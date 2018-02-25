«Мы изначально спокойно относились к тому, что будет выступать под олимпийским флагом. Россия в нашем сердце! Есть ли силы и мотивация на новый олимпийский цикл? Не знаю. К сожалению, вы, журналисты, мне не помогаете. Я устал, буду сильно думать, стоит ли оставаться на посту главного тренера сборной России. На Олимпиаде собрались все добротные команды, поэтому считать нас фаворитами изначально не было смысла», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.
«Думаю, что этим золотом Олимпийских игр я ответил на все ваши вопросы, господа журналисты. Этот матч был для меня самым важным в жизни. То, что я сегодня утром был очень спокоен – это маска. Потому что я очень сильно нервничал, но старался, чтобы игроки этого не видели. Сложно сказать, как принимал решение в концовке. Доли секунды, нужно было принять правильное решение. Посчастливилось, что я его принял. Так сложилось», — добавил главный тренер российской сборной.
и приедет в латвию изучать язык,чтоб тренировать сборную« ответить
Как же свиньям животного мира повезло в финале...« ответить
Повезло, что не канадцы, играли два аутсайдера, Знарок удачно завершает свое участие с российской сборной, можно поздравить, отличный послужной список, будет теперь немцем.« ответить
знарок этот шизик .как он драться выбегал посередине матча раздетый по пояс .смех просто на этого клоуна смотреть« ответить
Браво гениальному тренеру!« ответить
а за что респект? слабые команды и слабая игра .еле еле аыиграли у немцев .смех просто« ответить
считать нас фаворитами изначально не было смысла», — передаёт слова Знарка« ответить
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Да вас никто и не считает фаворитами, нейтральные допингисты из неизвестной страны!
не,этот титул принадлежит навечно стране кастрюлеголовых клоунов,расстрелявших свое население« ответить
Оаровцы - молодцы, с огромным трудом дожали немцев, у которых играли ветераны и студенты. Хотя немцы играли лучше, но не повезло.« ответить
A team without a country wins hockey gold (перевод - "Команда без страны выиграла хоккейное золото"« ответить
Знарку теперь придётся до конца жизни петь Дойчландюбераллес.« ответить
А тебе теперь до конца жизни придется сосать мой член и продавать свою шмару мамашу на панели.Ты же второсортный)))« ответить
Когда ты уже захлебнешься собственным ядом, саняпутин ?« ответить
Хочешь в ладошку наплюю?« ответить
лучше смажь солидолом и к риньке,слиться в экстазе.« ответить
обязательно вшей молнию сзади,это так по европейски
хочешь, в рот тебе нассу? недоносок с помойки« ответить
Поздравляю Олега ! Он прав - все команды были в одинаковых условиях . Удачи !« ответить
кому этот вахлак нужен . ни одной сильной команды не было на олимпиаде . если уж немцы вышли ,тогда это не хоккей« ответить