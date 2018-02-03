Зима в удовольствие

Советы врачей, как ее пережить

О том, как легче пережить зиму, сохранив настроение и здоровье, мы поговорили с экспертами: врачами–терапевтами, дерматокосметологом, нутрициологом и психотерапевтом.

Как не заболеть

Анджей Титавс, врач, терапевт–кардиолог:

— По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире гриппом ежегодно болеют до 100 млн человек, а лучшее (с эффективностью 70–90%) средство защиты от него — это вакцинация. После вакцинации иммунитет вырабатывается через 14–28 суток, он кратковременный (6–12 месяцев) и специфичный. Особенно важно делать прививки пожилым людям, детям, медицинским работникам и тем, кто много контактирует с людьми (например, в транспорте — то есть всем нам), а также людям с хроническими заболеваниями.

От других ОРВИ вакцинация не поможет: возбудителей слишком много. Но эти инфекции и не так опасны, как грипп. Конечно, важно соблюдать и общие меры профилактики: избегать контакта с болеющими людьми и оставаться дома, если вы сами заболели, чтобы не заражать других. Используйте одноразовые маски для лица, регулярно мойте руки или носите с собой антибактериальные гели для рук. Старайтесь лишний раз не трогать нос или глаза, чтобы не занести микроорганизмы.

Как не тосковать

Екатерина Сигитова, психотерапевт:

— Основные способы сохранить здоровое расположение духа и настроение такие: во–первых, если вам явно хуже зимой, чем летом, то не исключено, что ваша психика и правда зависит от количества света. Купите специальную световую лампу, их сейчас применяют по всему миру для лечения депрессий и других заболеваний. Включайте ее каждый или почти каждый день.

Второй способ — заведите себе какое–нибудь большое дело, но не рабочий проект, а что–то интересное, к чему можно возвращаться постоянно. Например, большую вышивку, изучение нового языка, огромный пазл, лоскутное одеяло, изменение интерьера квартиры и так далее. Это помогает перефокусироваться — важно, конечно, выбрать «проект», который вам по силам.

Третий способ — достаточно двигаться. Видов спорта, которые не требуют выхода на улицу, много (на случай, если вы не любите мороз и снег), а уж на улице их еще больше. Не обязательно ударяться в достижение рекордов, достаточно разогревать свое тело, разгоняя этим уныние хотя бы пару раз в неделю в посильном темпе. Если спорт совсем не для вас — найдите что–то, что требует физической активности дома, или выходите на прогулку.

Как заботиться о коже и волосах

Рамона Мелдаре, врач–дерматокосметолог:

— Чтобы сохранить кожу в порядке зимой, самое главное — свести к минимуму стресс, который она испытывает из–за морозов, резких перепадов температуры, сухого воздуха от батарей и многого другого. Первое, на что стоит обратить внимание — очищение. Я рекомендую заменить гели, пенки и другие мыльные текстуры на молочко, мицеллярную воду и гидрофильное масло — они очищают кожу более деликатно и намного меньше ее сушат.

Второй пункт — увлажнение и питание. Главное правило — наносить крем не менее чем за 20–40 минут до выхода из дома. Также я советую перейти на более жирные и питательные текстуры днем, а увлажняющие кремы и маски оставить на день и вечер, только не поздний, чтобы не спровоцировать отеки утром.

Что касается волос, то есть несколько базовых правил. Во–первых, не пренебрегайте шапкой. Кроме того, ставьте более холодные режимы на фенах и плойках: зимой перепады температуры ощущаются сильнее и наносят волосам больший урон. Ну и, конечно, не выходите на улицу с влажной или только что высушенной головой.

Как сохранить форму

Мария Будрите, нутрициолог, выпускница Королевского колледжа Лондона:

— Одна из главных причин набора веса — малоподвижный образ жизни зимой. Короткий световой день, холод и снег заставляют нас больше проводить времени в помещении, а заниматься спортом и вовсе не хочется. Однако и эту проблему можно решить, не покидая теплой квартиры. Начните утро с легкой зарядки, которая поможет взбодриться и согреться перед дорогой на работу. Вместо лифта всегда можно подняться по лестнице пешком или хотя бы выйти на несколько этажей раньше, если офис уж очень высоко. Если погода позволяет, пройдите лишнюю станцию или остановку до дома, ускорив при этом шаг. Напомним, что ВОЗ рекомендует тратить не менее 150 минут в неделю на аэробные нагрузки средней интенсивности, или не менее 75 минут — на высокоинтенсивные, причем на каждое занятие должно приходиться хотя бы 10 минут. Примеры десятиминутных тренировок доступны, например, на сайте Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Как согреваться

Жимба Данзанов, терапевт, главный врач клиники восточной медицины:

— Если вы постоянно мерзнете, организм бросает все силы на то, чтобы согреться, и ему становится трудно бороться с инфекциями. Поэтому очень важно адекватно одеваться и отказаться на зиму от рваных джинсов или голых щиколоток. С другой стороны, слишком тепло одеваться тоже не нужно: вы вспотеете и в итоге переохладитесь, несмотря на все усилия. Бегать на улице имеет смысл при температуре до минус 15: если мороз сильнее, пользы тренировка не принесет. Если вы вернулись с мороза, то постарайтесь скорее согреться: погрейте ноги в тазу с горячей водой и морской солью или хотя бы подержите ступни на батарее. Правда, это можно делать лишь в здоровом состоянии — с температурой парить ноги не нужно.