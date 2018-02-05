«Как и обещал, я буду рассказывать про все телодвижения (в моём направлении) Полиции безопасности Латвии», пишет Юрий Алексеев. Далее цитата:
«Вчера я был там на очередном допросе...
Кто не в курсе, против меня латвийское государство возбудило уголовное дело по обвинению в «разжигании межнациональной розни». Полтора месяца назад трое сотрудников ПБ [спецслужбы «Полиция безопасности»] Латвии в балаклавах повязали меня в лучших традициях шпионского жанра у дверей моего многоквартирного дома, а потом обшарили мою небольшую квартирку и изъяли всё, что имеет отношение к компьютерам. А в качестве вишенки на торте «нашли» под потолком, в нишах светильников, 34 патрона для пистолета Макарова.
Я — главный и единственный «бенефициар» этого дела, потому никакими «подписями о неразглашении» не ограничен. Рассказываю, слушайте:
В 11.00 мы с адвокатом Иммой Янсоне (рекомендую) входим в застенки латвийской Полиции безопасности. Сдаём всё содержимое карманов, проходим через «рамку». Потом нас еще «обнюхивает» специально обученная девушка ручной «рамкой». Меня — поверхностно, адвоката — подробно. Гм... По-видимому, меня они уже не боятся. Зря...
☞ Рекомендация №1: при входе в этот «дом скорби» заранее выгрузите из карманов всё, что у вас там есть: ключи, телефон, бумажник... Оставьте только паспорт. Ключи они могут продублировать, телефонную память — скопировать. Оно вам надо? Лучше, если вас туда привезёт друг и подождёт в переулке, пока вы оттуда выйдете.
* * *
В 11.10, после прохождения «тотального контроля», нас с адвокатом принимает следователь по моему делу — А.Ределис. Полное своё имя он не сказал. В протоколе написано — «А». Внешне — очень молодой человек, как минимум вдвое моложе меня. Не отличить от классического хипстера: узенькие короткие брючки (носки видать), остроносые туфельки, кургузая «верхняя часть гардероба», симпатичный, ухоженный, худенький, явно следит за своей внешностью...
Я отлично понимаю и неплохо говорю по-латышски (моя мама — латышка). Но моё условие ещё при первой встрече было: я говорю только по-русски (имею право!). Потому к следователю была приставлена милая девушка — переводчик. Она несколько раз в ходе допроса пыталась помочь, причем не мне, а следователю Ределису. Он русский язык понимал сильно хуже, чем я — латышский. Откуда они таких берут? Из какой деревни?
В результате мне иногда приходилось помогать переводить с латышского языка на русский вопросы следователя Ределиса КО МНЕ... Кстати, у меня вопрос к латвийской ПБ: неужели для меня не нашлось в их закромах более грамотного в русском языке юноши? Не уважаете?
☞ Рекомендация №2: всегда в подобном случае требуйте переводчика. Пока переводчик будет мучаться, вы обдумаете свой ответ. Есть временной лаг, это всегда полезно...
* * *
11.15 (плюс-минус, часы у меня отобрали на входе). Начинается допрос, причём весьма неожиданно. Следователь на мой вопрос, будут ли мне СЕГОДНЯ предъявлены официальные обвинения по делу, отвечает:
— Зависит от результатов нашей беседы. Я хочу задать вам несколько вопросов, касающихся ваших ПОЛИТИЧЕСКИХ взглядов.
— Опа! Разве следствие по моему делу зависит от моих «политических взглядов»?
Следователь, не врубившись в мою иронию: — Вы не против, если я буду записывать нашу беседу на диктофон?
Я и адвокат Имма, переглянувшись: да, мы не против, если эта запись будет приобщена к делу...
* * *
Включается диктофон.
Следователь: — Скажите, как вы для себя определяете слово «народ»?
Я: — Как неожиданно! Вам дать определение из школьного учебника или из «Вики»? Или пофилософствовать? У вас много времени? Я могу на этот счет говорить долго...
Следователь усердно соображает, что я имел ему сказать, молчит. Переводчик безмолвствует, не зная, как помочь следователю...
Я, видя сложность мыслительного процесса в голове следователя: ну, скажу обще, как только могу: народ, типа, историческая общность людей, живущих на одной территории (не всегда), имеющих свою государственность (тоже не всегда), говорящих на одном языке (совсем не всегда), но, как правило, всегда — имеющий одну общую культуру и исторически сложившиеся ценности...
* * *
Следователь Ределис, судя по лицу, не поняв ни хрена из моего заявления, доставая из толстой папки с моим делом (она уже толщиной — в два пальца, охренеть, да!) распечатку скрина из «Фейсбука»:
— Вы тут пишете, что «латыши снесли производственное объединение «Радиотехника». Это вы писали?
— Да, однозначно!
