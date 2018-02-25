Знарок может оставить пост главного тренера сборной РФ после золота Олимпийских игр(23)

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Виталий Вавилкин
10:30 25.02.2018
Спорт / Хоккей

Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал победу в финале Олимпийских игр над Германией со счётом 4:3 ОТ.

«Мы изначально спокойно относились к тому, что будет выступать под олимпийским флагом. Россия в нашем сердце! Есть ли силы и мотивация на новый олимпийский цикл? Не знаю. К сожалению, вы, журналисты, мне не помогаете. Я устал, буду сильно думать, стоит ли оставаться на посту главного тренера сборной России. На Олимпиаде собрались все добротные команды, поэтому считать нас фаворитами изначально не было смысла», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

 

«Думаю, что этим золотом Олимпийских игр я ответил на все ваши вопросы, господа журналисты. Этот матч был для меня самым важным в жизни. То, что я сегодня утром был очень спокоен – это маска. Потому что я очень сильно нервничал, но старался, чтобы игроки этого не видели. Сложно сказать, как принимал решение в концовке. Доли секунды, нужно было принять правильное решение. Посчастливилось, что я его принял. Так сложилось», — добавил главный тренер российской сборной.

 

championat / Фото
Комментарии (23)
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да,так и будет 10:49 25:02:2018

и приедет в латвию изучать язык,чтоб тренировать сборную

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ваня 12:20 25:02:2018

Как же свиньям животного мира повезло в финале...

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О как! 12:36 25:02:2018

Повезло, что не канадцы, играли два аутсайдера, Знарок удачно завершает свое участие с российской сборной, можно поздравить, отличный послужной список, будет теперь немцем.

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смерш 12:52 25:02:2018

знарок этот шизик .как он драться выбегал посередине матча раздетый по пояс .смех просто на этого клоуна смотреть

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Респект Олегу 15:19 25:02:2018

Браво гениальному тренеру!

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для респект олегу 15:46 25:02:2018

а за что респект? слабые команды и слабая игра .еле еле аыиграли у немцев .смех просто

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П у т и н 10:51 25:02:2018

считать нас фаворитами изначально не было смысла», — передаёт слова Знарка
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Да вас никто и не считает фаворитами, нейтральные допингисты из неизвестной страны!

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страна 404 11:00 25:02:2018

не,этот титул принадлежит навечно стране кастрюлеголовых клоунов,расстрелявших свое население

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Да уж 12:49 25:02:2018

Оаровцы - молодцы, с огромным трудом дожали немцев, у которых играли ветераны и студенты. Хотя немцы играли лучше, но не повезло.

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New York Post 12:55 25:02:2018

A team without a country wins hockey gold (перевод - "Команда без страны выиграла хоккейное золото"

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Саня 10:59 25:02:2018

Знарку теперь придётся до конца жизни петь Дойчландюбераллес.

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dave 11:11 25:02:2018

А тебе теперь до конца жизни придется сосать мой член и продавать свою шмару мамашу на панели.Ты же второсортный)))

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Хоспидя... 11:04 25:02:2018

Когда ты уже захлебнешься собственным ядом, саняпутин ?

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Саня 11:12 25:02:2018

Хочешь в ладошку наплюю?

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хохлу 11:29 25:02:2018

лучше смажь солидолом и к риньке,слиться в экстазе.
обязательно вшей молнию сзади,это так по европейски

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сашку-пидарку 11:34 25:02:2018

хочешь, в рот тебе нассу? недоносок с помойки

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Рыбак 11:27 25:02:2018

Поздравляю Олега ! Он прав - все команды были в одинаковых условиях . Удачи !

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ин-на 12:34 25:02:2018

кому этот вахлак нужен . ни одной сильной команды не было на олимпиаде . если уж немцы вышли ,тогда это не хоккей

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12

Мнение
1-shvedov-col15
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19.02.2018

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