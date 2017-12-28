«Россия была представлена в Страсбурге, «доме» Европейского Совета, однако после введения санкций ее голос стал ощутимо тише. Употребление допинга также имеет отрицательное влияние на имидж страны. В то же время голоса в пользу российских интересов звучат в Европарламенте с самых разных сторон – с правого, левого флангов, часто от «зеленых», от бывших коммунистов», — рассказал Зиле.
Он также отметил, что в Европарламенте с понимаем относятся к языковой реформе, которую готовится провести Министерство образования Латвии.
«О «манифестах» группы Жданок я узнал из латвийских СМИ. Как и о рижских митингах, на которых практически не было школьников. В Брюсселе об этом особо не слышали и реформу воспринимают нормально», — сказал Зиле.
Напомним, глава Минобразования Карлис Шадурскис заявил, что перевести обучение в общеобразовательных средних школах полностью на латышский язык планируется с 2020/2021 учебного года. В Риге прошло два пикета против этих планов
Врёт нацистская свинья!« ответить
ВРЕТ-это мягко сказано!Он просто лживая скотина!« ответить
Ну почему такие дегенераты сидят во власти? Это же катастрофа для страны. Они разрушают страну то ли от по причине тупости, то ли специально, по приказу хозяина.« ответить
Reforme bitj! Budete govorit na ,,sobačem".« ответить
в Европе с пониманием относятся к нашим языковым реформам« ответить
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Кто , такие же русофобы, как ты, неуважаемый ?
нажрался и понёс околесицу,желаемую за действительную:)))« ответить
Дебил,говорит, что на протестах не было детей,значит реформа правильная!Так и не дети эту реформу вводят.Уверен,что этот фашист собирал бы гитлерюгенд на войне,и потом бы назвал это святым делом.« ответить
Смешно, когда самые большие нацисты и фашисты других фашистами обзывают.« ответить