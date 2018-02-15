Золотое кольцо России пополнилось новым городом

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Люблю!
09:50 15.02.2018
Люблю! / Отдых

Город в Ярославской области пополнил всемирно известный маршрут Золотое кольцо.

«Сегодня принято решение о включении Углича в маршрут «Золотое кольцо»», — написал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в Facebook.

 

Он назвал это решение «победой всех угличан» и выразил надежду, что новый статус «придаст Угличу и всей туристической отрасли региона новый импульс развития».

 

В XIII—XVI веках город был центром Углицкого княжества. Стоит на берегу Волги (Угличского водохранилища). На год младше Москвы (первое упоминание — 1148 год, тогда был известен как Угличе поле). В городе сохранились многочисленные образцы традиционной русской архитектуры, в том числе Угличский кремль с церковью Димитрия на Крови (1692), Спасо-Преображенским собором (1713), колокольней (1730), палатами царевича Димитрия (1482).

 

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Инна Авина
14.02.2018

Будем радоваться! (1)

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