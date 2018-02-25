Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал победу в финале Олимпийских игр над Германией со счётом 4:3 ОТ.

«Мы изначально спокойно относились к тому, что будет выступать под олимпийским флагом. Россия в нашем сердце! Есть ли силы и мотивация на новый олимпийский цикл? Не знаю. К сожалению, вы, журналисты, мне не помогаете. Я устал, буду сильно думать, стоит ли оставаться на посту главного тренера сборной России. На Олимпиаде собрались все добротные команды, поэтому считать нас фаворитами изначально не было смысла», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

«Думаю, что этим золотом Олимпийских игр я ответил на все ваши вопросы, господа журналисты. Этот матч был для меня самым важным в жизни. То, что я сегодня утром был очень спокоен – это маска. Потому что я очень сильно нервничал, но старался, чтобы игроки этого не видели. Сложно сказать, как принимал решение в концовке. Доли секунды, нужно было принять правильное решение. Посчастливилось, что я его принял. Так сложилось», — добавил главный тренер российской сборной.