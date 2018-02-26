Журналистике вручили надежду

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газета Сегодня
16:15 26.02.2018
газета Сегодня / Награда

Автор журнала «Телеграф» Артур Завгородный получил приз конкурса «Надежда журналистики — 2018».

Конкурс, в ходе которого награждаются молодые талантливые журналисты, прошел уже в 25–й раз. Солидный возраст — среди участников конкурса были те, кто родился в год его учреждения.

 

В ходе конкурса жюри оценивает актуальность работ, форму, стиль, точность изложения, число использованных источников информации и т. д.

 

Кроме Артура Завгородного из «Телеграфа» (журнал, как и газета «СЕГОДНЯ» выпускается Издательским домом «Вести») призы от представительства Еврокомиссии в Латвии получили Ивета Ауниня (ReTV), Алиса Прохорова (радио Балтком), Роман Шмелев (LR 4), Райвис Швейцарс (Latvijas avIze), Айя Цеплиша (LETA), Кристине Озолниеце (LNT), Эвия Круминя (журнал Una), Виктория Пушкеле (портал TVNET), Виктория Терентьева (LTV).

 

Григорий АНТОНОВ.

Vesti.lv / Фото
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газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (3)

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