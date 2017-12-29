По информации журналистов, пожар произошел около 16:00 в квартире на третьем этаже.
На месте работают сразу несколько бригад пожарных.
О пострадавших во время пожара пока не сообщается.
Сегодня вечером в одном из многоквартирных домов в Елгаве произощел серьезный пожар, передает “Degpunktā”.
По информации журналистов, пожар произошел около 16:00 в квартире на третьем этаже.
На месте работают сразу несколько бригад пожарных.
О пострадавших во время пожара пока не сообщается.
Когда у нас сгорела квартира,от рижской думы не получили ни цента ни полслова помощи,но налоги не забывают стричь.« ответить
...просто вот так сама сгорела? Или по вашей халатности?« ответить