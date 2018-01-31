Накануне выборов лидеры партий начинают очень уж смахивать на менеджеров спортивных команд, которые вербуют игроков. В данном случае, разумеется, лидеры партий вербуют политиков, способных принести голоса избирателей, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Такой вот «спортивной селекцией» нынче активно занялось Региональное объединение (РО), которые, напомним, в сейме находится в оппозиции.

Пошёл на понижение

Как стало известно, ряды «регионалов» пополнил уже было покинувший политическую сцену экс–премьер и экс–евродепутат Гундарс Крастс. Напомним, что господин Крастс был первым и пока последним главой правительства, представлявшим национал–радикальную партию ТБ–ДННЛ.

Националистическую партию, впрочем, господин Крастс покинул еще в 2008 году и, судя по всему, с годами к радикализму охладел. И вот нынче бывший премьер решил защищать интересы жителей регионов.

Впрочем, не исключено, что Г. Крастс возглавит рижский список РО, поскольку у «регионалов» наблюдается острый дефицит известных политиков именно в столичном избирательном округе.

Перетаскивание Кутриса

А вот с переманиванием еще одного достаточно известного политика — экс–шефа Конституционного суда Гунарса Кутриса — у «регионалов» случилась осечка.

Депутат сейма от распавшейся фракции «От сердца — Латвии» отказался переходить в стан «регионалов», хотя его бывшие однопартийцы Сильвия Шимфа и Арвидс Платперс это уже сделали.

В результате, как пишет «Неаткарига», строптивый Кутрис может уже в этот четверг лишиться поста заместителя секретаря президиума сейма. Должность в президиуме сейма не только престижна, но и гарантирует солидную прибавку к жалованью. Скорее всего, теперь место Кутриса в президиуме займет новый лидер РО Неллия Клейнберга.

Интересно, к кому в итоге присоединится сам господин Кутрис? Ведь у партии «От сердца — Латвии» крайне мало шансов попасть в следующий парламент.

Каждому по партии

Между тем выгнанные на прошлой неделе из фракции «Единства» депутаты Викторс Валайнис и Инесис Бокис намерены покинуть ряды своих местных партий и вступить в Союз зеленых и крестьян.

Еще один бывший член «Единства», депутат сейма Анрийс Матисс, может пополнить ряды «регионалов». Равно как и другой экс–»единец» Эдвардс Смилтенс.

Кстати

Из всех 12 бывших премьеров, что работали в Латвии за последние 27 лет, в активной политике остались только двое — еврокомиссар Валдис Домбровскис и депутат сейма Лаймдота Страуюма. К ним может добавиться Гундарс Крастс.

Абик ЭЛКИН.