Жительница небольшого бразильского городка по имени Розангела Алмейда душ Сантос перенесла два сердечных приступа. Местная медицина по какой-то причине оказалась бессильна — и 28 января находящуюся в бессознательном состоянии, но еще живую женщину врачи объявили скончавшейся от «септического шока». На следующий день она была похоронена, сообщает Daily Star.
Уже в гробу Розангела пришла в себя и принялась кричать, стонать и рваться наружу, однако все было бесполезно. Местные жители слышали странные звуки, доносящиеся с кладбища, но не понимали, что они означают. Люди догадались сообщить об этом родственникам похороненной лишь 9 февраля.
Родные тут же раскопали могилу и извлекли тело. Женщина была уже мертва, но ее тело было еще теплым. Руки и лоб были покрыты кровью, а в крышке гроба, из которой были выдернуты несколько гвоздей, застряли обломанные ногти погибшей. Полиция начала расследование по этому делу.
Smeršam un Ivanam novēlu šādu nāvi! Kā arī pārējiem krievu okupantiem!« ответить
Поцреот, готовься к 100-дневному параду, не отвлекайся!« ответить
ЭТО КТО-ТО ФРЙБЕРГУ ПРИКОПАЛ....« ответить
Krievu okupantiem suņu nāvi!« ответить
Не волнуйся второсортный)перед тем как тебя закопать..мы тебе горло перережим.Чтобы ты не визжал как шмара)))« ответить
Я СВОЮ ЛЮБИМУЮ,ИЗ МОГИЛЫ ВЫРОЮ...« ответить
ВЫРОЮ,ПОДМОЮ,ТРАХНУ И ЗАРОЮ!!!!
Krievu deģenerāta komentārs!« ответить
Дегенерат тут только один и это - Latviešu patriots« ответить
Deģenerāti ir visi krievu komentētāji, kas ko sliktu raksta par mūsu Nacionālo Latvisko Latvijas Republiku!« ответить