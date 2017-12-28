Зиле: в Европе с пониманием относятся к нашим языковым реформам(15)

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Тимур Пушкарев
12:21 28.12.2017
Политика / Политики

После введения антироссийских санкций интересы Кремля представлены в Евросоюзе значительно меньше. Об этом в интервью газете Latvijas Avīze рассказал депутат Европарламента от Нацобъединения Роберт Зиле.

«Россия была представлена в Страсбурге, «доме» Европейского Совета, однако после введения санкций ее голос стал ощутимо тише. Употребление допинга также имеет отрицательное влияние на имидж страны. В то же время голоса в пользу российских интересов звучат в Европарламенте с самых разных сторон – с правого, левого флангов, часто от «зеленых», от бывших коммунистов», — рассказал Зиле.

 

Он также отметил, что в Европарламенте с понимаем относятся к языковой реформе, которую готовится провести Министерство образования Латвии.

 

«О «манифестах» группы Жданок я узнал из латвийских СМИ. Как и о рижских митингах, на которых практически не было школьников. В Брюсселе об этом особо не слышали и реформу воспринимают нормально», — сказал Зиле.

 

Напомним, глава Минобразования Карлис Шадурскис заявил, что перевести обучение в общеобразовательных средних школах полностью на латышский язык планируется с 2020/2021 учебного года. В Риге прошло два пикета против этих планов

mixnews.lv / Фото LETA
Комментарии (15)
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СМЕРШ 12:58 28:12:2017

Врёт нацистская свинья!

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народ Латвии 13:36 28:12:2017

ВРЕТ-это мягко сказано!Он просто лживая скотина!

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дебилизм руллит! 18:55 28:12:2017

Ну почему такие дегенераты сидят во власти? Это же катастрофа для страны. Они разрушают страну то ли от по причине тупости, то ли специально, по приказу хозяина.

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Vova 13:04 28:12:2017

Reforme bitj! Budete govorit na ,,sobačem".

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SkeptiK 13:05 28:12:2017

в Европе с пониманием относятся к нашим языковым реформам
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Кто , такие же русофобы, как ты, неуважаемый ?

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картина маслом 13:06 28:12:2017

нажрался и понёс околесицу,желаемую за действительную:)))

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Мда 13:24 28:12:2017

Дебил,говорит, что на протестах не было детей,значит реформа правильная!Так и не дети эту реформу вводят.Уверен,что этот фашист собирал бы гитлерюгенд на войне,и потом бы назвал это святым делом.

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ИвАн 15:30 28:12:2017

Смешно, когда самые большие нацисты и фашисты других фашистами обзывают.

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12

Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

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