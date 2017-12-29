Сегодня вечером в одном из многоквартирных домов в Елгаве произощел серьезный пожар, передает “Degpunktā”.

По информации журналистов, пожар произошел около 16:00 в квартире на третьем этаже.

На месте работают сразу несколько бригад пожарных.

О пострадавших во время пожара пока не сообщается.