Золотое кольцо России пополнилось новым городом

Город в Ярославской области пополнил всемирно известный маршрут Золотое кольцо.

«Сегодня принято решение о включении Углича в маршрут «Золотое кольцо»», — написал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в Facebook.

Он назвал это решение «победой всех угличан» и выразил надежду, что новый статус «придаст Угличу и всей туристической отрасли региона новый импульс развития».

В XIII—XVI веках город был центром Углицкого княжества. Стоит на берегу Волги (Угличского водохранилища). На год младше Москвы (первое упоминание — 1148 год, тогда был известен как Угличе поле). В городе сохранились многочисленные образцы традиционной русской архитектуры, в том числе Угличский кремль с церковью Димитрия на Крови (1692), Спасо-Преображенским собором (1713), колокольней (1730), палатами царевича Димитрия (1482).