Зима не к лицу. Как справиться с сезонными проблемами внешности

Мороз, ледяные ветра да вьюги или промозглая сырость и низко нахлобученное серое небо с хронически отсутствующим солнцем – всё это не способствует ни хорошему настроению, ни внешнему виду. И что теперь делать? Рассказывает косметолог Мавджуда Тохирова.

Некоторые неприятности, возникающие в холода, можно устранить самим. Справиться с другими поможет косметолог. А иногда не обойтись и без врача.

Плохое состояние губ

Симптомы

Сухость, шелушение, трещинки на поверхности и в уголках губ, вызывающие дискомфорт. Больно говорить, улыбаться, есть, целоваться.

Возможные причины

Обезвоживание (недостаточное потребление воды).

Дефицит витаминов (A, C, E, D, группы B) и железа.

Гормональные и иммунные нарушения (например, долго не заживающие заеды в уголках губ могут указывать на сахарный диабет или патологию иммунной системы).

Заболевания пищеварительной системы и печени.

Аллергическая реакция.

Нарушения правил гигиены.

Что можно сделать самостоятельно

Избавиться от привычки кусать и облизывать губы.

Не курить.

Следить за чистотой полости рта и губ.

Тщательно и регулярно ухаживать за губами – питать и увлажнять их. Например, на ночь наносить масляные экстракты жирорастворимых витаминов А и Е. Перед выходом из дома покрывать губы гигиенической помадой.

К какому врачу обратиться

В зависимости от причин можно показаться аллергологу, эндокринологу, гастроэнтерологу. При незаживающих заедах – к дерматологу.

Купероз

Симптомы

Проблема начинается с покраснения и зуда при умывании. Со временем сосуды становятся менее эластичными, кожа продолжительное время остаётся покрасневшей, начинают проявляться внешние признаки – звёздочки, сосудистая сеточка.

Возможные причины

Нарушение кровообращения. Это основная причина.

Хронические заболевания внутренних органов и нарушения ЖКТ.

Гормональные сбои.

Сердечно-сосудистые заболевания.

Аутоиммунные заболевания (склеродермия, красная волчанка).

Наследственность.

Неправильное питание.

Постоянный стресс и вредные привычки.

Что можно сделать самостоятельно

Скорректировать систему ухода за кожей (в частности, исключить умывание горячей водой, распаривание лица, использование спиртовых тоников).

Начать использовать медикаментозный крем от купероза (но предварительно нужно проконсультироваться с врачом-дерматологом).

Избегать горячей и острой, солёной пищи.

К какому врачу обратиться

Дерматолог, косметолог, невропатолог, флеболог, эндокринолог. Специалист поставит диагноз и назначит лечение.

Тусклый цвет лица

Симптомы

Нездоровый, землистый цвет лица часто возникает на исходе зимы из-за нехватки витаминов и свежего воздуха, воздействия ветров и мороза. Но, увы, причины могут быть и более серьёзными.

Возможные причины

Обезвоживание.

Сбои в работе щитовидной железы.

Онкологические заболевания, ВИЧ.

Гайморит, пневмония.

Недосыпание.

Последствия тяжёлых заболеваний.

Регулярные и продолжительные переживания, стрессы.

Курение.

Частые походы в солярий.

Бессистемное, неправильное питание.

Что можно сделать самостоятельно

Правильно питаться, увеличить потребление воды, принимать витамины.

Отказаться от курения, алкоголя, избыточного загара.

Больше двигаться, добавить в своё расписание физические нагрузки (хотя бы минимальные, но постоянные).

Чаще бывать на свежем воздухе.

К какому врачу обратиться

Землистый цвет лица может быть вызван серьёзными заболеваниями. Необходимо обратиться к врачу-терапевту.

Холода – не беда

Вкус на губах

Смешайте яблочное пюре и сливочное масло. Эту смесь в небольшом количестве положите сначала на марлю, а потом на губы. Такая маска – отличное питание для сухой и потрескавшейся кожи губ. Также отлично работают маски из творога и небольшого количества тыквенного и морковного сока.

Некислый результат

Чтобы сделать красноту кожи при куперозе менее заметной, а также чтобы улучшить кровоснабжение и воспрепятствовать застойным явлениям в сосудах, надо сделать уксусные примочки. Смешайте в соотношении 1:6 яблочный уксус (лучше домашний) с крепко заваренным зелёным чаем и добавьте 1 ст. ложку мёда. Мягкий пилинг этим средством очистит кожу от ороговевших клеток. После смывания не забудьте нанести увлажняющий крем.

Счастье луковое

Для красивого и ровного цвета лица можно использовать свежий репчатый лук. Его надо измельчить на тёрке, кашицу смешать в равных пропорциях со сливками и взбитым яичным желтком (при сухой и нормальной коже) или белком (при жирной коже). Смесь держать на лице 10–15 минут, избегая области глаз.