Жуткая смерть: похороненная заживо женщина 11 дней пыталась выбраться из гроба(9)

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Виталий Вавилкин
13:00 21.02.2018
Lifenews / Интересно

Мучительной смертью умерла 37-летняя жительница Бразилии, которую врачи по ошибке признали мертвой.

Жительница небольшого бразильского городка по имени Розангела Алмейда душ Сантос перенесла два сердечных приступа. Местная медицина по какой-то причине оказалась бессильна — и 28 января находящуюся в бессознательном состоянии, но еще живую женщину врачи объявили скончавшейся от «септического шока». На следующий день она была похоронена, сообщает Daily Star.

 

Уже в гробу Розангела пришла в себя и принялась кричать, стонать и рваться наружу, однако все было бесполезно. Местные жители слышали странные звуки, доносящиеся с кладбища, но не понимали, что они означают. Люди догадались сообщить об этом родственникам похороненной лишь 9 февраля.

 

Родные тут же раскопали могилу и извлекли тело. Женщина была уже мертва, но ее тело было еще теплым. Руки и лоб были покрыты кровью, а в крышке гроба, из которой были выдернуты несколько гвоздей, застряли обломанные ногти погибшей. Полиция начала расследование по этому делу.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (9)
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Latviešu patriots 13:13 21:02:2018

Smeršam un Ivanam novēlu šādu nāvi! Kā arī pārējiem krievu okupantiem!

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Митрич 13:22 21:02:2018

Поцреот, готовься к 100-дневному параду, не отвлекайся!

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латышской петушне И их союзникам... 13:15 21:02:2018

ЭТО КТО-ТО ФРЙБЕРГУ ПРИКОПАЛ....

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Latviešu patriots 13:20 21:02:2018

Krievu okupantiem suņu nāvi!

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dave 13:36 21:02:2018

Не волнуйся второсортный)перед тем как тебя закопать..мы тебе горло перережим.Чтобы ты не визжал как шмара)))

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ЛАТВЕШУ ПАТРИОТИЕМ 13:32 21:02:2018

Я СВОЮ ЛЮБИМУЮ,ИЗ МОГИЛЫ ВЫРОЮ...
ВЫРОЮ,ПОДМОЮ,ТРАХНУ И ЗАРОЮ!!!!

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Latviešu patriots 13:52 21:02:2018

Krievu deģenerāta komentārs!

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vvv 14:26 21:02:2018

Дегенерат тут только один и это - Latviešu patriots

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Latviešu patriots 14:54 21:02:2018

Deģenerāti ir visi krievu komentētāji, kas ko sliktu raksta par mūsu Nacionālo Latvisko Latvijas Republiku!

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19.02.2018

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