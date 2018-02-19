Россия не только вмешивалась в выборы в США, но теперь ещё и разрушает олимпийские надежды страны, пишет The New York Post.
Поражение 4:0 от сборной олимпийских атлетов из России их соперники из США восприняли настолько болезненно, что тренер американской сборной Тони Гранато не подал руки своему коллеге из России Олегу Знарку для традиционного послематчевого рукопожатия.
Издание отмечает, что, по словам эксперта телеканала NBC Пьера Макгуайра, Гранато пришёл в ярость, когда российская команда попыталась увеличить своё преимущество менее, чем за две минуты до конца игры. Тогда в победе россиян не оставалось уже никаких сомнений.
«Мне это не понравилось. Счёт был 4:0», — приводит издание слова тренера.
За пару минут до конца игры американский защитник Мэтт Гилрой был удалён — и россияне получили преимущество. При этом Знарок выпустил на лёд одну из спецбригад с участием Ильи Ковальчука, что и вызвало гнев его американского коллеги.
«Продолжай выпускать их на лёд, продолжай!» — кричал, по словам Макгуайра, разъярённый Гранато.
Издание подчёркивает, что игра состоялась менее, чем через день после предъявления 13 гражданам России, в том числе близкому другу Владимира Путина, и трём российским компаниям обвинения во вмешательстве в американские выборы.
При этом многие игроки нынешнего состава команды были членами российской сборной, уступившей на Олимпиаде в 2014 году сборной США по результатам матча, на котором присутствовал президент России, передаёт The New York Post.
Америкосы остановились в своём развитии на уровне пятилетнего ребёнка.Надо уметь проигрывать и в поддавки с вами Россия играть не собирается.ТУПЫЫЫЕ!« ответить
Молодцы!Надо было гавноедам еще 4 накидать!« ответить
Spiest roku Znarokam nozīmē sevi necienīt!« ответить
А,тебе и не нужно об этом думать,единственное с кем ты можешь "поручкаться",так это с свиньями у себя на хуторе.« ответить
дуркусам тоже русские помешали, поехал дуркус домой спать с папинькой« ответить
Не он поехал домой для папеньки санки налаживать, верёвку к ним привязывать, чтобы было легче в лес тащить.« ответить
Получили по дирсам и обиделись. Привыкли выеживаться а тут усеченной команде просрали!!!!! Быстро в мок и вада- заяву накатать -мельдоний у хоккеистов чтоб нашли!!Заодно в прессе написать что Путин разработал особый допинг хоккеистам-"пиндосам пинок в зад".« ответить
Тебе "Латвиешу педриотсу"-точно нормальный человек руку не пожмёт!ты необразованный ,и неудавшийся ,и несост оявшийся человечишка!а тролль-эльф.как думаешь???тебе до Олега Вплерьевича какмдо "луны"-немощный пассажир!хахаха« ответить
Ja, ja es esmu istajs debīls (hutorjānins) un tapec, ko es gribu, to es rakstu.« ответить
обосрались вонючие пиндосы« ответить
Слышь ты,недоразвитый ублюдок,очень хочу напИсать и насрать в твой поганый лабздейский рот.Приглашаю на свидание,ублюдок недоразвитый!« ответить