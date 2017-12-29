Жуткий пожар в Елгаве; пламя огня охватило всю квартиру многоэтажного дома(2)

Лента новостей
Cмерть Синтии Балини: родители обратились к детективам, потеряв веру в полицию В Колумбии в ночной клуб бросили гранату; десятки пострадавших Готовимся: в новом году в Латвии ожидаются сложности в приобретении лекарств Книги года: Революционный семнадцатый Пропавший 10 лет назад кот вернулся к хозяйке Жуткий пожар в Елгаве; пламя огня охватило всю квартиру многоэтажного дома В новогоднюю ночь жительницам Берлина выделят «зону безопасности» В Латвии продолжают появляться новые случаи заболевания гриппом Исчезающие страны: час пробил
Eще в разделе
Cмерть Синтии Балини: родители обратились к детективам, потеряв веру в полицию В Латвии продолжают появляться новые случаи заболевания гриппом Перед праздниками Рига стоит в пробках Новые “Лаймовские” часы за 100 тысяч евро пришлось чинить спустя 2 часа после открытия Рижанка предлагает 2000 евро за помощь в поиске угнанного сегодня в столице автомобиля
Виталий Вавилкин
19:29 29.12.2017
Наша Латвия / Происшествия

Сегодня вечером в одном из многоквартирных домов в Елгаве произощел серьезный пожар, передает “Degpunktā”.

По информации журналистов, пожар произошел около 16:00 в квартире на третьем этаже.

 

На месте работают сразу несколько бригад пожарных.

 

О пострадавших во время пожара пока не сообщается.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (2)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Ответ 20:03 29:12:2017

Когда у нас сгорела квартира,от рижской думы не получили ни цента ни полслова помощи,но налоги не забывают стричь.

« ответить
Profile_default
Go6a 21:18 29:12:2017

...просто вот так сама сгорела? Или по вашей халатности?

« ответить

Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (5)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV