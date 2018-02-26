Журналист: протест рижан — это дно!(57)

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Анатолий Тарасов
10:08 26.02.2018
Политика / Рига

В минувшую субботу около трех тысяч человек вышли на акцию в Риге в защиту русских школ в Латвии. «Знаете, а мне понравился митинг у Райниса. Самый полезный митинг, за все время борьбы», — рассказывает латвийский тележурналист Алексей Стетюха.

Я не буду говорить о том, что на нем не услышали здравых мыслей и пожеланий части собравшихся – об этом уже сто раз говорилось. Никто, в целом, и не чаял.

 

Я рад, что эта часть наконец услышала то, что до последнего не хотели предавать огласке организаторы этого балагана. То, что было на виду, но во что до последнего не хотели верить самые идейные.

 

То, что русские школы там вообще ни при чем.

 

В одной из веток, в очередной раз объясняя, почему я против лозунга «Мы хотя бы что то делаем, а ты только критикуешь!», я провел аналогию:

 

Я не тушу пожар, потому что не знаю как это делать, но критикую тех, кто усердно заливает огонь бензином.

 

Митинг 24.02 невероятно четко показал очень простую вещь.

 

Им не надо, чтобы погасилось. Им надо, чтобы ярче горело. И бензин там не от глупости, а по очень четкому расчету. И исконно русским в этом митинге был только один слоган: «Гори-гори ясно, чтобы не погасло!».

 

Почему мне понравилось? Нет, не потому, что я злорадствую. А потому что я вижу здравомыслящих людей, которые считают меня диссидентом. Которые клеймили меня за то, что я отрекся от протестов. С которыми я вряд ли когда-нибудь подружусь.

 

Я вижу этих людей, которые всеми силами открещиваются от того, что происходило на сцене возле памятника. Они поняли, что это дно. Они еще не согласились со мной, но уже, в большей мере, не согласились принципиально. Среди них есть умные, волевые люди. Разумеется, просрано уже почти все. Но есть еще что спасать, если эти волевые успеют откреститься от шарашки, которая инерционно собирает людей на личные, политические оргии, словом «Русские!».

 

У них нет флага, но он не сильно и нужен. Если сила есть, а флага нет — выступай без флага, а не вставай под чужой. Те же россияне, к слову, доказали эффективность этого постулата.

 

Мы – русские, да. Но лицо у нас совсем другое. Не театрализовано-потешное и не стильно-молодежное. И не разное. У нас нормальное, адекватное интеллигентное лицо. Нет такого – давайте искать. А не говорить: «У нас свободный микрофон! Приходи и говори!»

 

Пришли, поговорили. Мамыкин, Караев, еще несколько думающих: вы потерялись на фоне «Дурик, прыгни из окна!» и измазались в ней. Вас уже не слышно. Я рад, что многие вчера это осознали.

 

Что дальше? А хз. Я пока понаблюдаю.

 

 

Алексей Стетюха

Vesti.lv / Фото
Комментарии (57)
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Ваня 10:13 26:02:2018

Да ладно.. Ущербных выродков там было не больше 500.. И то не факт что столько было..отходы по гавкали и свалили..все как всегда...

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Ваня 10:17 26:02:2018

В последнее время чётко понимаю что русский мир не имеет ничего общего с людьми...скот

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Бенефис вани 10:21 26:02:2018

Помолчим, не будем мешать.)))))))

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ин-на 10:26 26:02:2018

да, Стетюха может подружиться с местным Ваней теперь

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Хе хе 10:27 26:02:2018

Пи*здюха...жюрналюха...е*лан ты бандервский...чьих будешь,дурь свидомитая?"русский" он видите ли....,смех:))).Хорошо рыло засветил...

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Ваня 10:46 26:02:2018

А журналист прав... Ни у одного опарывавша на митинге нет человеческого лица.. В прямом смысле.. У них на лице написано .. Выродок ..большими буквами..как таких отстойных уродцев от искали...одни свинные морды

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Иосиф 10:55 26:02:2018

А почему бы тебе ,"Ваня" не показать свою морду,или она такая же отвратная как у этой хохлокрысы _вырожденца,автора статьи?

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Ваня 11:16 26:02:2018

А почему кривоногая мусорня получает деньги за митинги от Москвы а Русское быдло только гавкает бесплатно?????

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Читатель 11:27 26:02:2018

"Ване" ущербному длб.рот прикрой чушкан!или мы тебе прикроем!пшел вон пёс смердящий..хахахаха а тролль-элтф??ты где серешь с дивана али как??хахаха

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Ваня 11:35 26:02:2018

Что то мне подсказывает что пора скоро восстанавливать Саласпилс...ой пора...

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Vova-Читатель 11:49 26:02:2018

U tebja pohodu vse priznaki umstvennih sposobnostei priveržencev ,,russkogo mira".

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Ka73 12:30 26:02:2018

Похоже ты получал из Москвы и передал их русским.

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Grazdanka LR 14:39 26:02:2018

Otvet vanja. Esli ti takoj otjavlennij rusofob,to poshenu tvoi kommenti pod russkim imenem i eshe "OTKROJ LICHIKO " vanja.
Tebe kazdij pljunet v tvoju omerziteljnuju harju.Dumaju chto ona budet hohljadskoj.

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Доброжелатель 14:54 26:02:2018

"Ванятка"-парень из пробирки-рот прикрой или мы тебе ее прикроем!понял????чушкан ущербный.тролль-эльф!!

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Олег 15:12 26:02:2018

Умному "Vove"-скажи в лицо свой коммент людям...типа умный....!??безграмотная и диванная шалупень.воин диванный!нк смеши наши ботинки?куча ошибок и пишешь тупо и нелепо!!

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Читатель 17:46 26:02:2018

""Ванятке ""чушкану-жди нас немощный упырь!Раз за метлой не следишь!Марамоище ущебное!!хахахаха

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (3)

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