Зима: торговец торжествует

Население прячется от холодов в магазинах, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Январь по традиции является месяцем спада в розничной торговле. Новый год прошел — все потратились на подарки и начинают экономить. Однако первый месяц года текущего стал аномальным в плане проданной продукции. Наше доблестное ЦСУ констатировало резкий скачок.

Удивительное рядом

Оборот местных предприятий розничной торговли в январе года текущего по сравнению с тем же месяцем 2017–го в сравнительных ценах увеличился на 7,1%. Такие календарно выровненные данные привело латвийское Центральное статуправление.

Для сравнения — январский оборот прошлого года по сравнению с 2016–м был ниже на 1,2%, а оборот розницы в первом месяце 2016–го сократился по отношению к январю 2015 года на 3,3%. Именно поэтому удивление вызывает любой рост, а значительный — тем более.

Обороты ушли в плюс

Разберемся, за счет чего оборот в январе 2018–го вырос. По информации ЦСУ, плюс в статистке обеспечивался главным образом как за счет продовольственных, так и за счет непродовольственных товаров (за исключением топлива). Оборот первых за год увеличился на 6,9%, а вторых — на 8,9%. Топливо же по этому показателю прибавило относительно немного — 3,1%.

Судя по приведенным статуправлением данным, наибольшее увеличение среди непродовольственных изделий отмечается среди металлоизделий, красок и стекла (+22,4%), на втором месте шли одежда, обувь и кожгалантерея (+18,9%). Третью строчку в списке самых «оборотистых» товаров занимают устройства связи (особенно мобильные) и техника для информационных технологий (+11,6%).

А вот в торговле бытовыми электроприборами ЦСУ отмечает спад оборота (на 10,6%). Еще один сектор, где зафиксирован минус — это реализация книг, газет, канцтоваров, аудио— и видеозаписи (–2,1%). В целом оборот участников розничного сектора в фактических ценах и без учета влияния календарных дней по сравнению с январем прошлого года вырос на 8,6%.

Виноват рост цен?

В то же время представители отрасли говорят, что, к сожалению, официальная статистика расходится с реальной ситуацией. Возможно, не сильно, но расходится.

«Нельзя сказать, что торговые предприятия стали жить лучше. Оборот — это не прибыль. На его увеличение влияет и рост цен на товары, который обусловлен налоговой реформой и увеличением расходов на эксплуатацию помещений, транспортировку грузов и многое другое», — прокомментировал газете «СЕГОДНЯ» данные ЦСУ Имант Велманис, представитель Латвийской ассоциации торговцев.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.