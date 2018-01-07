Латвией правят люмпены (потомки пролетариата), а элита себя так и не смогла проявить, с сожалением отмечает латвийская журналистка Ивета Буйке, которая собирает воспоминания простых людей о жизни во время советской оккупации, пишет mixnews.lv.

«Наши предки создали это государство по своему образу и подобию. Последовал геноцид, в ходе которого элиту и средний класс, вырезали. Пропорция люмпенов (пролетариата) многократно возросла. И теперь государство образуют они, по своему образу и подобию. Элита еще не смогла себя проявить. К сожалению», — написала журналист.

Таким образом журналист прокомментировала высказывание в соцсети о том, что красных и кремлевцев нелегко было выгнать из Латвии, но она в упорной борьбе смогла стать независимой.

«Выгнать красных и кремлевцев из Латвии было нелегко. Никто нам это государство не подарил — наши предки сами выгнали ушаковоподобную свору, свободу со слезами выбили!, — сказано в сообщении об исторических событиях начала 20 века.

Подписчики на это указали, что не всегда у элиты интеллигентные потомки.

«В конце-концов выходит, что потомки элиты такие же люмпены. На «возрождение» не стоит надеяться», — написала одна пользовательница соцсети.

Ивета Буйке согласилась с этим, но считает, что будущее Латвии зависит от молодого поколения, которое в основе своей очень патриотично настроено.

«Да, и такое случается. Но в целом я встречалась с прекрасными людьми, с молодым поколением тоже. Со временем многое станет лучше, но что будет со страной — хороший вопрос», — написала журналист.

В свою очередь Эрик Белинзерс считает, что власти «душат народ» целенаправленно, так как такими людьми легко управлять.

«Все это сейчас делается целенаправленно и специально и именно потому, что бы были регулируемые, люмпены, которых легко обворовывать», — написал мужчина.