— А почему вы там употребили слово «латыши»? Вы уверены, что в этом экскаваторе на фото сидел именно латыш?
— Не уверен, вполне возможно, там сидел даже украинец. В нашей стране сейчас появились гастарбайтеры из этой дружественной страны...
— А может, там сидел...
— Русский? Не исключаю. Но решение об уничтожении латвийской промышленности приняли именно латыши. А кто сидел за рычагами экскаватора (на фотке) — просто исполнитель, это для меня не важно...
— ?..
* * *
...Далее я углубляюсь в недавнюю (для меня) историю, где просвещаю юного гражданина следователя, как и каким образом Латвия лишилась своих великих промышленных брендов. Рассказываю про Народный фронт Латвии, где 30 лет назад окопались свидомые латышские националисты, которые провозгласили идею: «Латвии советские промышленные монстры не нужны». Рассказываю, что первым министром энергетики и промышленности (в правительстве Годманиса) был мой коллега Айварс Миллерс, сидевший в моём КБ «Орбита» этажом ниже. И который принял живительное участие в разрушении «Радиотехники»...
Не знаю, сколько процентов из моего исторического экскурса понял юный следователь Ределис, но мне кажется, я зря метал перед ним бисер... Для него начало 1990-х — что-то вроде Великой французской революции. Он тогда, похоже, ещё не родился...
* * *
Далее следователь Ределис, дико мучаясь с русским языком (помогаем ему вместе с переводчиком и адвокатом, втроём), формулирует: а вот под этим вашим постом в «Фейсбуке» есть комментарии неких сторонних комментаторов, которые «сеют межнациональную рознь»... Не считаю ли я, что мои заметки в «Фейсбуке» провоцируют их радикализм?
Я: — Есть старый анекдот, когда психиатр показывает пациенту безобидные рисунки (цветок, домик, кошечку) и спрашивает, о чём тот, видя эти рисунки, думает. Пациент отвечает каждый раз: «О сексе!» Психиатр, удивлённо: «Почему?» Пациент: «А я всегда о нём думаю!» То есть я не сторож комментатору моему. Если кто-то, читая мои заметки, думает о «межнациональной розни», это — к психиатру. Пусть о качестве и интеллекте своих комментаторов беспокоится главный владелец «Фейсбука» — Марк Цукерберг...
— Ну ведь вы согласны, что НЕ ВСЕ латыши разрушали советскую промышленность? Почему вы тогда пишете, что это делали именно «латыши»? Вы хотите противопоставить русских и латышей?..
— Вовсе нет. Я сам — наполовину латыш, я по определению не могу думать о своей второй половине плохо. Такое состояние называется шизофренией. А я психически, как мне кажется, — очень здоровый человек.
Среди латышей были, и сейчас есть, очень разные люди. К примеру, я лично знаком с Виктором Имантовичем Алкснисом. Не так давно мы встречались с ним в Москве на телевидении. С удовольствием пожал ему руку. Но он — не характерный латыш, не классический по современным меркам, как и я...
Но большинство латышей 26 лет назад таки выбрали свой Сейм и правительство (а потом еще два десятка правительств), которые последовательно разрушали и наконец разрушили латвийскую промышленность. И потому я могу твёрдо свидетельствовать, что слово «латыши» здесь достаточно ключевое...
— Но вы же в данном случае, употребляя слово «латыши», обвиняете целый народ!
— А почему бы и нет? Когда весь мир говорит, что Вторую мировую войну развязали немцы, не всегда конкретизируют, что среди этих «немцев» были и австрийцы, и румыны, и венгры, и даже латыши среди них были... А ведь были же ещё и немцы-антифашисты, которые в то время уже сидели в концлагерях... Но таковые немцы — исключение. И весь мир говорит, что Вторую мировую развязали немцы...
☞ Уточнение: в данном рассказе я иногда нарушаю последовательность вопросов-ответов. Только из соображений складности повествования (следователь Ребелис был сильно непоследователен в своём «допросе»). Но суть вопросов-ответов я передаю почти дословно. Записывать я не мог, это не разрешено, но у меня прекрасная профессиональная память. Весь наш разговор писался на диктофон, запись которого будет приобщена к делу. Он — свидетель...
* * *
Еще один «политический» вопрос следователя Ределиса в начале нашей беседы: — А каким вы бы видели образец подражания для Латвии?
Я, не задумываясь: — Финляндия. Маленькая независимая страна, которая использует преимущества расположения между востоком и западом — Россией и Европой. Которая не мучается «межнациональными заморочками», а зарабатывает деньги, имея добрые отношения со всеми своими соседями. Ведь Латвия — чудесно расположенная страна для такой цели, и русский язык знают почти все латыши...
Следователь Ределис: — В Финляндии живут финны, у них нет межнациональных проблем, как в Латвии...
