелюди, а ты что считаешь себя людем? Человеком? Больно уклон у тебя попахивает фашизмом. В любом обществе , социальном слое есть и хорошие и плохие индивидуумы и поэтому грести всех под одну гребёнку - это уже с лишком.Вот и "именитая " журналистка Ивета Буйке то же самое пишет что нами правят люмпены и сожалеет по элите и тому времени и что ушаковоподобная свора у власти. А так ли это? Так же можно легко сказать её фразу переиначив что сейчас нами правит иветобуйковская свора и национал-социалистическая элита с замашками большевистскими. Ведь как говорится что с дурного ума можно и кобылу оттрахать....Так и у неё получается и не только у неё. Почитаешь эти "заумные" комментарии и диву даешься до чего может довести самолюбование, чванство, человеконенавистничество и человеческая глупость.Да и сами журналисты пишущие такие статьи какую написала Ивета Буйке.Глупость несусветная. Да, мельчает элита та, о которой так восторженно отзывается Ивета.

« ответить
Profile_default
Крестоносец 21:03 07:01:2018

Первый глист поносный и есть сам Ушаков мэр невменяемых изберателей!

« ответить
Profile_default
кар 11:53 07:01:2018

Ивета Буйке тебе необходима медицинская помощь потом будет поздно. лечись бедолага.

« ответить
Profile_default
ваня 12:46 07:01:2018

Проросийской шолупени нужна утилизация

« ответить
Profile_default
ваня 12:59 07:01:2018

Не за горами то время когда русских по миру будут утилизировать по нац принципу...

« ответить
Profile_default
васе 13:06 07:01:2018

Тебе взаймы водку так и не дали похоже.

« ответить
Profile_default
22 13:08 07:01:2018

Сорос: «Европа выиграет, даже если от Украины останется пепелище и горы смердящих трупов. Судьба украинцев никого не волнует»

« ответить
Profile_default
ваня 13:22 07:01:2018

А как мир выиграет когда не станет россии!!!!просто сказка будет

« ответить
Profile_default
dave 13:40 07:01:2018

Как показывает мировая практика..Россия периодически устраивает на земле щачистку от второсортного говна))так что готовься,Ванек))

« ответить
Profile_default
кар 15:38 07:01:2018

ванюша в очередь за Иветой и тебе попробуют помочь но не факт ведь у тебя диагноз

« ответить
Profile_default
KOZA 18:12 07:01:2018

мед помощь нужна всем любителям лилипутина и залупутинцам тоже .чмори вонючие все любители кремля

« ответить
Profile_default
васе 19:05 07:01:2018

Если России не станет, вы уебки замерзнете, вы до сих пор электричество сосете.

« ответить
Profile_default
Рабы в первом поколении 11:54 07:01:2018

не могут быть свободными.
Они будут постоянно ныть и посыпать головы пеплом.
Они будут нищенствовать, потому как работать и не хотят, да и не умеют.
Это участь рабов. но не свободных и квалифицированных специалистов.
Журналистка тоже из среды рабов, поэтому мышлением и аналитикой ума не обладает.
Единственное чему её научили это кое-как писать и кое-что читать.

« ответить
Profile_default
согласен 12:48 07:01:2018

Всё верно сказано и убедительно. Спасибо.

« ответить
Profile_default
согласен 12:50 07:01:2018

Всё верно сказано и убедительно.

« ответить
Profile_default
ваня 12:55 07:01:2018

В страну людей Латвию в 1940 году приползли вшивые оборванцы чем то похожие на людей..с красной звездой и по сути свиньи..убийцы и грабители..моральные уродцы..теперь потомки этой шайки недолюдей хотят что бы их признали людьми..как то не серьезно а верней смешно..

« ответить
Profile_default
Смех 13:21 07:01:2018

Только у рабов или нацистских фанатиков рейтинг наемного слуги Президента, может приблиижаться к 100%, в нормальной стране он обычно даже 50% ниже.., а этот уже врос в трон, пожизненным стал.

« ответить
Profile_default
dave 12:02 07:01:2018

Смешнее статьи я еще не читал.Эта второсортная шмара наверное забыла что 80 процентов латышей были стукачами при союзе.

« ответить
Profile_default
ваня 12:47 07:01:2018

Русское быдло которая и на третьий сорт не тянет других второсортными называют..вот же народ -скот

« ответить
Profile_default
ване-биомусору 12:53 07:01:2018

варзилоид-дебилоид, ну зачем так о своей матери, мы и так знаем, что она тебя родила по-пьяни и сдала в детдом.

« ответить
Profile_default
Hutora patriots 13:29 07:01:2018

Ne obizaj Huiku, ona moči na barrikadah prolila bolše vseh!

« ответить
Profile_default
уморила высокомерием 17:46 07:01:2018

но,когда мы уже побеждали,вы ещё лазили и шишки по деревьям собирали, ну чего только не лепят от ненависти и бессилья, дурнота на подстаменте!

« ответить
Profile_default
интересна 12:04 07:01:2018

ивета х у йке причисляет себя к элите,но в латыши никогда не были аристократами,обыкновенная глиста

« ответить
Profile_default
ваня 12:49 07:01:2018

И это хрюкает плесень которая и никогда человеком небыл????

« ответить
Profile_default
ване-биомусору 12:56 07:01:2018

ванючка, это ты о себе юродивом?

« ответить
Profile_default
ваня 13:02 07:01:2018

Это о русско животном мире..

« ответить
Profile_default
ыыы 13:09 07:01:2018

Енто ваня про иветочку

« ответить
Profile_default
Читатель 19:03 07:01:2018

Чушкану "Ванятке"-придавим как клопа!Немощный,и ущербный тролль-эльф!!

« ответить
Profile_default
Вася 19:04 07:01:2018

Ты что ли человек!Ванятка прыщавый нелюдь!Не смеши наши ботинки !Чушкан!!Брысь под лавку!хахаха

« ответить
1234

Мнение
Sergey_resize-col15
газета Сегодня
04.01.2018

Памяти матроса Железнякова (30)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV