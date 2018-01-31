Такой вот «спортивной селекцией» нынче активно занялось Региональное объединение (РО), которые, напомним, в сейме находится в оппозиции.
Пошёл на понижение
Как стало известно, ряды «регионалов» пополнил уже было покинувший политическую сцену экс–премьер и экс–евродепутат Гундарс Крастс. Напомним, что господин Крастс был первым и пока последним главой правительства, представлявшим национал–радикальную партию ТБ–ДННЛ.
Националистическую партию, впрочем, господин Крастс покинул еще в 2008 году и, судя по всему, с годами к радикализму охладел. И вот нынче бывший премьер решил защищать интересы жителей регионов.
Впрочем, не исключено, что Г. Крастс возглавит рижский список РО, поскольку у «регионалов» наблюдается острый дефицит известных политиков именно в столичном избирательном округе.
Перетаскивание Кутриса
А вот с переманиванием еще одного достаточно известного политика — экс–шефа Конституционного суда Гунарса Кутриса — у «регионалов» случилась осечка.
Депутат сейма от распавшейся фракции «От сердца — Латвии» отказался переходить в стан «регионалов», хотя его бывшие однопартийцы Сильвия Шимфа и Арвидс Платперс это уже сделали.
В результате, как пишет «Неаткарига», строптивый Кутрис может уже в этот четверг лишиться поста заместителя секретаря президиума сейма. Должность в президиуме сейма не только престижна, но и гарантирует солидную прибавку к жалованью. Скорее всего, теперь место Кутриса в президиуме займет новый лидер РО Неллия Клейнберга.
Интересно, к кому в итоге присоединится сам господин Кутрис? Ведь у партии «От сердца — Латвии» крайне мало шансов попасть в следующий парламент.
Каждому по партии
Между тем выгнанные на прошлой неделе из фракции «Единства» депутаты Викторс Валайнис и Инесис Бокис намерены покинуть ряды своих местных партий и вступить в Союз зеленых и крестьян.
Еще один бывший член «Единства», депутат сейма Анрийс Матисс, может пополнить ряды «регионалов». Равно как и другой экс–»единец» Эдвардс Смилтенс.
Кстати
Из всех 12 бывших премьеров, что работали в Латвии за последние 27 лет, в активной политике остались только двое — еврокомиссар Валдис Домбровскис и депутат сейма Лаймдота Страуюма. К ним может добавиться Гундарс Крастс.
Абик ЭЛКИН.
12 бывших премьеров, что работали в Латвии в активной политике остались только двое - остальные 10 умудрились наворовать столько бабла, что хватило на всю жизнь.« ответить