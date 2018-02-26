В минувшую субботу около трех тысяч человек вышли на акцию в Риге в защиту русских школ в Латвии. «Знаете, а мне понравился митинг у Райниса. Самый полезный митинг, за все время борьбы», — рассказывает латвийский тележурналист Алексей Стетюха.

Я не буду говорить о том, что на нем не услышали здравых мыслей и пожеланий части собравшихся – об этом уже сто раз говорилось. Никто, в целом, и не чаял.

Я рад, что эта часть наконец услышала то, что до последнего не хотели предавать огласке организаторы этого балагана. То, что было на виду, но во что до последнего не хотели верить самые идейные.

То, что русские школы там вообще ни при чем.

В одной из веток, в очередной раз объясняя, почему я против лозунга «Мы хотя бы что то делаем, а ты только критикуешь!», я провел аналогию:

Я не тушу пожар, потому что не знаю как это делать, но критикую тех, кто усердно заливает огонь бензином.

Митинг 24.02 невероятно четко показал очень простую вещь.

Им не надо, чтобы погасилось. Им надо, чтобы ярче горело. И бензин там не от глупости, а по очень четкому расчету. И исконно русским в этом митинге был только один слоган: «Гори-гори ясно, чтобы не погасло!».

Почему мне понравилось? Нет, не потому, что я злорадствую. А потому что я вижу здравомыслящих людей, которые считают меня диссидентом. Которые клеймили меня за то, что я отрекся от протестов. С которыми я вряд ли когда-нибудь подружусь.

Я вижу этих людей, которые всеми силами открещиваются от того, что происходило на сцене возле памятника. Они поняли, что это дно. Они еще не согласились со мной, но уже, в большей мере, не согласились принципиально. Среди них есть умные, волевые люди. Разумеется, просрано уже почти все. Но есть еще что спасать, если эти волевые успеют откреститься от шарашки, которая инерционно собирает людей на личные, политические оргии, словом «Русские!».

У них нет флага, но он не сильно и нужен. Если сила есть, а флага нет — выступай без флага, а не вставай под чужой. Те же россияне, к слову, доказали эффективность этого постулата.

Мы – русские, да. Но лицо у нас совсем другое. Не театрализовано-потешное и не стильно-молодежное. И не разное. У нас нормальное, адекватное интеллигентное лицо. Нет такого – давайте искать. А не говорить: «У нас свободный микрофон! Приходи и говори!»

Пришли, поговорили. Мамыкин, Караев, еще несколько думающих: вы потерялись на фоне «Дурик, прыгни из окна!» и измазались в ней. Вас уже не слышно. Я рад, что многие вчера это осознали.

Что дальше? А хз. Я пока понаблюдаю.

Алексей Стетюха