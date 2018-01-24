Тренерский штаб российской сборной по хоккею вместе с главным тренером Олегом Знарком получил приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) участвовать в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР).

По информации пресс-службы, на Олимпийские игры 2018 года также допущен медицинский, административный и технический персонал в полном составе. Таким образом, Знарок, Харийс Витолиньш и другие тренеры национальной команды России смогут руководить хоккеистами в Пхенчхане.

Защитники сборной России Антон Белов, Алексей Береглазов и Михаил Науменков, а также нападающие Сергей Плотников и Валерий Ничушкин не получили от МОК приглашения на Олимпийские игры 2018 года. В связи с этим ФХР начала масштабные переговоры по включению спортсменов в окончательный список.

В Играх также не смогут принять участие биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, шорт-трекист Виктор Ан и ряд российских конькобежцев.