Я: — Да, там нет проблем. В Финляндии, к слову, два государственных языка — финский и шведский...
— Как? Не может быть! (Вытаращивает глаза.)
...Тут в наш «политический» разговор вмешивается мой адвокат Имма Янсоне и проводит пятиминутный ликбез юному следователю Ределису по языковой политике Финляндии. Объясняет ему, что несмотря на то, что в Финляндии живет всего 6% шведов, шведский язык там действительно считается вторым государственным...
Следователь Ределис ох...л (сильно удивился). Глядит на переводчика (милую девушку), та — кивает... Я аж услышал, как зашевелился мозг под его волосами...
* * *
И ещё было много таких удивительных вопросов-ответов в процессе общения между мной и следователем Ределисом. Иногда мы менялись местами. То есть он меня (своими вопросами и заявлениями) просвещал на тему, как плохо сейчас учат специалистов «плаща и кинжала» в Латвии. Свидетельствую: реально плохо. Из рук вон — плохо! Он — просто неграмотный.
Но упёртый (идеологически) — что просто пипец. Вот, кажется, следователь должен быть эдакой «беспристрастной машиной» правосудия. Или хотя бы умело скрывать свою «политическую ориентацию». Но этот юноша А.Ределис под запись на диктофон (приобщённую уже к делу) выболтал массу своих политических «убеждений»... В процессе допроса были моменты, когда он меня вообще уже не слушал, а начинал «проповедовать». Ему бы — слушать меня, что я ему скажу, а он — своё мнение излагает. Упорно, пафосно, неграмотно, по-юношески, по-детски...
Может, я чего не понимаю в современном искусстве допроса, но я раз пять откровенно смеялся. Этот «следователь» так и не понял, с чего я вдруг ржу.
А ещё следователь Ределис в процессе моего допроса надавал сто-о-олько полезных «подач» для будущего суда надо мною... Он даже сам не понял, как он подставил будущее латвийское (надо мною) правосудие. Прокурор ему спасибо явно не скажет, если попадётся умный....
Я краем глаза замечал, как адвокат Янсоне в таких случаях улыбалась про себя внутри (внешне сохраняя железную невозмутимость — молодец какая — индеец Чингачгук!).
* * *
В следующую среду, в 11.00, я пойду в штаб-квартиру Полиции безопасности Латвии (адрес: Рига, ул. Кришьяна Барона, 99, справа от бассейна спортивного общества «Даугава») — получать официальное обвинение по статье (или статьям). Друзей, поклонниц и просто плакальщиц (с сухарями в холщовых мешочках и шерстяными вязаными носками) жду по этому же адресу на выходе часа через два.
А все прочие — ждите новых статей. И от ПБ Латвии — на меня, и от меня — на них. Кто кого ещё перестатеит!»
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Оригинал публикации — Imhoclub.lv
Кремлёвского соловья взяли за яйца!« ответить
В будку, блохастый!« ответить
У меня один только вопрос почему эта мразь еще не сидит..неужели ублюдкам в Латвии все дозволено?????« ответить
Он русский язык понимал сильно хуже, чем я — латышский. Откуда они таких берут? Из какой деревни?« ответить
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Надо же, сколько самонадеянности, оказывается чтобы слыть городским, надо по русски говорить, ну а если нет, то ты "деревня".
Ущербный так и делит все..свои всегда правы а чужие нет..животное по другому не может..странно что латышка такого урода родила« ответить
Неужели и в экономике такая же некомпетентность, как и в спецслужбах?« ответить
Преступник должен сидеть в тюрьме.« ответить
Ты ещё на свободе?« ответить
Когда наконец очистят нашу Латвию от такой сюмусорни как алексеев????и таких как он тысячи наползли в Латвию« ответить
Куй вам, а не Алексеев, тупые шавки!« ответить
Тупая шавка как раз алексеев..надо же какого то выродка алксниса латышом назвал..тогда и яшку плинера можно латышом называть..и прочих уродов..« ответить
Спасибо за инструктаж.« ответить
Врятли поможет..алексеев настолько туп что возомнил что его уважают..или должны уважать..что путного может посоветовать такой олух« ответить
Но упёртый (идеологически) — что просто пипец. Вот, кажется, следователь должен быть эдакой «беспристрастной машиной» правосудия. Или хотя бы умело скрывать свою «политическую ориентацию».« ответить
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У Алексеева папашка в бытность был следак НКВД, МГБ, тот бы быстренько этому латышу ногти повыдергивал, попробовал бы тот у него так в "пятидесятые" выеживаться, как этот щелкопер , его сынок. прекрасно понимающий, что в Латвии он может себя у следователя вести, как цаца какая-то, и никто его не то что пальцем, даже словом не вздумает зацепить.
Из статьи понятно,кто на сколько образован и ,,подкован,,...Журналист Юрий Алексеев- удачи вам!« ответить