Мучительной смертью умерла 37-летняя жительница Бразилии, которую врачи по ошибке признали мертвой.

Жительница небольшого бразильского городка по имени Розангела Алмейда душ Сантос перенесла два сердечных приступа. Местная медицина по какой-то причине оказалась бессильна — и 28 января находящуюся в бессознательном состоянии, но еще живую женщину врачи объявили скончавшейся от «септического шока». На следующий день она была похоронена, сообщает Daily Star.

Уже в гробу Розангела пришла в себя и принялась кричать, стонать и рваться наружу, однако все было бесполезно. Местные жители слышали странные звуки, доносящиеся с кладбища, но не понимали, что они означают. Люди догадались сообщить об этом родственникам похороненной лишь 9 февраля.

Родные тут же раскопали могилу и извлекли тело. Женщина была уже мертва, но ее тело было еще теплым. Руки и лоб были покрыты кровью, а в крышке гроба, из которой были выдернуты несколько гвоздей, застряли обломанные ногти погибшей. Полиция начала расследование по этому делу.